«Теперь я верю в себя». Русская американка Аманда Анисимова стала первой ракеткой США

Год назад Аманда Анисимова начала сезон без лишнего внимания к себе и выдающихся достижений — сначала она проиграла в первом круге WTA-250 в Окленде, затем снялась с 1/4 финала турнира той же категории в Хобарте, а потом уступила во втором круге на Australian Open. Теперь всё иначе: за прошедшие месяцы спортсменка добилась серьёзного прогресса, и австралийская серия для неё пройдёт уже на другом уровне и с другой ответственностью. Отправной точкой сезона-2026 для американки станет «пятисотник» в Брисбене.

В 2025-м Анисимова заработала на Зелёном континенте всего лишь 125 рейтинговых очков, так что серьёзного давления, связанного с необходимостью их защищать, сейчас нет. Но если тогда ошибки и неудачи Аманды воспринимались спокойно, то теперь ожидания заметно выросли и от неё ждут не просто хорошей игры, а подтверждения своего места среди лидеров тура.

Прошлый сезон стал для американки настоящим прорывом. Тот год она начала в топ-40, а к турниру в Брисбене-2026 подошла уже в статусе третьей ракетки мира и топ-1 в США. За это время спортсменка выиграла два турнира категории WTA-1000 — в Дохе и Пекине, а также дважды подряд добиралась до решающих матчей на ТБШ, остановившись в шаге от титулов на Уимблдоне и US Open. Кроме того, теннисистка ярко дебютировала на Итоговом турнире, где преодолела групповой этап и оказалась в полуфинале. Неудивительно, что за эти достижения WTA признала Аманду самой прогрессирующей теннисисткой года.

Отдельно 2025-й запомнился и громкими победами Анисимовой над теннисистками из топ-10. За год американка выиграла 10 таких матчей — это больше, чем за все предыдущие годы, вместе взятые. До старта сезона-2025 в активе Аманды было лишь восемь победных встреч с игроками первой десятки (с 2018 по 2024 год), и этот контраст наглядно подчёркивает масштаб её прогресса.

Последние дни прошедшего года американка со своим тренерским штабом провела уже в Брисбене, где начала подготовку к старту сезона. 2026-й спортсменка встретила в Австралии, поделившись с болельщиками тёплой и весёлой совместной фотографией с командой. Снимок теннисистка подписала лаконично: «С Новым годом из Австралии! 2026 год, мы готовы к тебе».

Аманда Анисимова Фото: из личного архива Аманды Анисимовой

На пресс-конференции перед стартом соревнований третья ракетка мира поделилась эмоциями от пребывания в Брисбене и ожиданиями от первого поединка. «Мне очень нравится этот турнир, с нетерпением жду своего первого матча. Всегда хотела сыграть здесь, и в этом году турнир начинается чуть позже, что здорово. Я нахожусь в предвкушении. Это очень хороший город, арена тоже замечательная. Пока мне было очень весело тут», — заявила теннисистка.

Анисимова также рассказала, как проводит свободное время в Брисбене и нравится ли ей этот город. «Если есть такая возможность или выходной, я стараюсь пойти погулять и в целом отключиться от тенниса на время, что очень важно. Я здесь очень много тренировалась, так что у меня было недостаточно свободного времени. Когда оно появляется, то я стараюсь делать что-то весёлое, потому что отдохнуть не менее важно, чем тренироваться. К тому же здесь живёт моя лучшая подруга [Присцилла Хон], так что тут было весело», — поделилась американка.

Кроме того, Аманда подвела итоги прошедшего сезона, подчеркнув, что полученный опыт станет для неё важным подспорьем в 2026-м. «У меня было несколько моментов, когда я оглядывалась назад и смотрела на то, как тот год сложился для меня. Это был действительно отличный сезон. Я очень довольна своей стабильностью в течение года и думаю, что у меня появилось много нового опыта и усвоенных уроков. Так что да, я просто возьму их с собой в этот сезон и воспользуюсь ими.

Какие именно уроки? Опыт первого выхода в финал ТБШ и больше матчей под давлением. Вообще, в прошлом году я сыграла так много поединков… Думаю, что всегда можно чему-то научиться из этого», — высказалась третья ракетка мира.

Отдельно теннисистка обсудила, какие личные и профессиональные сдвиги она заметила и чему её научил прошлый сезон. «Я не знаю, как это изменило меня, но чувствую, что смогла ощутить очень много разных вещей. Мне кажется, самым важным было то, что я получила удовольствие как на корте, так и вне его, несмотря на результаты. У меня отличная команда, а также друзья и семья. Они поддерживали меня на протяжении всего года, и по мне — это самое важное. А возможность преуспеть и достичь тех вершин, на которые я забралась, была вишенкой на торте. Я думаю, именно это самый особый момент из прошлого года, который я возьму в этот. Очень рада, что могу развить этот успех, и думаю, что у меня сейчас хорошее психологическое состояние. Возможно, это и есть изменение по сравнению с прошлым годом», — сказала спортсменка.

Напоследок Анисимова ответила, что может ей помочь приблизиться к заветной победе в решающем матче на ТБШ. «Я думаю, что в прошлом году я была очень стабильной, потому что верила в себя, в свои способности и в возможность пройти через двух-трёхнедельный турнир, что может быть очень тяжело. Раньше, несколько лет назад, я бы сомневалась в себе в похожих ситуациях. Но в прошлом году, несмотря на все трудности и испытания, я продолжала верить в себя и говорила себе, что смогу дойти до финиша. Это самое большое изменение. И чем больше я попадаю в такие ситуации, тем больше я верю в себя. Так что да, у меня было много подобного опыта в прошлом году, и, вступая в новый, я чувствую себя очень сильной, и очень верю в себя», — рассказала Аманда.

По всей видимости, американка заряжена на уверенный старт сезона и готова действовать на максимуме. На турнире в Брисбене она пропустила первый круг благодаря статусу сеяной, так что соревнование начнётся для неё со второго круга встречей с хозяйкой кортов Кимберли Биррелл. Австралийка получила уайлд-кард на этот «пятисотник» и в своём первом матче справилась с Ребеккой Шрамковой в трёх сетах — 6:4, 3:6, 6:3.

В личных встречах между Анисимовой и Биррелл пока небольшое преимущество у американки — 1-0. Аманда обыграла Кимберли в первом круге US Open — 2025 со счётом 6:3, 6:2. Хотя прошлый матч был убедительным, встреча в Брисбене обещает быть нервной: австралийская публика наверняка будет активно поддерживать Биррелл, так что Анисимовой придётся проявить максимум концентрации и силы воли.

После матча со Шрамковой австралийка поделилась на пресс-конференции, как много для неё значат местная публика и выступление на турнире в родном городе. «Соревнование в этом месте многое значит для меня. Возможно, я звучу как заевшая пластинка, но играть на турнире так близко к месту где я выросла, а я тренировалась наполовину в Голд-Косте, наполовину — здесь в Брисбене, так что я хорошо знаю эти корты… И эта возможность видеть столько знакомых лиц на трибунах… Я, конечно, немного нервничала в самом начале, но почувствовала их поддержку, и это помогло мне чуть сильнее поверить в себя. Надеюсь, все знают, как много удовольствия это мне принесло», — сказала Биррелл.

Кимберли Биррелл Фото: Albert Perez/Getty Images

Кимберли также отметила, что в поединке с Ребеккой испытывала больше волнения, чем обычно, и рассказала, как использовала эмоции в свою пользу. «Наверное, в этом матче я чуть больше нервничала, чем в прошлые годы, особенно потому, что хорошо сыграла здесь в прошлом сезоне. Видимо, я взвалила на себя слишком много ожиданий. Я понимала, что на трибунах будет много людей, которых я знаю, и я очень хочу, чтобы они мной гордились. Может, мне не удалось бы выиграть, но я бы постаралась показать хорошую игру. И я не так хорошо выступила в паре, так что наверное ощущала чуть больше эмоций. Иногда мне нравится почерпнуть из них силы и использовать эмоции как преимущество, так что я просто выплеснула их в конце», — поделилась австралийка.

Под конец пресс-конференции спортсменка поделилась ожиданиями от предстоящего матча с Амандой. «Когда выходишь на корт, ты никогда не хочешь уступать, так что я буду выкладываться по полной. Мы не так давно играли с Амандой, она очевидно знает мой стиль игры, как и я её. Она невероятный игрок, и мне нечего терять. Здесь в прошлом году я играла почти в свой лучший теннис против соперницы из топ-10 (Кимберли победила во втором круге Брисбена-2025 американку Эмму Наварро, которая тогда была восьмой ракеткой мира. — Прим. «Чемпионата»). Постараюсь использовать поддержку трибун и получить удовольствие», — заявила Кимберли.

Анисимова начинает сезон в роли одного из фаворитов, и теперь её главная задача — сохранить боевой настрой и мотивацию, не перегореть из-за чужих ожиданий и постепенно идти к своим главным целям, включая победы в финалах крупных турниров и борьбу за лидерство в рейтинге.

Турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Соревнования женщин на Australian Open состоятся с 18 по 31 января. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».