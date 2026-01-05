«Победа на ТБШ — моя цель». Рыбакина начинает новый сезон после титула на Итоговом турнире

В 2025-м начало теннисного года для Елены Рыбакиной пришлось на United Cup, а вот на этот раз её сезон откроется в Брисбене. Для многих спортсменок данный турнир играет ключевую роль в австралийской серии: здесь адаптируются к условиям, в которых уже совсем скоро пройдёт Australian Open, оценивается качество предсезонной подготовки и нащупывается игровой ритм.

В этом сезоне календарь сдвинулся на одну неделю позже, все очки за United Cup — 2025 в обновлённом рейтинге 52 недель WTA уже вычли, поэтому Рыбакиной в Брисбене ничего защищать не нужно, что снимает дополнительное напряжение и позволяет сосредоточиться на качестве выступлений. Основной вызов в этом плане ожидает Елену на Australian Open, где ей нужно будет подтвердить прошлогодний результат — выход в четвёртый круг.

Подготовку к новому сезону спортсменка разбавила соревновательной практикой, приняв участие в «выставке» World Tennis Continental Cup в Шэньчжэне. Там Елена сыграла за команду мира и завоевала трофей вместе с партнёрами. В рамках турнира Рыбакина провела три матча: в одиночном разряде она справилась с Белиндой Бенчич, но уступила Иге Швёнтек, а в миксте с Андреем Рублёвым одержала победу над Валантеном Вашеро и всё той же польской теннисисткой.

Полученный опыт и игровая практика должны помочь чемпионке Уимблдона-2022 быстрее адаптироваться к первым соревнованиям сезона. После «выставки» в Шэньчжэне пятая ракетка мира перебралась в Брисбен на турнир WTA-500, где встретила Новый год в отличном настроении, поделившись с поклонниками фотографией в эффектном вечернем платье.

Перед стартом турнира Рыбакина на пресс-конференции поделилась впечатлениями о местных условиях и рассказала о настрое на первые встречи сезона. «Я хорошо знаю корты, условия. Здесь довольно быстро. Так что мне это очень нравится, плюс у нас есть крыша, которая помогает на нескольких кортах. Так что, да, всегда наслаждаюсь временем, проведённым здесь. Считаю, что корты, поскольку они быстрые, хороши для моей игры, так что я просто с нетерпением жду начала.

Думаю, мы немного устали от постоянной работы и тренировок и наконец-то хотим начать играть настоящие матчи. Это большая разница по сравнению с тем, чтобы работать с утра до вечера пару недель подряд. Так что чувствуешь себя более мотивированным, свежим, по крайней мере в уме. Да, я люблю Австралию. Всегда положительные воспоминания, очень хорошие. Всегда рада приехать и начать сезон здесь», — сообщила теннисистка.

Елена также подчеркнула серьёзность турнира, отметив высокий уровень соперниц. «Это сильные соревнования. Думаю, у нас всего два турнира категории WTA-500 в году, которые такие сильные. Всегда непросто начинать сезон. Ты только вышел из предсезонки, много работал. Думаю, неважно, как ты начнёшь этот турнир. Конечно, хочешь выступить хорошо, но самое важное — показать хороший теннис потом, и конечно, на «Шлеме». Мы проделали довольно хорошую работу. Конечно, не идеальную, ведь всегда можем сделать лучше. У меня тоже были проблемы, так что пришлось взять несколько дней отдыха, немного восстановиться», — сказала спортсменка.

Представительница Казахстана отдельно обсудила своё физическое состояние перед стартом сезона, рассказав о небольших проблемах со здоровьем. «Сейчас я чувствую себя лучше, но немного мучусь с ногой. Это длится уже пару сезонов, просто то лучше, то хуже. Мы пытаемся это контролировать. Некоторые недели лучше, некоторые — хуже. Пока всё в порядке, рада, что не усугубилось, и мы просто продолжаем работать», — поделилась чемпионка Уимблдона-2022.

А ещё теннисистка раскрыла цели на год, заявив, что хочет завоевать титул на ТБШ. «Всё дело в стабильности. Мне кажется, я всегда могу показать хорошую игру, однако стабильности иногда бывает недостаточно. В прошлом году у меня тоже были трудности. Поэтому я рада, что сейчас здорова, и это лишь вопрос времени. Надеюсь, мы сможем продолжить работать в таком же духе, и тогда я достигну своих целей. Это может произойти рано или поздно, однако я определённо стараюсь над этим работать. Да, посмотрим, что будет, но победа на турнире «Большого шлема» — моя цель. Надеюсь, что добьюсь её», — высказалась пятая ракетка мира.

Под конец Рыбакина поделилась впечатлениями от победы на прошлогоднем Итоговом турнире WTA, подчеркнув важность данного достижения для себя. «Я не ожидала многого, прилетев в Эр-Рияд, потому что до этого много играла в Китае и приехала в последний момент. Просто шла матч за матчем. Но это привело к такому результату, которым я очень довольна.

Елена Рыбакина с трофеем Итогового турнира — 2025 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Как я сказала, в это минимальное время, что у нас было, — конец сезона, мы устали, — однако всё равно смогли улучшить некоторые вещи, мою форму. Я была очень сосредоточена. Так что думаю, это большое достижение, и просто хочу пронести это через весь сезон», — рассказала Елена.

Похоже, спортсменка подходит к старту сезона-2026 с боевым настроем и желанием закрепить победный ритм после триумфа на Итоговом турнире. Во втором круге Брисбена представительнице Казахстана предстоит встреча с Чжан Шуай, которая в своём первом матче одолела непростую американку Эшлин Крюгер со счётом 6:4, 5:7, 6:4. В 2023-2024 годах у китаянки была рекордная серия из 24 поражений, однако с тех пор она вернулась в топ-100 и теперь находится в хорошем игровом тонусе.

Счёт личных встреч Рыбакиной и Шуай — 2-1 в пользу Елены. Любопытно, что последнюю победу одержала как раз Чжан: произошло это во втором круге Australian Open — 2022, представительница Казахстана тогда уступала со счётом 4:6, 0:1, а затем и вовсе снялась. Так что для чемпионки Уимблдона-2022 новый матч с китаянкой станет важным испытанием перед дальнейшими поединками и соревнованиями в году.

Скоро узнаем, как пятая ракетка мира проявит себя в первых матчах 2026-го и удастся ли ей перенести уверенность и драйв с конца прошлого сезона на старт нового. Турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Соревнования женщин на Australian Open состоятся с 18 по 31 января. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».