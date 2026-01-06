Соболенко с «баранкой» начала путь в Брисбене. Шнайдер и Александрова тоже победили

Матчи второго круга стартовали на женском «пятисотнике» в Брисбене. А это значит, что в игру вступили сеяные теннисистки, в том числе Арина Соболенко, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова. И каждая из них сыграла утром во вторник, 6 января.

Вторым запуском провели сразу три любопытных матча. Первый – поединок Арины Соболенко (№1) и Кристины Букши (№50). Перед этим девушки встречались лишь однажды – на прошлогоднем US Open. Победа осталась за белорусской спортсменкой (6:1, 6:4).

Матч с Букшей стал для Соболенко первой одиночной игрой в новом году. Да, мы видели её в «Битве полов» в декабре и в парном матче с Паулой Бадосой в Брисбене, но в одиночке сезон-2026 Арина начала только сейчас. К тому же в Брисбен Соболенко приехала в роли действующей чемпионки. Так что наблюдать за её выступлением на этой неделе было ещё интереснее.

Соболенко с первых же минут перехватила лидерство в матче – уже за 10 минут она повела с брейком (3:0). Арина много напрягала Букшу, максимально держала её на задней линии, регулярно шла к сетке как с приёма, так и с подачи. В итоге Кристина ничего не смогла противопоставить первой ракетке мира и отдала стартовый сет с «баранкой» за 23 минуты. Пожалуй, лучшее начало сезона для белоруски.

Несмотря на то что процент попадания первой подачи у девушек оказался равным (71%), с реализацией всё складывалось по-разному: 80% у Соболенко и 41% – у Букши. Чище Арина действовала и в розыгрышах: 9/7 по виннерам и невынужденным у неё против 2/9 у Кристины.

Второй сет сложился по очень похожему сценарию. Рисковала Букша завершить этот матч с двумя «баранками», однако при 0:5 наконец взяла свою подачу. На что-то большее, увы, испанки не хватило. Как итог: Соболенко за 49 минут одержала победу со счётом 6:0, 6:1. Дальше Арина сыграет с Сораной Кырстей или Еленой Остапенко.

На соседнем корте параллельно стартовали Диана Шнайдер (№21) и Анастасия Потапова (№55). На корте девушки пересекались лишь однажды – в Мадриде два года назад. Тогда победа осталась за Потаповой (7:5, 6:4). В Брисбене на этой неделе Шнайдер на правах сеяной пропустила первый круг. А Потапова на старте турнира одолела Дарью Касаткину (7:5, 4:6, 6:4).

Поединок Шнайдер и Потапова начали в упорной борьбе – первые два гейма с россыпью брейк-пойнтов они играли 19 минут. На подаче Дианы счёт доходил до «ровно» аж восемь раз! Сразу после этой непростой мини-партии представительница России смогла сделать брейк. Следом – ещё один. А потом и третий, заключительный в партии (6:1). Но нужно отметить, что Анастасия неважно себя чувствовала, и при счёте 1:4 вызвала врача. Ей померили температуру и давление, но останавливать игру не стали. Вероятно, на самочувствии спортсменок сказывалась 30-градусная жара.

Полегчало Потаповой только к старту второго сета, когда ей удалось сделать ранний брейк. При счёте 2:1 она на своей подаче вела 40:0, однако обидно упустила преимущество – всё же большое сопротивление ей оказывала Шнайдер. В итоге Диана оформила обратный брейк, а следом быстро подтвердила его.

Шнайдер играла цепко, была бодра и весела, регулярно с улыбкой подходила к бортику, у которого стоял её тренер Саша Бажин. Потапова же продолжала пытаться противостоять сложным погодным условиям и разыгравшейся сопернице. И в этой борьбе Анастасия осталась проигравшей. А Диана оказалась сильнее.

В итоге за 1 час 16 минут и со счётом 6:1, 6:3 матч остался за Шнайдер. В третьем круге она сразится с действующей чемпионкой Australian Open Мэдисон Киз.

Следом на этом же корте сыграли Екатерина Александрова (№10) и Софья Кенин (№28). До этого девушки встречались дважды – в Ухани-2024 и в Токио-2025. В Китае сильнее была россиянка (6:1, 4:6, 6:4), в Японии – американка (6:0, 2:6, 7:6).

Как и в прошлых матчах, новый поединок начался с лёгкого сета для одной из девушек. На этот раз всё складывалось в пользу Александровой, и уже в четвёртом гейме она сделала брейк – единственный и такой ценный. Рисковала Екатерина при 5:3 на своей подаче – дважды её соперница заработала брейк-пойнт. Сама россиянка немного поникла, начала разводить руками и оттого упустила преимущество.

Исход стартового сета пришлось решить на тай-брейке, где надёжнее и спокойнее действовала Александрова. За ней же и осталась партия – 7:6 (7:2). Даже несмотря на то, что с каждым геймом становилось всё жарче и физически тяжелее.

Во втором сете общий эмоциональный фон был ровным, хоть периодически то одна, то вторая возмущалась и переговаривалась со своим боксом. Казалось, что дело также дойдёт до тай-брейка, но Кенин сил не хватило: сначала она отдала свою подачу при счёте 3:3, а затем – при 3:5. Причём в последнем гейме Софья не взяла ни очка, а на матчболе соперницы допустила двойную ошибку.

В результате Александрова на старте сезона одержала победу за полтора часа и со счётом 7:6, 6:3. Следующей соперницей россиянки станет Каролина Мухова или Айла Томлянович.

В числе утренних матчей был сыгран и парный поединок Ирина Хромачёва/Александра Панова – Линда Носкова/Клара Таусон. Россиянки хорошо знакомы с выступлениями в дуэте, а вот молодые чешка и датчанка всё же делают акцент на одиночке.

В парном поединке Носковой и Таусон не помогли ни опасная подача, ни хорошее взаимопонимание. Всё же опыт игры в паре помог Хромачёвой и Пановой. Россиянки за 1 час 20 минут одержали победу (7:6 (8:6), 6:1) и вышли в четвертьфинал на Людмилу и Надежду Киченок.

Женский турнир в Брисбене продлится до 11 января. За развитием событий следите на «Чемпионате».