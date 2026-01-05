Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Онлайн-трансляция Брисбена-2026: Даниил Медведев, Фучович, Калинская, Саснович, Блинкова, расписание, результаты, где смотреть

Медведев начинает новый сезон в Брисбене! Ещё сыграют Калинская и Блинкова. LIVE!
Даниил Сальников
Теннисные турниры в Брисбене — 2026. LIVE!
Комментарии
В Австралии стартовал теннисный год. Лучшие теннисисты планеты выходят на корты. Появятся перед публикой и три россиянина.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на объединённом турнире в Брисбене. У мужчин вступает в борьбу первый номер посева Даниил Медведев. В стартовом матче сезона россиянин сразится с венгром Мартоном Фучовичем. Счёт личных встреч пока 4-1 в пользу Медведева. У женщин начинают борьбу с первого круга Анна Калинская и Анна Блинкова. В сетке также значатся ещё четыре представительницы России – Мирра Андреева (шестой номер посева), Екатерина Александрова (7), Людмила Самсонова (10) и Диана Шнайдер (12). Они как сеяные начнут играть со второго круга. За всеми подробностями следите в нашем лайве.

ATP-250. Брисбен-2026. Сетка
WTA-500. Брисбен-2026. Сетка
Брисбен (ж). 1-й круг
05 января 2026, понедельник. 07:00 МСК
Александра Саснович
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Брисбен (ж). 1-й круг
05 января 2026, понедельник. 08:30 МСК
Тереза Валентова
Чехия
Тереза Валентова
Т. Валентова
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Брисбен (м). 1-й круг
05 января 2026, понедельник. 11:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Мартон Фучович
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Расписание понедельника
Live Даниил Сальников

Турнир в Брисбене стартовал в воскресенье, 4 января. О том, как проходили матчи с участием Мирры Андреевой, Екатерины Александрой, Арины Соболенко и других теннисисток, читайте в нашем обзоре.

Материалы по теме
Мирра победно начала сезон! Андреева и Александрова вышли в парный четвертьфинал Брисбена
Мирра победно начала сезон! Андреева и Александрова вышли в парный четвертьфинал Брисбена
00:04 Даниил Сальников

Расписание понедельника

В понедельник, 5 января, в Брисбене продолжатся матчи первого круга. Среди прочих сыграют и россияне. Вот как выглядит расписание дня.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android