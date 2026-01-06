Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Аманда Анисимова в Брисбене-2026: первая ракетка США, соперница Кимберли Биррелл, личные встречи, сетка, расписание, где смотреть

«Теперь я верю в себя». Русская американка Аманда Анисимова стала первой ракеткой США
Маргарита Сальникова
Аманда Анисимова стала первой ракеткой США
Комментарии
Теннисистка обошла в рейтинге Кори Гауфф и начнёт новый сезон в Брисбене с наивысшей для себя позиции.

Год назад Аманда Анисимова начала сезон без лишнего внимания к себе и выдающихся достижений — сначала она проиграла в первом круге WTA-250 в Окленде, затем снялась с 1/4 финала турнира той же категории в Хобарте, а потом уступила во втором круге на Australian Open. Теперь всё иначе: за прошедшие месяцы спортсменка добилась серьёзного прогресса, и австралийская серия для неё пройдёт уже на другом уровне и с другой ответственностью. Отправной точкой сезона-2026 для американки станет «пятисотник» в Брисбене.

Материалы по теме
Русская американка — самая прогрессирующая теннисистка. Может стать первой уже в 2026-м
Русская американка — самая прогрессирующая теннисистка. Может стать первой уже в 2026-м

В 2025-м Анисимова заработала на Зелёном континенте всего лишь 125 рейтинговых очков, так что серьёзного давления, связанного с необходимостью их защищать, сейчас нет. Но если тогда ошибки и неудачи Аманды воспринимались спокойно, то теперь ожидания заметно выросли и от неё ждут не просто хорошей игры, а подтверждения своего места среди лидеров тура.

Прошлый сезон стал для американки настоящим прорывом. Тот год она начала в топ-40, а к турниру в Брисбене-2026 подошла уже в статусе третьей ракетки мира и топ-1 в США. За это время спортсменка выиграла два турнира категории WTA-1000 — в Дохе и Пекине, а также дважды подряд добиралась до решающих матчей на ТБШ, остановившись в шаге от титулов на Уимблдоне и US Open. Кроме того, теннисистка ярко дебютировала на Итоговом турнире, где преодолела групповой этап и оказалась в полуфинале. Неудивительно, что за эти достижения WTA признала Аманду самой прогрессирующей теннисисткой года.

Отдельно 2025-й запомнился и громкими победами Анисимовой над теннисистками из топ-10. За год американка выиграла 10 таких матчей — это больше, чем за все предыдущие годы, вместе взятые. До старта сезона-2025 в активе Аманды было лишь восемь победных встреч с игроками первой десятки (с 2018 по 2024 год), и этот контраст наглядно подчёркивает масштаб её прогресса.

Последние дни прошедшего года американка со своим тренерским штабом провела уже в Брисбене, где начала подготовку к старту сезона. 2026-й спортсменка встретила в Австралии, поделившись с болельщиками тёплой и весёлой совместной фотографией с командой. Снимок теннисистка подписала лаконично: «С Новым годом из Австралии! 2026 год, мы готовы к тебе».

Аманда Анисимова

Аманда Анисимова

Фото: из личного архива Аманды Анисимовой

На пресс-конференции перед стартом соревнований третья ракетка мира поделилась эмоциями от пребывания в Брисбене и ожиданиями от первого поединка. «Мне очень нравится этот турнир, с нетерпением жду своего первого матча. Всегда хотела сыграть здесь, и в этом году турнир начинается чуть позже, что здорово. Я нахожусь в предвкушении. Это очень хороший город, арена тоже замечательная. Пока мне было очень весело тут», — заявила теннисистка.

Анисимова также рассказала, как проводит свободное время в Брисбене и нравится ли ей этот город. «Если есть такая возможность или выходной, я стараюсь пойти погулять и в целом отключиться от тенниса на время, что очень важно. Я здесь очень много тренировалась, так что у меня было недостаточно свободного времени. Когда оно появляется, то я стараюсь делать что-то весёлое, потому что отдохнуть не менее важно, чем тренироваться. К тому же здесь живёт моя лучшая подруга [Присцилла Хон], так что тут было весело», — поделилась американка.

Кроме того, Аманда подвела итоги прошедшего сезона, подчеркнув, что полученный опыт станет для неё важным подспорьем в 2026-м. «У меня было несколько моментов, когда я оглядывалась назад и смотрела на то, как тот год сложился для меня. Это был действительно отличный сезон. Я очень довольна своей стабильностью в течение года и думаю, что у меня появилось много нового опыта и усвоенных уроков. Так что да, я просто возьму их с собой в этот сезон и воспользуюсь ими.

Какие именно уроки? Опыт первого выхода в финал ТБШ и больше матчей под давлением. Вообще, в прошлом году я сыграла так много поединков… Думаю, что всегда можно чему-то научиться из этого», — высказалась третья ракетка мира.

Материалы по теме
6:0, 6:0 — шокирующая победа Швёнтек в финале Уимблдона. А Мирра теперь пятая в мире
6:0, 6:0 — шокирующая победа Швёнтек в финале Уимблдона. А Мирра теперь пятая в мире

Отдельно теннисистка обсудила, какие личные и профессиональные сдвиги она заметила и чему её научил прошлый сезон. «Я не знаю, как это изменило меня, но чувствую, что смогла ощутить очень много разных вещей. Мне кажется, самым важным было то, что я получила удовольствие как на корте, так и вне его, несмотря на результаты. У меня отличная команда, а также друзья и семья. Они поддерживали меня на протяжении всего года, и по мне — это самое важное. А возможность преуспеть и достичь тех вершин, на которые я забралась, была вишенкой на торте. Я думаю, именно это самый особый момент из прошлого года, который я возьму в этот. Очень рада, что могу развить этот успех, и думаю, что у меня сейчас хорошее психологическое состояние. Возможно, это и есть изменение по сравнению с прошлым годом», — сказала спортсменка.

Напоследок Анисимова ответила, что может ей помочь приблизиться к заветной победе в решающем матче на ТБШ. «Я думаю, что в прошлом году я была очень стабильной, потому что верила в себя, в свои способности и в возможность пройти через двух-трёхнедельный турнир, что может быть очень тяжело. Раньше, несколько лет назад, я бы сомневалась в себе в похожих ситуациях. Но в прошлом году, несмотря на все трудности и испытания, я продолжала верить в себя и говорила себе, что смогу дойти до финиша. Это самое большое изменение. И чем больше я попадаю в такие ситуации, тем больше я верю в себя. Так что да, у меня было много подобного опыта в прошлом году, и, вступая в новый, я чувствую себя очень сильной, и очень верю в себя», — рассказала Аманда.

Материалы по теме
Соболенко защитила титул на US Open! Теперь она четырёхкратная чемпионка ТБШ
Соболенко защитила титул на US Open! Теперь она четырёхкратная чемпионка ТБШ

По всей видимости, американка заряжена на уверенный старт сезона и готова действовать на максимуме. На турнире в Брисбене она пропустила первый круг благодаря статусу сеяной, так что соревнование начнётся для неё со второго круга встречей с хозяйкой кортов Кимберли Биррелл. Австралийка получила уайлд-кард на этот «пятисотник» и в своём первом матче справилась с Ребеккой Шрамковой в трёх сетах — 6:4, 3:6, 6:3.

В личных встречах между Анисимовой и Биррелл пока небольшое преимущество у американки — 1-0. Аманда обыграла Кимберли в первом круге US Open — 2025 со счётом 6:3, 6:2. Хотя прошлый матч был убедительным, встреча в Брисбене обещает быть нервной: австралийская публика наверняка будет активно поддерживать Биррелл, так что Анисимовой придётся проявить максимум концентрации и силы воли.

После матча со Шрамковой австралийка поделилась на пресс-конференции, как много для неё значат местная публика и выступление на турнире в родном городе. «Соревнование в этом месте многое значит для меня. Возможно, я звучу как заевшая пластинка, но играть на турнире так близко к месту где я выросла, а я тренировалась наполовину в Голд-Косте, наполовину — здесь в Брисбене, так что я хорошо знаю эти корты… И эта возможность видеть столько знакомых лиц на трибунах… Я, конечно, немного нервничала в самом начале, но почувствовала их поддержку, и это помогло мне чуть сильнее поверить в себя. Надеюсь, все знают, как много удовольствия это мне принесло», — сказала Биррелл.

Кимберли Биррелл

Кимберли Биррелл

Фото: Albert Perez/Getty Images

Кимберли также отметила, что в поединке с Ребеккой испытывала больше волнения, чем обычно, и рассказала, как использовала эмоции в свою пользу. «Наверное, в этом матче я чуть больше нервничала, чем в прошлые годы, особенно потому, что хорошо сыграла здесь в прошлом сезоне. Видимо, я взвалила на себя слишком много ожиданий. Я понимала, что на трибунах будет много людей, которых я знаю, и я очень хочу, чтобы они мной гордились. Может, мне не удалось бы выиграть, но я бы постаралась показать хорошую игру. И я не так хорошо выступила в паре, так что наверное ощущала чуть больше эмоций. Иногда мне нравится почерпнуть из них силы и использовать эмоции как преимущество, так что я просто выплеснула их в конце», — поделилась австралийка.

Под конец пресс-конференции спортсменка поделилась ожиданиями от предстоящего матча с Амандой. «Когда выходишь на корт, ты никогда не хочешь уступать, так что я буду выкладываться по полной. Мы не так давно играли с Амандой, она очевидно знает мой стиль игры, как и я её. Она невероятный игрок, и мне нечего терять. Здесь в прошлом году я играла почти в свой лучший теннис против соперницы из топ-10 (Кимберли победила во втором круге Брисбена-2025 американку Эмму Наварро, которая тогда была восьмой ракеткой мира. — Прим. «Чемпионата»). Постараюсь использовать поддержку трибун и получить удовольствие», — заявила Кимберли.

Анисимова начинает сезон в роли одного из фаворитов, и теперь её главная задача — сохранить боевой настрой и мотивацию, не перегореть из-за чужих ожиданий и постепенно идти к своим главным целям, включая победы в финалах крупных турниров и борьбу за лидерство в рейтинге.

Материалы по теме
Соболенко против Рыбакиной. Кто и почему будет править в женском теннисе в новом году
Соболенко против Рыбакиной. Кто и почему будет править в женском теннисе в новом году

Турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Соревнования женщин на Australian Open состоятся с 18 по 31 января. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android