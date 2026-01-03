Медведев идёт на Фонсеку в 1/4 финала, Мирра — на Соболенко в финале: обзор сеток Брисбена

Межсезонье закончилось! До Australian Open осталось всего две недели, и ведущие теннисисты и теннисистки уже полным ходом готовятся к турниру. На предстоящей неделе главным событием станет объединённый турнир в Брисбене. У мужчин он имеет категорию ATP-250. Турнирная сетка рассчитана на 32 участников, и одним из них является первая ракетка России Даниил Медведев, занимающий 13-е место в мировой классификации.

Ранее Медведев лишь однажды выступал на турнире в Брисбене, и было это целых семь лет назад. В начале сезона-2019 россиянин дошёл до финала в этом австралийском городе, уступив в титульном матче Кею Нисикори. В этот раз Даниил, посеянный под первым номером, получил вот какую сетку. В первом круге его ожидает встреча с 33-летним венгром Мартоном Фучовичем, 55-й ракеткой мира. Фучович является довольно удобным соперником для Медведева. Из предыдущих пяти очных матчей на уровне тура российский теннисист выиграл четыре, последний — на «Мастерсе» в Майами в 2024 году.

Если Медведев выйдет во второй круг, то сыграет там либо с Александаром Вукичем (WC), либо с Фрэнсисом Тиафо. В четвертьфинале возможна встреча с Жоао Фонсекой (6) — у 19-летнего бразильца в стартовом матче намечается битва с Райлли Опелкой, прошлогодним финалистом. Потенциальными соперниками Даниила по полуфиналу являются, в частности, действующий чемпион Брисбена Иржи Легечка (3) и Лёнер Тьен (8). В нижней половине сетки оказались такие сеяные, как Алехандро Давидович-Фокина (2), Томми Пол (4), Денис Шаповалов (5) и Кэмерон Норри (7).

Выделим ещё два потенциально любопытных матча первого круга. Томми Пол (4) выйдет на корт с Джованни Мпетчи Перрикаром, а пытающийся вернуться в тур Ник Кирьос, которому дали уайлд-кард, — с Александром Ковачевичем.

На турнире ATP-250 в Гонконге выступят двое российских теннисистов, а именно Андрей Рублёв и Карен Хачанов, получившие третий и четвёртый номера посева соответственно. В турнирной сетке всего 28 участников, поэтому Рублёв и Хачанов вступят в игру со второго круга, то есть с 1/8 финала. Для титула каждому из них необходимо выиграть четыре матча, а не пять, как большинству конкурентов.

Рублёв, чемпион Гонконга-2024, и Хачанов заведомо попадали в разные половины сетки и потому могут встретиться только в финале. Андрей во втором раунде сыграет либо с Фабианом Марожаном, либо с У Ибином (WC). В 1/4 финала его могут ожидать Нуну Боржеш (8), чемпион US Open — 2014 Марин Чилич, другой ветеран Адриан Маннарино. В полуфинале Рублёв идёт на первого сеяного Лоренцо Музетти, а вероятные соперники по финалу — Александр Бублик (2)/Карен Хачанов (4)/Лоренцо Сонего (5)/Александр Мюллер (7). Мюллер защищает здесь титул.

Хачанов же во втором раунде встретится с кем-то из квалифаеров, в четвертьфинале его может ожидать Александр Мюллер (7), в полуфинале — Александр Бублик (2)/Лоренцо Сонего (5), а в финале — Лоренцо Музетти (1)/Андрей Рублёв (3)/Габриэль Диалло (6)/Нуну Боржеш (8).

А у женщин Брисбен, рассчитанный на 48 участниц (на турнире выступят семь россиянок), является «пятисотником». Все 16 сеяных получили bye в стартовом раунде. Первая ракетка России Мирра Андреева, занимающая девятое место в рейтинге WTA, получила шестой номер посева. Андреева-младшая третий год подряд открывает сезон в Брисбене. В 2024-м она закончила борьбу в четвертьфинале, а в минувшем сезоне дошла до полуфинала, где её остановила Арина Соболенко, будущая победительница.

Мирра попала в нижнюю половину сетки, а это означает, что встретиться с Соболенко она может только в финале. Потенциальные четвертьфинальные пары приобрели следующий вид:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Мэдисон Киз (США, 5);

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Екатерина Александрова (Россия, 7);

Клара Таусон (Дания, 8) — Джессика Пегула (США, 4);

Мирра Андреева (Россия, 6) — Аманда Анисимова (США, 2).

Начнёт турнир Андреева со второго круга, и в этом матче её соперницей станет либо американка Энн Ли, либо квалифаер. В третьем раунде Мирра выходит на Линду Носкову (9), на чемпионку Уимблдона-2023 Маркету Вондроушову, в четвертьфинале — на Аманду Анисимову (2), в полуфинале — на Джессику Пегулу (4)/Клару Таусон (8), в финале — на Арину Соболенко (1)/Елену Рыбакину (3).

Сложная сетка досталась второй ракетке России Екатерине Александровой (7), замыкающей топ-10 рейтинга WTA. Она оказалась в том же узле, что и Елена Рыбакина (3), и может сыграть с ней в четвертьфинале. Во втором круге Александровой для этого придётся пройти чемпионку Australian Open — 2020 Софью Кенин (если та выбьет квалифаера в первом раунде), а в 1/8 финала вероятна встреча с Каролиной Муховой (11). А та теннисистка, которая окажется лучшей в этой части сетки, далее идёт на Арину Соболенко (1). Таким образом, новое противостояние Соболенко и Рыбакиной возможно в полуфинале.

Да и у Дианы Шнайдер (12) сетка не проще, чем у Александровой. Во втором круге она сразится с экс-россиянкой — либо с Дарьей Касаткиной, либо с Анастасией Потаповой. В третьем раунде Шнайдер может сыграть с действующей чемпионкой Australian Open Мэдисон Киз (5), а в 1/4 финала — с Ариной Соболенко (1).

Кроме того, Людмила Самсонова (10) начнёт борьбу во второго круга, где её соперницей станет либо Татьяна Мария, либо Эмерсон Джонс (WC). Остальные россиянки стартуют в первом раунде: Анна Калинская сразится с Терезой Валентовой, Анастасия Павлюченкова — с Сораной Кырстей, Анна Блинкова — с квалифаером.

Что касается квалификации, то в неё были заявлены две россиянки. Обе они — и Оксана Селехметьева, и Анастасия Захарова — проиграли в первом же матче отбора. А бывшие представительницы России Камилла Рахимова и Мария Тимофеева, которые теперь выступают под флагом Узбекистана, победили в первых встречах, но в финале потерпели неудачу.

Кроме того, интерес представляет и сетка парного разряда. Недавно стало известно, что Мирра Андреева и Диана Шнайдер в ближайшее время, по всей видимости, не будут играть вместе. На Australian Open Андреева сыграет только в одиночке, а Шнайдер всё-таки выступит в паре, но с другой россиянкой.

В Брисбене при этом картина будет обратной: Диана играет только в одиночке, а Мирра в парном разряде заявлена с Екатериной Александровой. Эти теннисистки впервые вместе сыграют друг с другом. В первом круге (то есть в 1/8 финала; турнирная сетка рассчитана на 16 пар) Андреева и Александрова сразятся с Чань Хаочин и Цзян Синьюй, а в четвертьфинале возможна встреча со вторыми сеяными Анной Данилиной и Александрой Крунич.

Другой чисто российский дуэт, Ирина Хромачёва/Александра Панова, получил четвёртый номер при посеве. В первом раунде их ожидает встреча с Линдой Носковой и Кларой Таусон. А одним из наиболее интригующих матчей станет встреча с участием Людмилы Самсоновой, ещё одной россиянки. Самсонова заявилась в паре с китаянкой Чжан Шуай, а по другую сторону корта в первом круге окажутся Паула Бадоса и первая ракетка мира в одиночном разряде Арина Соболенко — испанка и белоруска дружат между собой в жизни. Соболенко, став топовой одиночницей, перестала играть пару, хотя в этом виде теннисной программы она двукратная чемпионка турниров «Большого шлема».

Женский турнир в Брисбене начнётся 4 января, мужской — 5 января. Финальные матчи запланированы на 11 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».