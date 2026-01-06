Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Онлайн-трансляция Брисбена-2026: Соболенко, Рыбакина, Шнайдер, Александрова, Мирра Андреева, расписание, результаты, где смотреть

Соболенко начинает защиту титула в Брисбене! Ещё сыграют Рыбакина и Александрова. LIVE!
Даниил Сальников
Соболенко начинает защиту титула в Брисбене!
Комментарии
В Австралии стартовал теннисный год. Лучшие теннисисты планеты выходят на корты. Появятся перед публикой и несколько россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на объединённом турнире в Брисбене. У женщин вступают в борьбу несколько представительниц топ-10 посева – Арина Соболенко (1), Елена Рыбакина (3), Екатерина Александрова (7), а также ещё одна россиянка – Диана Шнайдер (12). Кроме того, в парном разряде за место в полуфинале поспорят серебряные призёры Олимпиады та же Шнайдер и Мирра Андреева. Проведут первый матч в паре в Гонконге и Андрей Рублёв с Кареном Хачановым. За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.

WTA-500. Брисбен-2026. Сетка
WTA-500. Брисбен-2026. Пары. Сетка
ATP-250. Гонконг-2026. Пары. Сетка
Брисбен (ж). 2-й круг
06 января 2026, вторник. 05:30 МСК
Диана Шнайдер
21
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
55
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Брисбен (ж). 2-й круг
06 января 2026, вторник. 05:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Кристина Букша
50
Испания
Кристина Букша
К. Букша
Брисбен — парный разряд (ж). 1-й круг
06 января 2026, вторник. 05:30 МСК
Ирина Хромачёва
Россия
Ирина Хромачёва
Александра Панова
Россия
Александра Панова
И. Хромачёва А. Панова
Не начался
1 2 3
         
         
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Клара Таусон
Дания
Клара Таусон
Л. Носкова К. Таусон
Брисбен (ж). 2-й круг
06 января 2026, вторник. 07:00 МСК
Софья Кенин
28
США
Софья Кенин
С. Кенин
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
10
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Брисбен — парный разряд (ж). 1/4 финала
06 января 2026, вторник. 08:30 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Е. Александрова М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Данилина
Казахстан
Анна Данилина
Александра Крунич
Сербия
Александра Крунич
А. Данилина А. Крунич
Брисбен (ж). 2-й круг
06 января 2026, вторник. 13:00 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Чжан Шуай
79
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Гонконг — парный разряд. 1-й круг
06 января 2026, вторник. 14:30 МСК
Петр Ноуза
Чехия
Петр Ноуза
Патрик Рикль
Чехия
Патрик Рикль
П. Ноуза П. Рикль
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Расписание вторника
Live Даниил Сальников

В Брисбене набирает обороты турнир ATP-250. В этот раз в нём принимает участие и Даниил Медведев, который посеян под первым номером. В стартовом матче он уже в пятый раз одолел представителя Венгрии Мартона Фучовича, причём на сей раз очень уверенно — чуть больше чем за час — 6:2, 6:3.

Материалы по теме
«Возвращение магии Медди». Теннисный мир оценил первую в сезоне-2026 победу Медведева
«Возвращение магии Медди». Теннисный мир оценил первую в сезоне-2026 победу Медведева
00:02 Даниил Сальников

Расписание вторника

Во вторник, 6 января, в Брисбене и Гонконге пройдёт много интересных матчей с участием россиян и других топовых теннисистов. Вот как выглядит расписание дня.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android