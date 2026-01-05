«Худшие в мире». Американская чемпионка ТБШ попала в скандал из-за слов о своих фанатах

Сборная США является действующим чемпионом и главным фаворитом стартовавшего United Cup из-за наличия в своём составе женской четвёртой ракетки мира и двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» Кори Гауфф, а также девятого в мужском рейтинге Тейлора Фрица.

Американцы после двух матчей группового этапа в Перте оформили выход в плей-офф, хотя не всё складывалось для них гладко – Аргентина и Испания были побеждены со счётом 2:1 в решающих встречах микста из-за неожиданных осечек звёзд.

Гауфф сенсационно уступила испанке Джессике Бузас-Манейро (1:6, 7:6, 0:6), но затем реабилитировалась и в дуэте с Кристианом Харрисоном переиграла Ивонн Кавалье-Реймерс и Иньиго Сервантеса. Повезло, что перед этим Фриц за 3 часа и 13 минут вырвал победу в противостоянии с Хауме Мунаром (7:6, 3:6, 7:6), уйдя с матчбола в решающей партии.

Ранее Тейлор в стартовом матче неожиданно уступил аргентинцу Себастьяну Баэсу (6:4, 5:7, 4:6), после чего те же Гауфф и Харрисон подстраховали его, одолев Марию Лурдес Карле и Гидо Андреосси. Кори при этом в женской одиночной встрече уничтожила Солану Сьерру (6:1, 6:1).

Гауфф берёт на себя огромную нагрузку, выступая в обоих разрядах. Возможно, на старте сезона Кори приняла не лучшее решение и именно поэтому выглядит столь нестабильно в более важной одиночке – сначала отдаёт средней сопернице два гейма, а затем уступает оппонентке сопоставимого уровня в трёх партиях, провалив две из них подчистую и даже получив «баранку».

Кори Гауфф Фото: Janelle St Pierre/Getty Images

На эмоциях Гауфф сделала в Австралии достаточно резкое заявление о слабой поддержке американских фанатов.

«Я чувствую, что наши болельщики определённо худшие в мире, когда дело касается тенниса. Всегда говорила, что хотела бы, чтобы люди из США в других странах проявляли такую ​​же поддержку, которую мы сами видим от представителей небольших государств. Полагаю, что это происходит потому, что наша страна сильна во многих видах спорта, сложно болеть за всех. Да, я определённо уверена, что американцы чаще приезжают в Мельбурн на Australian Open, чем в Перт, но в случае выхода в полуфинал United Cup в Сиднее я бы хотела увидеть больше американцев, чем было в прошлом году», — сказала Гауфф.

Позже Кори пришлось объясняться в соцсетях, поскольку многие любители тенниса из США восприняли её слова как оскорбление в свой адрес.

«Хочу уточнить, потому что люди вырывают это из контекста. Я не ожидаю, что болельщики будут ездить на турниры, чтобы смотреть, как мы играем. Но есть много турниров, которые проводятся в Северной Америке и других странах. Американцы посещают их независимо от того, кто играет (за исключением нашего US Open). Люди приходят и не особо болеют за своих соотечественников. В то время как представители небольших стран приезжают со своими цветами и флагами, и сразу становится ясно, кого они поддерживают.

Я просто высказала свою точку зрения. Поверьте, я понимаю финансовый аспект и знаю, что теннис не является доступным видом спорта для всех. Это был скорее комментарий для тех, кто уже посещает турниры. Я хочу, чтобы они были такими же увлечёнными, как и представители других стран, особенно в командных соревнованиях. Люди мне ничего не должны, однако я просто честно отвечала на заданный вопрос. Это простое наблюдение, которое мне бросается в глаза в сравнении других стран с моей, вот и всё. Тем не менее я благодарна за любую поддержку, независимо от её масштабов», — написала Гауфф.

Тейлор Фриц и Кори Гауфф на United Cup Фото: Paul Kane/Getty Images

Тейлор Фриц сидел рядом с Гауфф на той самой скандальной пресс-конференции, когда теннисистка критиковала болельщиков из США. Он решил поддержать напарницу по национальной команде и защитил её от нападок. «Люди всегда хотят воспринимать всё в самом негативном свете. Я сидел рядом с Кори и точно знаю, что она имела в виду и пыталась сказать. Она права. В её заявлении нет абсолютно никакого неуважения к американским болельщикам. Если бы мы играли здесь на United Cup с Чехией или Польшей, огромная группа болельщиков сходила бы с ума от их поддержки. Мы очень рады американцам, которые приходят и поддерживают нас. В некоторых других странах за рубежом действительно невероятная спортивная культура, но мы ценим каждого американца, приезжающего посмотреть теннисный матч», — сказал Фриц.

Призыв активнее болеть за американцев со стороны Гауфф уже прозвучал. Интересно, прислушается ли публика к словам Кори или будет поддерживать её и Фрица так же слабо, как раньше.