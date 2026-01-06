Скидки
Главная Теннис Статьи

Брисбен-2026: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Елена Рыбакина, Мирра Андреева, Екатерина Александрова

Рыбакина выиграла уже 12-й матч подряд! А у Медведева расчищается сетка в Брисбене
Александр Насонов
Брисбен-2026: результаты 6 января
Мирра Андреева и Екатерина Александрова не смогли пробиться в парный полуфинал.

Во вторник, 6 января, на турнире WTA-500 в Брисбене (Австралия) начались матчи второго круга в одиночной сетке. На вечер по местному времени организаторы вынесли поединок с участием пятой ракетки мира Елены Рыбакиной, посеянной под третьим номером. Чемпионка Уимблдона 2022 года закончила прошлый сезон серией из 11 побед, выиграв Итоговый турнир. Перед стартом Брисбена Рыбакина излучала уверенность в своих силах и намекнула, что готова побороться за титул на Australian Open, который пройдёт во второй половине января.

В Брисбене первым барьером на пути Рыбакиной была 36-летняя китаянка Чжан Шуай. Будучи 79-й ракеткой мира, Чжан попала на турнир через отбор, а в первом круге одержала сложную победу над Эшлин Крюгер (6:4, 5:7, 6:4). Но Рыбакина оказалась сильнее. В начале первого сета Елена вообще доминировала: на своей подаче она отдала лишь одно очко за три гейма, а на приёме регулярно выбиралась на брейк-пойнты и реализовывала их, пусть и не с первой попытки. И только когда счёт стал 5:1 и Рыбакина вышла подавать на партию, начались проблемы. Казахстанская теннисистка допустила несколько срывов, была и двойная ошибка. Двойной брейк-пойнт она отыграла, но в концовке гейма Чжан всё же добилась брейка. Тем не менее со второй попытки, когда счёт был 5:3, Елена подала на сет — с первого же сетбола. Партия, закончившаяся со счётом 6:3, продолжалась всего полчаса.

Во втором сете первой подавала уже китаянка, и ход игры чуть изменился. Теперь уже Рыбакина вынуждена была постоянно догонять. В четвёртом гейме у неё вновь случился провал на подаче. На брейк-пойнте Елена дала двойную ошибку, и Чжан повела с брейком, который сразу же и подтвердила — 4:1. Несмотря на неудачное начало партии, Рыбакина собралась, улучшила подачу (13 эйсов за сет против трёх в предыдущей партии; двойных, правда, оказалось довольно много, шесть), вернула брейк и сравняла счёт — 4:4. В 11-м гейме уроженка Москвы снова взяла подачу соперницы, после чего вышла подавать на матч. Начало гейма оказалось проблемным (0:40), но Рыбакина нашла в себе силы отыграть тройной брейк-пойнт и в итоге со второго матчбола добилась победы, поставив точку очередным эйсом, — 6:3, 7:5 за 1 час 14 минут.

Брисбен (ж). 2-й круг
06 января 2026, вторник. 13:10 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Чжан Шуай
79
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай

В третьем круге Рыбакина, оформившая 12-ю победу подряд (с учётом сезона-2025), сразится с победительницей противостояния Мари Боузкова (Чехия) — Паула Бадоса (Испания, 15).

Брисбен (ж). 2-й круг
06 января 2026, вторник. 14:25 МСК
Мари Боузкова
46
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
1-й сет
1 2 3
         
         
Паула Бадоса
25
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

В парном разряде Брисбена состоялся первый четвертьфинал. Екатерина Александрова и Мирра Андреева, проводившие первый совместный турнир, сражались с Анной Данилиной и Александрой Крунич, вторыми сеяными. В 1/8 финала Александрова и Андреева уверенно расправились с Чань Хаочин и Цзян Синьюй (6:2, 6:3), однако в полуфинал пробиться не смогли. Всё-таки Данилина — чемпионка US Open 2023 года в миксте, а Крунич — финалистка прошлогоднего «Ролан Гаррос» в парном разряде; ну и менее значимые достижения у них тоже имеются. Сказалось и то, что Александрова вышла на матч вскоре после поединка в одиночном разряде.

Первый сет наша пара проиграла вообще без шансов, взяв лишь один гейм. В остальных шести геймах Александрова и Андреева брали не более чем по два очка. Во второй партии Екатерина и Мирра повели с брейком после третьего гейма, но сразу же потеряли преимущество, а после 3:3 отдали три гейма подряд, и их соперницы вышли в полуфинал — 6:1, 6:3 всего за 51 минуту.

Брисбен — парный разряд (ж). 1/4 финала
06 января 2026, вторник. 10:30 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Е. Александрова М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Анна Данилина
Казахстан
Анна Данилина
Александра Крунич
Сербия
Александра Крунич
А. Данилина А. Крунич

В мужском одиночном разряде Брисбена — это турнир категории ATP-250 — сразу несколько встреч первого круга принесли неожиданные результаты. Можно сказать, что сетка для Даниила Медведева расчищается. Напомним, россиянин, посеянный под первым номером, свой стартовый матч выиграл ещё в предыдущий день и теперь готовится к встрече с Фрэнсисом Тиафо.

А сегодня второй сеяный Алехандро Давидович-Фокина не справился с Брэндоном Накашимой — 7:6 (7:4), 6:4 в пользу американца. Накашима 15 раз подал навылет.

Брисбен (м). 1-й круг
06 января 2026, вторник. 04:10 МСК
Брэндон Накашима
33
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		4
         
Алехандро Давидович-Фокина
14
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

Канадец Денис Шаповалов (5) сорил невынужденными ошибками (30 за матч, а виннеров было всего 12) не взял ни сета у квалифаера Рафаэля Коллиньона. Бельгийский теннисист, занимающий лишь 84-е место в рейтинге ATP, победил со счётом 6:4, 6:2.

Брисбен (м). 1-й круг
06 января 2026, вторник. 04:10 МСК
Денис Шаповалов
23
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Рафаэль Коллиньон
84
Бельгия
Рафаэль Коллиньон
Р. Коллиньон

Джованни Мпетчи Перрикар забомбил эйсами (24 за матч) четвёртого сеяного Томми Пола — 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (8:6).

Брисбен (м). 1-й круг
06 января 2026, вторник. 06:10 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
67
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		3 7 8
6 2 		6 6 6
         
Томми Пол
20
США
Томми Пол
Т. Пол

А Ник Кирьос, получивший уайлд-кард в сетку, потерпел поражение от Александра Ковачевича. Американец победил со счётом 6:3, 6:4.

Брисбен (м). 1-й круг
06 января 2026, вторник. 07:35 МСК
Ник Кирьос
670
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Александр Ковачевич
58
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич

На параллельном турнире ATP-250 в Гонконге (Китай) состоялся матч в парной сетке с участием россиян. Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли на корт с чехами Петром Ноузой и Патриком Риклем, четвёртыми сеяными.

На момент публикации материала игра ещё не началась.

Гонконг — парный разряд. 1-й круг
06 января 2026, вторник. 14:55 МСК
Петр Ноуза
Чехия
Петр Ноуза
Патрик Рикль
Чехия
Патрик Рикль
П. Ноуза П. Рикль
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв

Наконец, на турнире WTA-125 в столице Австралии Канберре завершились матчи первого круга, то есть 1/16 финала. Из трёх россиянок, пробившихся в основную сетку этого «челленджера», в строю остались две. Во второй круг вышли Полина Яценко и Татьяна Прозорова, а вот Алина Корнеева уступила Полине Кудерметовой, которая теперь представляет Узбекистан, и покинула турнир.

Канберра-2026. Женщины. Первый круг

Полина Яценко (Россия, Q) — Дестани Айава (Австралия, WC) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:3

Полина Кудерметова (Узбекистан, 3) — Алина Корнеева (Россия) — 6:2, 6:3

Татьяна Прозорова (Россия, Q) — Никола Бартунькова (Чехия) — 6:1, 6:2

«Челленджер» в Канберре завершится 10 января, остальные упомянутые здесь турниры — 11 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

Новости. Теннис
Все новости RSS

