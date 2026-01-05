Медведев за час выиграл стартовый матч сезона! Даниил — во втором круге Брисбена

Анна Калинская тоже начала год с победы и вышла на шестую ракетку мира, а Анна Блинкова в четвёртый раз подряд уступила белоруске Саснович.

В понедельник, 5 января, на объединённом турнире в Брисбене продолжились матчи первого круга. Мужской турнир категории ATP-250, как и женский «пятисотник», проводится с 2009 года (с перерывом с 2020 по 2023 год). И за всё это время лишь однажды россиянину удалось выйти в финал — речь именно о мужских соревнованиях. В 2019 году Даниил Медведев в решающем матче уступил Кею Нисикори — 4:6, 6:3, 2:6. А действующим чемпионом является Иржи Легечка, которому год назад даже не пришлось прикладывать сверхусилий в финале с Райлли Опелкой — 4:1 (отказ). Что касается Медведева, то он лишь во второй раз приехал в Брисбен — и стал единственным российским участником мужского турнира.

Даниил, занимающий 13-е место в рейтинге ATP, возглавил посев на турнире. В первом матче его соперником стал 33-летний венгр Мартон Фучович, 54-я ракетка мира. Из предыдущих пяти встреч с Фучовичем россиянин выиграл четыре, в том числе последнюю, в Майами-2024 (6:4, 6:2).

У Фучовича сразу же пошла подача, и Медведев в первом гейме не смог взять ни одного очка на приёме. Россиянин в первом своём гейме тоже не сплоховал, хотя первая подача не всегда проходила, и не менее убедительно ответил — 1:1. Даниил, который непосредственно на приёме, как обычно, уходил далеко за заднюю линию, в розыгрышах старался обострять, но ему не всегда хватало точности. Но и Мартон грешил ошибками: в третьем гейме венгерский теннисист отдал подачу с 40-15, и Медведев повёл с брейком — 2:1. На переходе он вызвал физиотерапевта и пожаловался на мозоль на правой ноге, но пауза была недолгой.

Даниил Медведев Фото: Кадр из трансляции

По возобновлении игры Медведев без проблем подтвердил брейк — 3:1. С подачей в эти минуты всё было в порядке, пусть и без эйсов. Чтобы у соперника и мысли не возникало об отыгрыше, Даниил нацелился на второй брейк подряд — и преуспел. Долгие розыгрыши происходили не так часто (особенно поначалу), но именно в такой манере россиянин реализовал третий брейк-пойнт, дождавшись ошибки от соперника. Дальше, правда, всё было не так просто: в шестом гейме Медведев неожиданно не удержал подачу — до этого-то всё было нормально в этом вопросе, несмотря на слабый процент попадания первой (по итогам партии он составил всего 47%). В начале гейма случилась первая в матче двойная ошибка, а в конце Фучович, реализовав второй брейк-пойнт, сократил отставание — 2:4. Однако это был не более чем небольшой сбой, не повлиявший на итог партии. Даниил, уверенно смотревшийся на задней линии, выдал третий брейк подряд, после чего под ноль подал на сет — 6:2 за 32 минуты. На первой подаче в этой партии он взял вообще все очки — девять из девяти.

Второй сет начался так же, как и первый: первые два гейма остались за подающей стороной, после чего Медведев добился брейка — его соперник вновь необъяснимым образом отдал гейм, только не с 40-15, как тогда, а с 30-0. Фучович продолжал ошибаться — Даниил не мог этим не воспользоваться.

Поведя с брейком, россиянин закономерно сосредоточился на удержании подачи. В отличие от первого сета, в этот раз Медведев здорово подтянул первую подачу (83% попадания по итогам партии) и до поры до времени избегал неприятностей в своих геймах. В седьмом гейме Даниил ещё раз взял подачу оппонента, после чего оставалось подать на матч. Увы, не получилось: восьмой гейм Медведев провёл нервно, ошибался, в результате чего Фучович использовал второй брейк-пойнт и сократил отставание до 3:5. К счастью, по-настоящему нервной концовки не случилось: в девятом гейме венгр сам выдал серию ошибок и Медведев реализовал второй матчбол на приёме — 6:2, 6:3 за 1 час 10 минут.

Во втором круге Медведев сразится с Фрэнсисом Тиафо, который в предыдущий игровой день выбил Александара Вукича (6:2, 6:2).

А в женском турнире завершился первый раунд. Начался он, напомним, в предыдущий день.

61-я ракетка мира Анна Блинкова вышла на корт с Александрой Саснович, располагающейся на 113-й строчке в рейтинге WTA. Белорусская теннисистка пробилась на турнир через квалификацию. Блинкова и Саснович впервые встретились на уровне основных сеток WTA, а вот с учётом квалификаций и «челленджеров» явный перевес в личных встречах был на стороне Александры — 3-0. Сегодня Анна потерпела уже четвёртое поражение подряд от неудобной соперницы.

Первый сет Блинкова проиграла, несмотря на то что Саснович по ходу партии брала медицинский перерыв, во время которого ей дали таблетку. Поначалу с брейком вела белоруска, затем вперёд ненадолго вырвалась россиянка, но к финальным геймам теннисистки подошли с равными показателями — 5:5. После этого Александра под ноль взяла два гейма и забрала сет — 7:5 за 53 минуты. Анна же по ходу партии допустила целых пять двойных ошибок, не сделав при этом ни одного эйса.

А во втором сете Блинкова и вовсе едва не получила «баранку». Анна так ни разу и не взяла свою подачу в этой партии. На приёме у неё вообще не было возможностей, а свои геймы она отдавала в борьбе — Саснович всякий раз оказывалась сильнее. При 5:0 Александра не смогла подать на матч, но закончила очередным брейком — 7:5, 6:1 за 1 час 26 минут.

Анна Калинская, занимающая 33-е место в мировой классификации, сражалась с 18-летней чешкой Терезой Валентовой, 60-й ракеткой мира. В первом сете у обеих теннисисток возникали проблемы на подаче. У Валентовой их оказалось чуть больше — это и предопределило исход партии. Калинская подавала с приличным процентом попадания первой подачи — 72%, — а вот её чешская соперница не добралась и до 50% (48%). До 4:4 Анна и Тереза дошли, сделав по два брейка. А в последних двух геймах Калинская отдала только один розыгрыш — 6:4 за 50 минут.

Сумбурное начало второй партии не помешало Калинской довести матч до победы. Первые три гейма закончились брейками, и два из них сделала россиянка. В дальнейшем теннисистки не смогли заработать ни одного брейк-пойнта, и такое развитие событий вполне устраивало Анну. В 10-м гейме она подала на матч — 6:4, 6:4 за 1 час 39 минут.

Во втором круге Калинскую ожидает встреча с шестой ракеткой мира Джессикой Пегулой (4).

А на «челленджере» в Канберре, столице Австралии, завершилась квалификация. К Алине Корнеевой, изначально находившейся в основной сетке, присоединились ещё две россиянки. Отбор прошли Полина Яценко и Татьяна Прозорова — последняя в финале одолела Анастасию Гасанову. А вот Елена Приданкина и 41-летняя Вера Звонарёва не смогли выиграть решающие матчи отбора.

Канберра-2026. Женщины. Квалификация. Финал



Полина Яценко (Россия, 4) — Эна Сибахара (Япония, 11) — 4:6, 7:6 (7:1), 6:2

Теодора Костович (Сербия, 5) — Елена Приданкина (Россия, 10) — 7:5, 6:7 (6:8), 6:2

Эльвина Калиева (США, 16) — Вера Звонарёва (Россия) — 5:7, 6:2, 6:2

Татьяна Прозорова (Россия, 9) — Анастасия Гасанова (Россия) — 6:1, 6:4

«Челленджер» в Канберре закончится 10 января, объединённый турнир в Брисбене — 11 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».