«Худшие в мире». Американская чемпионка ТБШ попала в скандал из-за слов о своих фанатах

Сборная США является действующим чемпионом и главным фаворитом стартовавшего United Cup из-за наличия в своём составе женской четвёртой ракетки мира и двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» Кори Гауфф, а также девятого в мужском рейтинге Тейлора Фрица.
Американцы после двух матчей группового этапа в Перте оформили выход в плей-офф, хотя не всё складывалось для них гладко – Аргентина и Испания были побеждены со счётом 2:1 в решающих встречах микста из-за неожиданных осечек звёзд.
Гауфф сенсационно уступила испанке Джессике Бузас-Манейро (1:6, 7:6, 0:6), но затем реабилитировалась и в дуэте с Кристианом Харрисоном переиграла Ивонн Кавалье-Реймерс и Иньиго Сервантеса. Повезло, что перед этим Фриц за 3 часа и 13 минут вырвал победу в противостоянии с Хауме Мунаром (7:6, 3:6, 7:6), уйдя с матчбола в решающей партии.
Ранее Тейлор в стартовом матче неожиданно уступил аргентинцу Себастьяну Баэсу (6:4, 5:7, 4:6), после чего те же Гауфф и Харрисон подстраховали его, одолев Марию Лурдес Карле и Гидо Андреосси. Кори при этом в женской одиночной встрече уничтожила Солану Сьерру (6:1, 6:1).
Гауфф берёт на себя огромную нагрузку, выступая в обоих разрядах. Возможно, на старте сезона Кори приняла не лучшее решение и именно поэтому выглядит столь нестабильно в более важной одиночке – сначала отдаёт средней сопернице два гейма, а затем уступает оппонентке сопоставимого уровня в трёх партиях, провалив две из них подчистую и даже получив «баранку».
Кори Гауфф
Фото: Janelle St Pierre/Getty Images
На эмоциях Гауфф сделала в Австралии достаточно резкое заявление о слабой поддержке американских фанатов.
«Я чувствую, что наши болельщики определённо худшие в мире, когда дело касается тенниса. Всегда говорила, что хотела бы, чтобы люди из США в других странах проявляли такую же поддержку, которую мы сами видим от представителей небольших государств. Полагаю, что это происходит потому, что наша страна сильна во многих видах спорта, сложно болеть за всех. Да, я определённо уверена, что американцы чаще приезжают в Мельбурн на Australian Open, чем в Перт, но в случае выхода в полуфинал United Cup в Сиднее я бы хотела увидеть больше американцев, чем было в прошлом году», — сказала Гауфф.
Позже Кори пришлось объясняться в соцсетях, поскольку многие любители тенниса из США восприняли её слова как оскорбление в свой адрес.
«Хочу уточнить, потому что люди вырывают это из контекста. Я не ожидаю, что болельщики будут ездить на турниры, чтобы смотреть, как мы играем. Но есть много турниров, которые проводятся в Северной Америке и других странах. Американцы посещают их независимо от того, кто играет (за исключением нашего US Open). Люди приходят и не особо болеют за своих соотечественников. В то время как представители небольших стран приезжают со своими цветами и флагами, и сразу становится ясно, кого они поддерживают.
Я просто высказала свою точку зрения. Поверьте, я понимаю финансовый аспект и знаю, что теннис не является доступным видом спорта для всех. Это был скорее комментарий для тех, кто уже посещает турниры. Я хочу, чтобы они были такими же увлечёнными, как и представители других стран, особенно в командных соревнованиях. Люди мне ничего не должны, однако я просто честно отвечала на заданный вопрос. Это простое наблюдение, которое мне бросается в глаза в сравнении других стран с моей, вот и всё. Тем не менее я благодарна за любую поддержку, независимо от её масштабов», — написала Гауфф.
Тейлор Фриц и Кори Гауфф на United Cup
Фото: Paul Kane/Getty Images
Тейлор Фриц сидел рядом с Гауфф на той самой скандальной пресс-конференции, когда теннисистка критиковала болельщиков из США. Он решил поддержать напарницу по национальной команде и защитил её от нападок. «Люди всегда хотят воспринимать всё в самом негативном свете. Я сидел рядом с Кори и точно знаю, что она имела в виду и пыталась сказать. Она права. В её заявлении нет абсолютно никакого неуважения к американским болельщикам. Если бы мы играли здесь на United Cup с Чехией или Польшей, огромная группа болельщиков сходила бы с ума от их поддержки. Мы очень рады американцам, которые приходят и поддерживают нас. В некоторых других странах за рубежом действительно невероятная спортивная культура, но мы ценим каждого американца, приезжающего посмотреть теннисный матч», — сказал Фриц.
Призыв активнее болеть за американцев со стороны Гауфф уже прозвучал. Интересно, прислушается ли публика к словам Кори или будет поддерживать её и Фрица так же слабо, как раньше.