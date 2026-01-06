Соболенко начинает защиту титула в Брисбене! Ещё сыграют Рыбакина и Александрова. LIVE!

В Австралии стартовал теннисный год. Лучшие теннисисты планеты выходят на корты. Появятся перед публикой и несколько россиян.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на объединённом турнире в Брисбене. У женщин вступают в борьбу несколько представительниц топ-10 посева – Арина Соболенко (1), Елена Рыбакина (3), Екатерина Александрова (7), а также ещё одна россиянка – Диана Шнайдер (12). Кроме того, в парном разряде за место в полуфинале поспорят серебряные призёры Олимпиады та же Шнайдер и Мирра Андреева. Проведут первый матч в паре в Гонконге и Андрей Рублёв с Кареном Хачановым. За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.