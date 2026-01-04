«Хочу выступить лучше, чем в 2025 году». Соболенко намерена взять реванш за финал AO

Арина на турнире в Брисбене начала подготовку к первому в сезоне ТБШ и уже успела выиграть парный матч со своей подругой Паулой Бадосой.

Первая ракетка мира Арина Соболенко вновь открывает год в Брисбене, где ей предстоит не только проверка готовности к Australian Open, но и защита титула. В финале-2025 на том «пятисотнике» спортсменка одолела Полину Кудерметову и завоевала трофей, а затем на первом «Шлеме» сезона белоруска довольно неожиданно проиграла Мэдисон Киз в решающем матче. Сейчас четырёхкратная чемпионка ТБШ намерена взять реванш.

В январе белоруске необходимо защитить 1800 рейтинговых очков, поэтому старт 2026 года обещает быть для первой ракетки мира максимально напряжённым. При неудачном стечении обстоятельств её лидерство в рейтинге может пошатнуться.

Частью подготовки к сезону для Соболенко стало участие в выставочном матче «Битва полов». В рамках этого события белоруска сыграла с Ником Кирьосом — одним из самых ярких и неоднозначных теннисистов мужского тура. В итоге лидер рейтинга всего за 1 час 17 минут проиграла поединок 671-й ракетке ATP — 3:6, 3:6. Итог встречи не стал для Арины поводом для разочарования. Наоборот, теннисистка призналась, что получила удовольствие от игры, и дала понять, что не против реванша.

«Чувствовала себя отлично. Думаю, выдала отличный бой. Он испытывал трудности, очень зажался. Мне приятно видеть, что парень зажимается, когда я снимаю одну из его подач. Думаю, уровень был отличный. Я сделала много классных ударов. Много перемещалась к сетке. Классные дропшоты, Ник. Классная подача. Мне очень понравилось шоу. Думаю… нет, не думаю… я чувствую, что в следующий раз, когда сыграю с ним, уже буду знать тактику, сильные и слабые стороны. Это точно будет лучший матч. Могли бы мы повторить поединок с Ником? Да. Я люблю реванш. Люблю бросать себе вызов. Я бы с удовольствием сыграла снова», — заявила первая ракетка мира в интервью на корте после поединка.

Кроме того, спустя некоторое время Соболенко подробно разобрала детали встречи и сказала, что этот проигрыш стал для неё ценным уроком. «Я определённо сделала бы это ещё раз, мне нравятся реванши и не нравится оставлять всё как есть. Думаю, к следующему матчу мы подойдём с другим форматом. Перед игрой я не осознавала, что мне придётся адаптироваться, это было небольшой ловушкой для меня. Думаю, я оставила бы Нику полный корт, но сама использовала бы две подачи. Это немного подравняло бы наши уровни.

Как я всегда говорю, ты не проигрываешь, ты учишься. Из этой игры я извлекла большой урок. Теперь я знаю Ника лучше — и как игрока, и как человека, знаю, как играть против него. Мы сделаем это ещё раз, мне нужен реванш», — цитирует белоруску Sky Sports.

Так что в Брисбен Арина прилетела с игровой практикой, свежим опытом и боевым настроем. Отдельно стоит отметить, что на этом турнире спортсменка выступает не только в одиночке, но и в паре со своей подругой Паулой Бадосой. Причём девушки уже провели первый матч и даже одержали победу — им попытались противостоять Людмила Самсонова и Чжан Шуай. За 1 час 45 минут белоруска и испанка одолели соперниц и вышли в 1/4 финала, где сразятся с Кристиной Букшей и Эллен Перес — 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).

Сразу после поединка девушки дали мини-интервью на корте, где обменялись шутками и подарили публике милый момент:

Бадоса: Как Арина всегда говорит… Она любит эту атмосферу! (смеётся)

Соболенко: Ну и ещё одна вещь… Сабадоса вернулась! (улыбается)

А на пресс-конференции перед стартом турнира белоруска содержательно высказалась по поводу возвращения Бадосы после травмы и поделилась тем, как поддерживала подругу во время её восстановления. «Паула — боец. Сабадоса снова в деле, так что нам будет весело на корте. Мне было тяжело видеть, как она страдает, я всегда была с ней. Мы много общаемся. Я пыталась дать ей лучшие советы, была рядом, когда ей это было нужно. Я знаю, что она вернётся на свой уровень. Я просто хочу убедиться, что её тело защищено и сильно, чтобы она могла добиваться успеха», — заявила Арина.

Арина Соболенко и Паула Бадоса Фото: Albert Perez/Getty Images

Отдельно лидер рейтинга обсудила сам турнир в Брисбене, отметив атмосферу этого места. «Брисбен значит для меня очень многое. Мне всегда нравится приезжать сюда. Я всегда показываю здесь свой лучший теннис. Мне нравится играть перед такой публикой. Это отличное место, чтобы продолжить предсезонную подготовку и провести несколько матчей. Я очень рада вернуться и надеюсь снова показать хороший результат», — поделилась мыслями первая ракетка мира.

Соболенко также прокомментировала особенно сильный состав участниц в этом году. «Да, жребий сложный. Много отличных игроков. Мне это нравится. Это значит, что будет много отличных матчей перед Australian Open. Так что это отличный турнир, и я рада видеть, что многие талантливые игроки выбирают именно его», — сказала спортсменка.

Кроме того, первая ракетка мира с долей юмора поделилась мыслями по поводу австралийской публики. «Наверное, я получаю большую поддержку, мне это нравится. Если это ради меня, то давайте, поднимайте шум. Поднимайте шум и кричите как можно громче, я буду наслаждаться! Однако если это против меня, тогда это проблема. Но пока что с публикой всё в порядке», — сообщила теннисистка.

Также белоруска ответила, есть ли разница между возвращением в Мельбурн в качестве действующей чемпионки и в статусе теннисистки, пытающейся вернуть титул. «Честно говоря, разницы нет. Просто каждый раз, неважно, какой это турнир, если я действующая чемпионка или же если я проиграла в первом круге в прошлом году, цель всегда одна и та же — показать свой лучший теннис и улучшить свою игру. И, честно говоря, это всё. Вот как я к этому отношусь. Я всегда сосредотачиваюсь на себе, на развитии своей игры и на том, чтобы быть на 100% готовой. Это моя цель и приоритет каждый раз. Я всегда очень мотивирована, когда приезжаю в Австралию. Мне нравится играть здесь. Я хочу остаться здесь как можно дольше. И, конечно, вспоминая прошлогодний финал АО, я очень хочу выступить немного лучше», — рассказала Арина.

О прошлогоднем проигранном финале Australian Open спортсменка поговорила отдельно. «Этот матч стоил мне титула «Большого шлема». Это воспоминание, которое останется у меня в памяти. Оно поможет мне оставаться мотивированной и жаждать успеха. Я очень надеюсь, что, если я дойду до финальных раундов Australian Open в этом году, я буду лучшей теннисисткой, чем в прошлом году», — высказалась лидер рейтинга.

На турнире в Брисбене Соболенко получила статус сеяной и возглавила сетку, что позволило ей пропустить первый круг и стартовать со второго. Там ей предстоит встреча с венгеркой Анной Бондарь или испанкой Кристиной Букшей. Этот поединок станет для Арины первым шагом в защите прошлогоднего титула и важной проверкой перед дальнейшими матчами.

К новому сезону Арина подходит с жаждой побед и чёткой целью — добавить в коллекцию выигранных ТБШ новые трофеи. В прошедшем году у неё был лишь один титул такого ранга, и теперь она настроена исправить это, используя опыт прошедших встреч. Что ж, совсем скоро мы увидим, как полученные уроки и работа над ошибками скажутся на её выступлениях на корте.

Турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Соревнования женщин на Australian Open состоятся с 18 по 31 января. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».