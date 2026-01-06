Рыбакина выиграла уже 12-й матч подряд! А у Медведева расчищается сетка в Брисбене

Во вторник, 6 января, на турнире WTA-500 в Брисбене (Австралия) начались матчи второго круга в одиночной сетке. На вечер по местному времени организаторы вынесли поединок с участием пятой ракетки мира Елены Рыбакиной, посеянной под третьим номером. Чемпионка Уимблдона 2022 года закончила прошлый сезон серией из 11 побед, выиграв Итоговый турнир. Перед стартом Брисбена Рыбакина излучала уверенность в своих силах и намекнула, что готова побороться за титул на Australian Open, который пройдёт во второй половине января.

В Брисбене первым барьером на пути Рыбакиной была 36-летняя китаянка Чжан Шуай. Будучи 79-й ракеткой мира, Чжан попала на турнир через отбор, а в первом круге одержала сложную победу над Эшлин Крюгер (6:4, 5:7, 6:4). Но Рыбакина оказалась сильнее. В начале первого сета Елена вообще доминировала: на своей подаче она отдала лишь одно очко за три гейма, а на приёме регулярно выбиралась на брейк-пойнты и реализовывала их, пусть и не с первой попытки. И только когда счёт стал 5:1 и Рыбакина вышла подавать на партию, начались проблемы. Казахстанская теннисистка допустила несколько срывов, была и двойная ошибка. Двойной брейк-пойнт она отыграла, но в концовке гейма Чжан всё же добилась брейка. Тем не менее со второй попытки, когда счёт был 5:3, Елена подала на сет — с первого же сетбола. Партия, закончившаяся со счётом 6:3, продолжалась всего полчаса.

Во втором сете первой подавала уже китаянка, и ход игры чуть изменился. Теперь уже Рыбакина вынуждена была постоянно догонять. В четвёртом гейме у неё вновь случился провал на подаче. На брейк-пойнте Елена дала двойную ошибку, и Чжан повела с брейком, который сразу же и подтвердила — 4:1. Несмотря на неудачное начало партии, Рыбакина собралась, улучшила подачу (13 эйсов за сет против трёх в предыдущей партии; двойных, правда, оказалось довольно много, шесть), вернула брейк и сравняла счёт — 4:4. В 11-м гейме уроженка Москвы снова взяла подачу соперницы, после чего вышла подавать на матч. Начало гейма оказалось проблемным (0:40), но Рыбакина нашла в себе силы отыграть тройной брейк-пойнт и в итоге со второго матчбола добилась победы, поставив точку очередным эйсом, — 6:3, 7:5 за 1 час 14 минут.

В третьем круге Рыбакина, оформившая 12-ю победу подряд (с учётом сезона-2025), сразится с победительницей противостояния Мари Боузкова (Чехия) — Паула Бадоса (Испания, 15).

В парном разряде Брисбена состоялся первый четвертьфинал. Екатерина Александрова и Мирра Андреева, проводившие первый совместный турнир, сражались с Анной Данилиной и Александрой Крунич, вторыми сеяными. В 1/8 финала Александрова и Андреева уверенно расправились с Чань Хаочин и Цзян Синьюй (6:2, 6:3), однако в полуфинал пробиться не смогли. Всё-таки Данилина — чемпионка US Open 2023 года в миксте, а Крунич — финалистка прошлогоднего «Ролан Гаррос» в парном разряде; ну и менее значимые достижения у них тоже имеются. Сказалось и то, что Александрова вышла на матч вскоре после поединка в одиночном разряде.

Первый сет наша пара проиграла вообще без шансов, взяв лишь один гейм. В остальных шести геймах Александрова и Андреева брали не более чем по два очка. Во второй партии Екатерина и Мирра повели с брейком после третьего гейма, но сразу же потеряли преимущество, а после 3:3 отдали три гейма подряд, и их соперницы вышли в полуфинал — 6:1, 6:3 всего за 51 минуту.

В мужском одиночном разряде Брисбена — это турнир категории ATP-250 — сразу несколько встреч первого круга принесли неожиданные результаты. Можно сказать, что сетка для Даниила Медведева расчищается. Напомним, россиянин, посеянный под первым номером, свой стартовый матч выиграл ещё в предыдущий день и теперь готовится к встрече с Фрэнсисом Тиафо.

А сегодня второй сеяный Алехандро Давидович-Фокина не справился с Брэндоном Накашимой — 7:6 (7:4), 6:4 в пользу американца. Накашима 15 раз подал навылет.

Канадец Денис Шаповалов (5) сорил невынужденными ошибками (30 за матч, а виннеров было всего 12) не взял ни сета у квалифаера Рафаэля Коллиньона. Бельгийский теннисист, занимающий лишь 84-е место в рейтинге ATP, победил со счётом 6:4, 6:2.

Джованни Мпетчи Перрикар забомбил эйсами (24 за матч) четвёртого сеяного Томми Пола — 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (8:6).

А Ник Кирьос, получивший уайлд-кард в сетку, потерпел поражение от Александра Ковачевича. Американец победил со счётом 6:3, 6:4.

На параллельном турнире ATP-250 в Гонконге (Китай) состоялся матч в парной сетке с участием россиян. Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли на корт с чехами Петром Ноузой и Патриком Риклем, четвёртыми сеяными.

На момент публикации материала игра ещё не началась.

Наконец, на турнире WTA-125 в столице Австралии Канберре завершились матчи первого круга, то есть 1/16 финала. Из трёх россиянок, пробившихся в основную сетку этого «челленджера», в строю остались две. Во второй круг вышли Полина Яценко и Татьяна Прозорова, а вот Алина Корнеева уступила Полине Кудерметовой, которая теперь представляет Узбекистан, и покинула турнир.

«Челленджер» в Канберре завершится 10 января, остальные упомянутые здесь турниры — 11 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».