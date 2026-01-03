Скидки
Самые яркие наряды теннисисток сезона-2025, рейтинг: Мирра Андреева, Соболенко, Рыбакина, Самсонова, Шнайдер, Калинская, Швёнтек

Яркая Соболенко, эффектная Рыбакина, дерзкая Мирра. Самые красивые наряды сезона-2025
Маргарита Сальникова
Самые яркие наряды теннисисток сезона-2025
Выбираем лучшие образы теннисисток прошедшего года.

Сезон-2025 запомнился не только огненными матчами и неожиданными результатами, но и эффектными нарядами теннисисток на корте. Спортсменки смело экспериментировали с аутфитами, задавая новые модные тренды. Мы собрали самые яркие образы прошедшего года и предлагаем вам выбрать лучший — голосуйте и пишите в комментариях, какой лук покорил вас больше всего.

Рейтинг: самые яркие наряды теннисисток сезона-2025
Елена Рыбакина
Фото: STR/Getty Images
1 место

Елена Рыбакина (Казахстан)

Наряд Елены Рыбакиной на Итоговом турнире запомнился идеальной посадкой по фигуре и небанальным цветом. Облегающее прямое платье в глубоком фиолетовом оттенке с пудровой окантовкой выгодно подчеркнуло атлетичность спортсменки и привело публику в восторг. Образ точно попал в типаж Елены и сделал её внешность ещё выразительнее.

Мирра Андреева
Фото: Robert Prange/Getty Images
2 место

Мирра Андреева (Россия)

Мирра Андреева выбрала для «Ролан Гаррос» бордовый аутфит, который редко увидишь на грунтовых кортах. Цвет выигрышно смотрелся в игре и выделял её на фоне соперниц. Кремово-бирюзовые кроссовки стали финальным штрихом, добавив луку дерзости и юности.

Арина Соболенко
Фото: Franco Arland/Getty Images
3 место

Арина Соболенко (Беларусь)

Яркий образ Арины Соболенко стал одним из самых заметных на «Ролан Гаррос». Бирюзовый наряд с контрастной красной окантовкой выглядел очень эффектно на грунте, а мощь белоруски смягчили приталенный топ и лёгкая юбка. Дополнениями к аутфиту стали бриллиантовые серёжки, браслет и ожерелье.

Эрика Андреева
Фото: Mark Avellino/Getty Images
4 место

Эрика Андреева (Россия)

Наряд Эрики Андреевой на Australian Open строился на контрастах. Минималистичное белое платье без рукавов с сеткой на груди делало наряд строгим, а зелёные кроссовки и напульсники оживляли аутфит. Всё смотрелось очень уместно и совпадало со стилем игры спортсменки.

Людмила Самсонова
Фото: Jordan Pettitt/Getty Images
5 место

Людмила Самсонова (Россия)

Людмиле Самсоновой удалось выделиться на Уимблдоне даже в рамках белого дресс-кода. Поло с воротником и прямая юбка сделали её образ строгим, собранным и очень стильным. Аутфит превосходно подчеркнул сосредоточенность и спокойствие теннисистки на корте.

Вероника Кудерметова
Фото: Robert Prange/Getty Images
6 место

Вероника Кудерметова (Россия)

На «Ролан Гаррос» Кудерметова пошла не по самому очевидному пути в выборе лука. Градиенты в аутфите выглядели сложными и многослойными, а сиреневый цвет собирал весь образ воедино. В итоге наряд добавил свежести внешности Вероники и не перетянул всё внимание на себя.

Анна Калинская
Фото: Robert Prange/Getty Images
7 место

Анна Калинская (Россия)

Минимализм в лучшем его проявлении — это точно про образ Анны Калинской на US Open. Голубой топ без лишних деталей и прямая юбка глубокого синего цвета идеально уравновешивали друг друга. Лук получился простым, но за счёт сочетания цветов притягивал внимание зрителей.

Диана Шнайдер
Фото: Robert Prange/Getty Images
8 место

Диана Шнайдер (Россия)

Диана Шнайдер на Australian Open сделала ставку на эффектный красный аутфит. Лаконичное платье с аккуратными вырезами на плечах подчеркнуло фигуру теннисистки. Не обошёлся наряд и без фирменной косынки Дианы в тон образа. Такой лук выгодно выделил россиянку на фоне соперниц.

Джессика Пегула
Фото: Robert Prange/Getty Images
9 место

Джессика Пегула (США)

Образ Джессики Пегулы на US Open привлёк внимание зрителей сочетанием деталей. Лаконичное белое платье разбавил контрастный пятнистый принт, который выглядел нетривиально и смело. Такой ход заметно усилил визуальную привлекательность наряда.

Кори Гауфф
Фото: Peter van den Berg/Getty Images)
10 место

Кори Гауфф (США)

Классический белый дресс-код Уимблдона Кори Гауфф обыграла элегантно и со вкусом. Кружево на её корсете выглядело свежо и небанально, а плиссированная юбка оживила образ в движении. Дополнить наряд американки помогли напульсники и повязка на голове.

Ига Швёнтек
Фото: Foto Olimpik/Getty Images
11 место

Ига Швёнтек (Польша)

Ига Швёнтек рискнула с цветами на «Ролан Гаррос» –и не прогадала. Пёстрые градиенты с мягкими переходами оттенков смотрелись максимально нетривиально на грунте, и благодаря этому образ сразу запоминался. Этот лук очень подходил теннисистке и не дал ей затеряться на фоне остальных.

Винус Уильямс
Фото: Robert Prange/Getty Images
12 место

Винус Уильямс (США)

45-летняя Винус Уильямс подобрала для US Open чёрный топ с белой окантовкой и светло-голубую плиссированную юбку. Контраст цветов и минималистичность притягивали взгляд и не требовали дополнительных деталей. На американке такой наряд смотрелся особенно органично и мощно.

Наоми Осака
Фото: Foto Olimpik/Getty Images
13 место

Наоми Осака (Япония)

На US Open Наоми Осака произвела настоящий фурор своими образами в стиле игрушек Лабубу. Особенно болельщикам запомнилось ярко-фиолетовое платье теннисистки — юбка-баллон сделала аутфит нестандартным, а сияющие детали на топе добавили образу блеска. Каждый лук японки отсылал к её кастомизированным Лабубу с разноцветными стразами.

