«Возвращение магии Медди». Теннисный мир оценил первую в сезоне-2026 победу Медведева

В Брисбене набирает обороты турнир ATP-250. В этот раз в нём принимает участие и Даниил Медведев, который посеян под первым номером. В стартовом матче он уже в пятый раз одолел представителя Венгрии Мартона Фучовича, причём на сей раз очень уверенно — чуть больше чем за час — 6:2, 6:3.

Даниил предстал перед публикой аккуратно подстриженным, выбритым, в ярком поло канареечного цвета, и аккаунт издания Tennis Letter придумал даже такой шуточный комментарий: «Я готов блистать в своём новом наряде в первый день школы». И действительно, Даниил в этот раз вёл себя как примерный ученик, вызубривший урок строгого учителя.

Даниил Медведев Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

«Я достойно играл в предсезонке, тренировался. Рад, что мне удалось проявить себя на теннисном корте, потому что мы все знаем, как играть в теннис. Иногда можно сыграть хорошо и уступить, но я знаю, что, когда я играю хорошо, я выигрываю много матчей. Поэтому я рад тому, как выступил сегодня, доволен своим уровнем. Я мог бы пару раз лучше сыграть на подаче, но в целом я отлично действовал на задней линии. Доволен первым матчем в этом году», — так прокомментировал победу сам теннисист.

Он рассказал и о впечатлениях от сотрудничества со своим новым тренером Томасом Юханссоном во время подготовки к сезону-2026: «В прошлом году, когда мы начинали, это был пробный период. В конце сезона у нас была возможность посмотреть, получится ли что-нибудь. Всё шло отлично, не только в плане результатов, но и в плане взаимоотношений — как на корте, так и вне его. Мы понимаем друг друга. Предсезонная подготовка была отличная», — приводит слова Даниила сайт ATP.

Португальский журналист Жозе Моргаду высказался о первом выигранном поединке россиянина: «Даниил Медведев начинает свой сезон-2026 с отличной победы и выступления». Он также добавил, что матчи второго круга Медведев — Тиафо, Легечка — Корда, Михельсен — Тьен слишком хороши для турнира ATP-250 и будут сумасшедше интересными.

Медведева поддержал и британский журналист Крис Голдсмит: «Надеюсь, Даниил сможет провести успешный сезон после тяжёлых испытаний в 2025 году», — написал он.

А издание Ubitennis отметило, что такая победа в начале сезона может придать Медведеву уверенности: «Убедительная победа, которая даёт ему моральные силы, чтобы хорошо стартовать в сезоне».

Один из официальных аккаунтов ATP-тура разместил видео матчбола, где сетка помогла Медведеву завершить матч с победой, но в комментарии прозвучало, что удача с такой уверенной игрой Даниилу особо была и не нужна: «Немного удачи в конце… но удача не нужна в этом выступлении». «Миллиметры и мгновения», — написал официальный аккаунт турнира в соцсетях в Брисбене под тем же видео.

Журналисты Punto de Break отметили, что Даниил Медведев возлагает большие надежды на начальный этап сезона, и его дебют на турнире ATP-250 в Брисбене в 2026 году «оказался очень многообещающим».

В то же время аккаунт издания Tennis Letter разместил комментарий про Медведева с эмодзи в виде осьминога, сопроводив такими словами: «Даниил одержал приятную победу, положив начало новому году. Он завершил свой сезон-2025 с определённой уверенностью. Впервые за семь лет вернулся в Брисбен. Возвращение магии Медди».

Теперь Даниилу за место в 1/4 финала предстоит сразиться с американцем Фрэнсисом Тиафо (30-я ракетка мира), с которым у него уже вполне приличная история встреч. Из семи матчей пять остались за россиянином. Хотя последний из них, на групповом этапе Кубка Лэйвера в 2024 году выиграл как раз Тиафо — 3:6, 6:4, 1:0 (10:5).

История встреч Даниила Медведева и Фрэнсиса Тиафо

Турнир Результат 1 Ницца-2015, второй круг квалификации 6:3, 6:2 в пользу Тиафо 2 Вашингтон-2019, третий круг 6:2, 7:5 в пользу Медведева 3 Australian Open – 2020, первый круг 6:3, 4:6, 6:4, 6:2 в пользу Медведева 4 US Open – 2020, четвёртый круг 6:4, 6:1, 6:0 в пользу Медведева 5 Майами-2021, четвёртый круг 6:4, 6:3 в пользу Медведева 6 Индиан-Уэллс-2023, полуфинал 7:5, 7:6 в пользу Медведева 7 Кубок Лэйвера – 2024, групповой этап 3:6, 6:4, 1:0 (10:5) в пользу Тиафо 8 Брисбен-2026, второй круг ?

До 2026 года Тиафо выступал в Брисбене всего дважды и ни разу не проходил дальше второго круга. В 2018-м он вылетел на старте, а в 2025-м проиграл во втором раунде французу Джованни Мпетчи Перрикару — 4:6, 6:7.

Фрэнсис сейчас переживает непростой период. Совсем недавно он располагался на подступах к десятке лучших рейтинга ATP, а в 2023-м даже занимал 10-ю строчку, но в конце прошлого сезона после сгорания очков за финал «Мастерса» в Цинциннати-2024 и полуфинал US Open – 2024 переместился на 30-е место. Его также беспокоила травма колена, поэтому результаты в сезоне-2025 не были удачными: 26 матчей он выиграл и в 23 уступил. Американец даже досрочно завершил год и расстался со всей своей командой.

«2025-й для меня закончился рано. Сезон получился не таким, как я надеялся, но я извлёк много уроков как на корте, так и за его пределами. Хочу выразить огромную благодарность своей команде. Я с этими ребятами был несколько лет. Мы пережили невероятные моменты, которые я запомню навсегда. Тем не менее я решил, что пора что-то менять. Очень ценю вашу любовь, энергию, страсть и братство. Это был замечательный путь, и впереди всё будет только лучше. С нетерпением жду того, что меня ждёт, и готов работать. Спасибо за всю любовь и поддержку. Лучшее ещё впереди», — написал Тиафо на личной странице в социальных сетях.

И всё же стоит отметить, что в 2025-м на счету американца были четвертьфинал «Ролан Гаррос», выходы в четвёртый круг «Мастерсов» в Циннциннати, Торонто, Мадриде и финал турнира ATP-250 в Хьюстоне, где он уступил квалифаеру Дженсону Бруксби — 4:6, 2:6.

Однако Фрэнсис вовсю готовится к возвращению на прежний уровень: «Очень просто расслабиться, когда ты провёл в топ-10 четыре-пять лет. Сейчас мне снова нужно зарабатывать очки. Я больше не буду высоко сеянным ни на ATP-250, ни на ATP-500, ни на «Шлемах». Сейчас я где-то 30-й в рейтинге. Уже в третьем круге, скорее всего, попадётся кто-то из топ-5. И это меня заводит. Это возвращает голод. Это чувство, когда ты снова кого-то догоняешь. Это другое положение, но оно даже вдохновляет: теперь важно каждое выступление, каждый матч, даже когда на трибунах всего несколько человек. Такой роскоши, как раньше, больше нет – и мне это нравится», — сказал он в рамках подкаста Энди Роддика Served Podcast.

Тиафо известен прежде всего своей излишней эмоциональностью на корте. Зачастую он громко кричит в неудачных розыгрышах, спорит с судьями, бьёт ракетки и рвёт на себе футболки, напрочь забывая о рамках этикета. В 2024-м на одном из турниров в Азии после поражения от россиянина Романа Сафиуллина Фрэнсис жёстко обругал судью, получив штраф, который стал вторым самым крупным в истории тенниса. Спустя год он разбил ракетку в первом круге «пятисотника» в Токио. А в одном из интервью и вовсе назвал своих соперников «клоунами».

Многие журналисты, в том числе и Жозе Моргаду, отмечают предстоящий матч Медведева и Тиафо как «невероятный поединок», достойный четвертьфинала или полуфинала на более крупных соревнованиях.

Удастся ли Даниилу добраться до следующей стадии турнира? Узнаем об этом, когда теннисисты выйдут на корт во вторник, 6 января.

Турнир ATP-250 в австралийском Брисбене завершится в воскресенье, 11 января. За всеми событиями и успехами россиян следите на «Чемпионате».