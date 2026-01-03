Медведев сменил причёску к старту сезона. Даниил вот-вот сыграет первый матч в 2026-м

А ещё россиянин обратился с предложением к организаторам Australian Open.

Теннисные звёзды уже в Австралии! Многие встретили Новый год на Зелёном континенте, параллельно проводя активную подготовку к первым турнирам. Как, например, Даниил Медведев. Россиянин уже набирает форму к старту сезона.

Медведев начнёт 2026 год на турнире серии ATP-250 в Брисбене. В 2019-м Даниил играл там в финале, но уступил тогда Кею Нисикори. Пришло время ещё раз попробовать добраться до трофея.

Новый год Медведев встретил по-семейному, в окружении дочек Алисы и Виктории, а ещё жены Дарьи. Трогательными кадрами семья поделилась в социальных сетях.

Следующие фото Даниила уже пришли из Брисбена, куда он прибыл с новой причёской. Болельщики в комментариях даже внешне сравнивают теннисиста со 172-й ракеткой мира Романом Сафиуллиным. Что-то общее в их коротких стрижках точно есть.

В обновлённом имидже Медведев успел провести пару тренировок. Одна из них – с №85 рейтинга Рафаэлем Коллиньоном. Россиянин также побывал на мероприятии для местных детей. Организатором этой встречи стал Tennis Queensland – центр, на территории которого пройдёт грядущий турнир. Даниил с малышами поиграл, потренировался и пообщался.

Ещё из любопытного – несколько слов Медведева о предстоящем Australian Open. Например, он предложил перенести время начала вечерней сессии во благо игроков.

«Я не против того, чтобы играть поздним вечером, но всё дело в том, что первый матч [в рамках вечерней сессии на Australian Open] начинается только в 19:00. Но когда у вас стоит игра и она заканчивается только в пяти сетах – по мне, начинать в семь вечера поздновато. Лучше бы матчи начинались в 18:00», — приводит слова Медведева AAP.

Даниил также добавил, что он любит играть на Australian Open, показывает там хороший теннис и комфортно себя чувствует на местном быстром харде. В рамках этого же интервью россиянин сказал:

«[На Australian Open] я провёл несколько прекрасных матчей. Знаю — когда я в хорошей форме, могу обыграть кого угодно».

Турнир в Брисбене стартует уже в воскресенье, 4 января. Состав у мужчин собрался такой: Медведев (№13 рейтинга ATP), Алехандро Давидович-Фокина (№14), Денис Шаповалов (№23), Жоао Фонсека (№24), Лёнер Тьен (№28). Также после травмы вернутся Григор Димитров (№44) и Ник Кирьос (№671). Выступит и действующий чемпион Иржи Легечка (№18) – в прошлом году в финале чех переиграл Райлли Опелку. Точнее, американец снялся при счёте 1:4 в первом сете.

Медведев в Брисбене сыграет в статусе первого сеяного, а начнёт выступление с поединка против Мартона Фучовича (№55). Счёт в их противостоянии 4-1 в пользу россиянина.

Из важного для Медведева в новом году – впервые с 2018-го он начинает сезон не с Жилем Сервара. Французский тренер теперь работает с юным дарованием Нишешем Басаваредди (№167), а сам Даниил сотрудничает с двумя другими наставниками.

С осени в команду российского теннисиста входят Томас Юханссон и Рохан Гётцке. Под их руководством Медведев выиграл турнир в Алма-Ате. Теперь пора проверить это трио в самых серьёзных испытаниях – на турнире «Большого шлема».

Australian Open стартует через пару недель, 18 января. А пока вместе следим за первыми турнирами в сезоне. И ждём Даниила Медведева на корте.