«Подача и игра у сетки». Даниил Медведев рассказал, над чем работал перед сезоном-2026

Первая ракетка России Даниил Медведев начинает новый сезон с турнира в Брисбене вместе с новой командой тренеров. На пресс-конференции перед стартовым матчем россиянин рассказал, над чем работал в межсезонье, оценил австралийские корты и поделился мнением о силе лидеров современного тенниса Синнера и Алькараса.

— Даниил, рады видеть вас в Брисбене. Вы немного потренировались и пробыли здесь уже несколько дней. Как вы себя чувствуете, осваиваясь на новом месте?

— Чувствую себя прекрасно. Здорово начинать сезон с сильного турнира. С нетерпением его жду, потому что это первые соревнования в году и никто не знает, как ты справишься с давлением и со всем остальным. Так что я рад начать новый год здесь. Давайте посмотрим, как у меня получится.

— В прошлом году у вас были взлёты и падения, но вы завершили сезон с отличными результатами, завоевав титул в Алма-Ате. Насколько важно было одержать эту победу?

— Дело было скорее в том, что ближе к концу года я играл в хороший теннис и добивался неплохих результатов. Я всё ещё думаю, что мог бы сыграть лучше в паре матчей. Но уровень игры постепенно повышался в целом. И титул, и уровень игры были очень важны и для предсезонки — начать с той же командой, продолжать работать примерно так же, как мы работали в конце прошлого сезона. Как я уже сказал, я с нетерпением жду турнир. Однако начало сезона никогда не бывает лёгким, потому что обычно ты проводишь один турнир, а потом сразу же играешь на «Большом шлеме». Так что это будет интересно для всех.

— Относительно недавно у вас появились новые тренеры — Томас Юханссон и Рохан Гётцке. Что они успели привнести в вашу игру?

— Тяжело рассуждать об этом, но я всегда говорил, что, когда я искал новую команду, я искал кого-то, кого, скажем так, устраивал бы мой стиль игры и кто просто добавил бы кое-какие детали. Думаю, что я улучшил игру у сетки, и мы стараемся много работать над подачей, потому что в прошлом году она была слишком нестабильной. Были матчи, в которых всё было отлично, а также были и те, где она не так хорошо проходила. Конечно, мы всё ещё тренируем удары с задней линии. Однако если нам нужно на что-то обратить внимание, то, наверное, на подачу и игру у сетки.

— Синнер и Алькарас, очевидно, ушли в отрыв на вершине мужского рейтинга. Как вы думаете, сможете ли вы догнать их?

— Нет, я думаю, что они сильнее всех. Я видел кое-какую статистику. Думаю, это было, когда Синнер проиграл в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Я не запомнил год, но он тогда был самым молодым игроком в четвертьфинале. Там было указано, что по силе удара с задней линии он был сильнее всех, несмотря на то что Рафаэль Надаль тоже находился там. Поэтому когда кто-то бьёт сильнее тебя, выкладывается на корте полностью, бегает точно не медленнее, подаёт не хуже, победить его сложно. Но всегда можно попробовать. С точки зрения стабильности, которую они оба продемонстрировали в прошлом году, наверное, практически невозможно к ним подобраться на дистанции сезона. С другой стороны, «Шлемы» — это самое важное. Карлос и Янник были в трёх из четырёх финалов в прошлом году. Однако вы всегда можете победить их в одном матче. Вероятно, если вы сыграете около 10 матчей, вы не сможете одолеть их много раз, но вы всегда можете выиграть в одном конкретном матче. И это ваша цель каждый раз, когда вы с ними встречаетесь.

— Получали ли вы какие-либо комментарии от других игроков по поводу расписания Открытого чемпионата Австралии? О ночных поединках?

— Нет, между игроками мы не слишком часто обсуждаем то, что пишут в прессе. Я не думаю, что, если вы спросите других игроков, кто-то скажет: «Нет, давайте начнём в 20:00». Все были бы рады начать с 18:00. Я знаю, что тогда это может стать проблемой для дневных матчей. Мне кажется, лучше поставить в расписании на 18:00, и, если нам нужно начать в 19:00 из-за дневного матча — хорошо. Но тогда остается шанс начать в 18:00, что было бы лучше, потому что есть возможность закончить не в три часа ночи. При этом я всегда говорил, что я предпочитаю играть ночью.

— Вы добились отличных результатов в Австралии. Что такого есть здесь, что позволяет играть вам в свой лучший теннис?

— Я думаю, что корты здесь хорошие. Они довольно быстрые. Мячи в разные годы летят по-разному, однако корты довольно быстрые. Мне нравится играть на харде. Один год я играл здесь достойно. Но в двух из трёх последних сезонов я мог бы выступить лучше. Так что мы постараемся сделать это в 2026 году. Если я смогу привести это соотношение к 1/2, то это будет хороший год.

Турнир в Брисбене пройдёт с 4 по 11 января. Медведев сыграет в статусе первого сеяного, а начнёт выступление с поединка с венгром Мартоном Фучовичем (№55). Счёт в их противостоянии — 4-1 в пользу россиянина.