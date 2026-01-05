Медведев начинает новый сезон в Брисбене! Ещё сыграют Калинская и Блинкова. LIVE!

В Австралии стартовал теннисный год. Лучшие теннисисты планеты выходят на корты. Появятся перед публикой и три россиянина.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на объединённом турнире в Брисбене. У мужчин вступает в борьбу первый номер посева Даниил Медведев. В стартовом матче сезона россиянин сразится с венгром Мартоном Фучовичем. Счёт личных встреч пока 4-1 в пользу Медведева. У женщин начинают борьбу с первого круга Анна Калинская и Анна Блинкова. В сетке также значатся ещё четыре представительницы России – Мирра Андреева (шестой номер посева), Екатерина Александрова (7), Людмила Самсонова (10) и Диана Шнайдер (12). Они как сеяные начнут играть со второго круга. За всеми подробностями следите в нашем лайве.