Джокович скандально вышел из своего профсоюза. Новака цинично использовали без его ведома?

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович объявил об уходе из Ассоциации профессиональных игроков (PTPA).

Джокович создал организацию вместе с канадским теннисистом Вашеком Поспишилом в 2020-м. PTPA стала альтернативным профсоюзом игроков и особое внимание уделяла защите интересов спортсменов с низким рейтингом.

Джокович объяснил своё решение в соцсетях.

«После тщательного обдумывания я принял решение полностью выйти из Ассоциации профессиональных игроков. Это решение связано с сохраняющимися вопросами к прозрачности, системе управления и тому, как использовались мой голос и образ.

Я горжусь тем видением, которое мы с Вашеком разделяли, создавая PTPA, – идеей дать игрокам более сильный и независимый голос. Однако стало очевидно, что мои ценности и подход больше не совпадают с нынешним курсом организации.

Я продолжу сосредотачиваться на теннисе, семье и вкладе в развитие спорта так, как это соответствует моим принципам и убеждениям. Желаю игрокам и всем причастным удачи в дальнейшем, но для меня эта глава теперь закрыта», – написал Джокович.

Обращает на себя внимание фраза о вопросах к прозрачности, системе управления и тому, как использовался голос и образ Новака. Формально Джокович являлся основателем и президентом PTPA, но ключевые решения по деятельности организации уже давно принимали его заместитель Вашек Поспишил и исполнительный директор Ахмед Нассар.

Вероятно, точка разлома между Новаком и профсоюзом случилась в прошлом году. 18 марта Ассоциация профессиональных теннисистов опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что подала ряд судебных исков против «картеля» органов, управляющих теннисом. PTPA обвинила их в создании «коррумпированной, незаконной и оскорбительной системы», которая равносильна монополии. В число ответчиков вошли все основные руководящие органы тенниса: Международная федерация тенниса (ITF), Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

12 игроков выступили в качестве истцов в этих судебных исках. Это Вашек Поспишил (Канада), Ник Кирьос (Австралия), Райлли Опелка (США), Теннис Сандгрен (США), Джон-Патрик Смит (Австралия), Ноа Рубин (США), Анастасия Родионова (Австралия), Николь Меликар (США), Сорана Кырстя (Румыния), Варвара Грачёва (Франция), Чжэн Сайсай (Китай), Алдила Сутджиади (Индонезия).

Данная группа теннисистов занимает не самые высокие места в мировом рейтинге, поэтому их голос сложно назвать авторитетным. Они предъявили всем теннисным организациям фактически невыполнимые требования по поводу роста зарплаты, изменений системы тестирования на допинг, медицинского и пенсионного страхования, «несправедливой» системы рейтингов. Всё это выглядело довольно маргинально и ожидаемо не привело к какому-то результату.

Джокович ещё тогда открестился от иска и дал понять, что члены PTPA действуют самостоятельно. Очевидно, они никак не советовались с Новаком, но решили навести шумиху в СМИ и попытать удачу в суде, зная, что ассоциация в первую очередь ассоциируется с легендарным сербом.

Скорее всего, именно поэтому Джокович в своём посте использовал другие довольно резкие формулировки, которые свидетельствуют далеко не о дружеском расставании. Хотя это не значит, что у Новака испорчены отношения со всеми представителями PTPA.

«Я никогда не забуду тот факт, что лучший игрок на планете потратил время и силы на помощь ребятам с более низким рейтингом. Спасибо, Ноле», — поблагодарил серба в соцсетях Теннис Сандгрен.

Вашек Поспишил в качестве реакции на уход Джоковича сделал репост официального пресс-релиза PTPA, где ни разу не упомянуто имя Новака.

«Игроки создали PTPA, чтобы обеспечить более сильный и прозрачный голос в профессиональном теннисе. PTPA управляется игроками и работает на основе открытой коммуникации, совместного принятия решений и регулярного взаимодействия. Мы всегда рады возможности обсудить проблемы с любым игроком и остаёмся в курсе таких вопросов», — говорится в заявлении PTPA.

Вряд ли ведущие руководящие организации в теннисе всерьёз опасались иска PTPA, но выход Джоковича из организации определённо идёт на руку высоким спортивным чиновникам. Новак решил не идти на открытый конфликт с ними. Он наверняка продолжит отстаивать права игроков с низким рейтингом, но уже без привязки к некогда своей организации, которая выглядит всё более маргинальной с течением времени.