Мирра победно начала сезон! Андреева и Александрова вышли в парный четвертьфинал Брисбена

В воскресенье, 4 января, в Брисбене (Австралия) стартовал первый в сезоне-2026 теннисный турнир (если вынести за скобки United Cup). Это объединённое соревнование, на котором мужчины вступят в борьбу на день позже. Женский турнир имеет категорию WTA-500 и проводится начиная с сезона-2009, за исключением паузы с 2021 по 2023 год, обусловленной пандемией и её последствиями.

Однажды российской теннисистке удалось завоевать здесь титул. В 2015 году это сделала Мария Шарапова. Самой титулованной чемпионкой в истории Брисбена является Каролина Плишкова, трижды поднимавшая над головой трофей. А действующей победительницей является Арина Соболенко, которая в прошлогоднем финале одолела Полину Кудерметову — 4:6, 6:3, 6:2.

Из семи россиянок, попавших в основную сетку, сегодня играла лишь одна. Финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года Анастасия Павлюченкова, занимающая 47-е место в рейтинге WTA, вышла на корт с Сораной Кырстей, 43-й ракеткой мира. Павлюченкова и Кырстя давным-давно выступают в туре — им 34 и 35 лет соответственно. За всё это время они семь раз успели сыграть друг с другом, и минимальное преимущество было на стороне румынки — 4-3. Правда, в текущем десятилетии был лишь один матч: в третьем круге Australian Open – 2022 Кырстя нанесла поражение Павлюченковой со счётом 6:3, 2:6, 6:2.

В этот раз Павлюченкова не смогла навязать борьбу Кырсте. Румынская теннисистка за матч девять раз подала навылет и не подарила сопернице ни единого брейк-пойнта. Сорана выдала 100-процентную реализацию шансов на приёме — четыре из четырёх. В первом сете ей хватило одного брейка, а во второй партии Павлюченкова, выиграв первый гейм, не смогла избежать скрытой «баранки». Кырстя быстро победила — 6:3, 6:1 всего за 1 час 2 минуты.

В понедельник, 5 января, в первом круге Брисбена выступят, в частности, Анна Калинская и Анна Блинкова.

А в парном разряде состоялись сразу два матча с участием российских теннисисток. Людмила Самсонова и китаянка Чжан Шуай встретились с Паулой Бадосой и Ариной Соболенко. В первом сете Бадоса и Соболенко, собравшие шесть эйсов за партию, выглядели предпочтительнее. Они подавали в нечётных геймах, всё время были чуть впереди в счёте, а в концовке упустили три сетбола на приёме — в 10-м и 12-м геймах. На тай-брейке они дожали соперниц — 7:6 (7:2) за 53 минуты.

Во втором сете брейков тоже не было. В середине партии случился напряжённый отрезок, когда три гейма подряд заканчивались на решающем очке, и во всех случаях верх брала подающая сторона. А на тай-брейке Бадоса и Соболенко вновь оказались сильнее и вышли в четвертьфинал — 7:6 (7:2), 7:6 (7:3) за 1 час 47 минут.

А Екатерина Александрова и Мирра Андреева противостояли Чань Хаочин и Цзян Синьюй. Россиянки уверенно смотрелись, несмотря на то что впервые оказались по одну сторону корта. В первом сете Александрова и Андреева не позволили соперницам заработать ни одного брейк-пойнта. Иными словами, Екатерина и Мирра в каждом из своих геймов отдавали не более двух очков. На приёме они дважды делали брейк и в восьмом гейме приняли на партию — 6:2 за 28 минут.

Во втором сете Екатерина и Мирра повели 3:0, дважды подряд взяв гейм на решающем очке. Соперницы смогли вернуться в борьбу, ответив своей серией из трёх геймов. Однако после этого российский дуэт уже не дарил шансов. В восьмом гейме Александрова и Андреева добились брейка на решающем мяче, после чего Екатерина подала на матч — 6:2, 6:3 за 1 час 5 минут.

В четвертьфинале Александрова и Андреева проведут матч либо со вторыми сеяными Анной Данилиной и Александрой Крунич, либо с американским тандемом Софья Кенин/Дезире Кравчик.

В понедельник, 5 января, в первом круге выступит российская пара Ирина Хромачёва/Александра Панова, посеянная под четвёртым номером.

Кроме того, на «челленджере» в столице Австралии Канберре началась квалификация. Этот турнир WTA-125 интересен тем, что на него заявились многие россиянки, которые через пару недель попробуют пробиться в основную сетку Australian Open. В основной сетке Канберры пока имеется только одна россиянка: Алина Корнеева в первом круге сыграет с представительницей Узбекистана Полиной Кудерметовой.

На момент публикации материала ни один из поединков первого круга отбора с участием россиянок ещё не закончился — встречи отложены из-за дождя.

Канберра-2026. Женщины. Квалификация. Первый круг

Полина Яценко (Россия, 4) — Сыцзя Вэй (Китай)

Жизель Изабелла Гильен (Австралия, WC) — Елена Приданкина (Россия, 10)

Карсон Брэнстин (Канада, 7) — Вера Звонарёва (Россия)

Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес (Испания, 8) — Анастасия Гасанова (Россия)

Аяно Симидзу (Япония) — Татьяна Прозорова (Россия, 9)