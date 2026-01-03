Яркая Соболенко, эффектная Рыбакина, дерзкая Мирра. Самые красивые наряды сезона-2025

Сезон-2025 запомнился не только огненными матчами и неожиданными результатами, но и эффектными нарядами теннисисток на корте. Спортсменки смело экспериментировали с аутфитами, задавая новые модные тренды. Мы собрали самые яркие образы прошедшего года и предлагаем вам выбрать лучший — голосуйте и пишите в комментариях, какой лук покорил вас больше всего.
Елена Рыбакина (Казахстан)
Наряд Елены Рыбакиной на Итоговом турнире запомнился идеальной посадкой по фигуре и небанальным цветом. Облегающее прямое платье в глубоком фиолетовом оттенке с пудровой окантовкой выгодно подчеркнуло атлетичность спортсменки и привело публику в восторг. Образ точно попал в типаж Елены и сделал её внешность ещё выразительнее.
Мирра Андреева (Россия)
Мирра Андреева выбрала для «Ролан Гаррос» бордовый аутфит, который редко увидишь на грунтовых кортах. Цвет выигрышно смотрелся в игре и выделял её на фоне соперниц. Кремово-бирюзовые кроссовки стали финальным штрихом, добавив луку дерзости и юности.
Арина Соболенко (Беларусь)
Яркий образ Арины Соболенко стал одним из самых заметных на «Ролан Гаррос». Бирюзовый наряд с контрастной красной окантовкой выглядел очень эффектно на грунте, а мощь белоруски смягчили приталенный топ и лёгкая юбка. Дополнениями к аутфиту стали бриллиантовые серёжки, браслет и ожерелье.
Эрика Андреева (Россия)
Наряд Эрики Андреевой на Australian Open строился на контрастах. Минималистичное белое платье без рукавов с сеткой на груди делало наряд строгим, а зелёные кроссовки и напульсники оживляли аутфит. Всё смотрелось очень уместно и совпадало со стилем игры спортсменки.
Людмила Самсонова (Россия)
Людмиле Самсоновой удалось выделиться на Уимблдоне даже в рамках белого дресс-кода. Поло с воротником и прямая юбка сделали её образ строгим, собранным и очень стильным. Аутфит превосходно подчеркнул сосредоточенность и спокойствие теннисистки на корте.
Вероника Кудерметова (Россия)
На «Ролан Гаррос» Кудерметова пошла не по самому очевидному пути в выборе лука. Градиенты в аутфите выглядели сложными и многослойными, а сиреневый цвет собирал весь образ воедино. В итоге наряд добавил свежести внешности Вероники и не перетянул всё внимание на себя.
Анна Калинская (Россия)
Минимализм в лучшем его проявлении — это точно про образ Анны Калинской на US Open. Голубой топ без лишних деталей и прямая юбка глубокого синего цвета идеально уравновешивали друг друга. Лук получился простым, но за счёт сочетания цветов притягивал внимание зрителей.
Диана Шнайдер (Россия)
Диана Шнайдер на Australian Open сделала ставку на эффектный красный аутфит. Лаконичное платье с аккуратными вырезами на плечах подчеркнуло фигуру теннисистки. Не обошёлся наряд и без фирменной косынки Дианы в тон образа. Такой лук выгодно выделил россиянку на фоне соперниц.
Джессика Пегула (США)
Образ Джессики Пегулы на US Open привлёк внимание зрителей сочетанием деталей. Лаконичное белое платье разбавил контрастный пятнистый принт, который выглядел нетривиально и смело. Такой ход заметно усилил визуальную привлекательность наряда.
Кори Гауфф (США)
Классический белый дресс-код Уимблдона Кори Гауфф обыграла элегантно и со вкусом. Кружево на её корсете выглядело свежо и небанально, а плиссированная юбка оживила образ в движении. Дополнить наряд американки помогли напульсники и повязка на голове.
Ига Швёнтек (Польша)
Ига Швёнтек рискнула с цветами на «Ролан Гаррос» –и не прогадала. Пёстрые градиенты с мягкими переходами оттенков смотрелись максимально нетривиально на грунте, и благодаря этому образ сразу запоминался. Этот лук очень подходил теннисистке и не дал ей затеряться на фоне остальных.
Винус Уильямс (США)
45-летняя Винус Уильямс подобрала для US Open чёрный топ с белой окантовкой и светло-голубую плиссированную юбку. Контраст цветов и минималистичность притягивали взгляд и не требовали дополнительных деталей. На американке такой наряд смотрелся особенно органично и мощно.
Наоми Осака (Япония)
На US Open Наоми Осака произвела настоящий фурор своими образами в стиле игрушек Лабубу. Особенно болельщикам запомнилось ярко-фиолетовое платье теннисистки — юбка-баллон сделала аутфит нестандартным, а сияющие детали на топе добавили образу блеска. Каждый лук японки отсылал к её кастомизированным Лабубу с разноцветными стразами.