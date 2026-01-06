«Природу не обманешь». Джокович снялся с Аделаиды и заставил сомневаться в себе перед AO

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович объявил, что пропустит турнир категории ATP-250 в Аделаиде, который состоится с 12 по 17 января.

«К сожалению, на данный момент я физически не готов сыграть в Аделаиде. Для меня это личное разочарование – с Аделаидой связаны очень тёплые воспоминания, в том числе победа здесь два года назад. Я с большим воодушевлением ждал возвращения: это место по-настоящему ощущается как дом. Теперь мой фокус полностью смещён на подготовку к Australian Open. В ближайшее время я прилечу в Мельбурн и с нетерпением жду встречи с болельщиками в Австралии», – написал Джокович в соцсетях.

38-летний Джокович прямо сейчас является четвёртой ракеткой мира, что можно назвать более чем солидным результатом в таком возрасте. Но легендарный серб приучил всех к высоким стандартам и абсолютному доминированию, с чем в последнее время есть проблемы. Сам Новак признаёт, что не способен конкурировать на одном уровне с Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.

Под большим вопросом завоевание Джоковичем вожделенного 25-го титула на ТБШ, даже победа на «Мастерсе» вызывает вопросы. В прошлом сезоне Новак дважды поднимал над головой кубок на турнирах ATP-250 в Женеве и Афинах, доведя количество трофеев до трёхзначного числа 101.

Новак Джокович выиграл 101-й титул на турнире в Афинах Фото: Milos Bicanski/Getty Images

Казалось, что именно на таких мелких соревнованиях Джокович будет догонять Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109) по общему количеству титулов, но у серба, похоже, нет сил слишком часто в них участвовать. Всё-таки Новак ещё держит в уме «Шлемы», в том числе свой любимый Australian Open, который покорялся ему рекордные 10 раз.

Зачастую Джокович перед поездкой в Мельбурн принимал участие в каком-то подготовительном турнире. Не изменял себе Новак, даже когда отпраздновал свой 35-й день рождения. В своём посте о снятии с Аделаиды Джокович упомянул, что в 2023 году брал здесь титул. В 2024-м Новак сыграл на United Cup в составе сборной Сербии, а в прошлом сезоне выступил на турнире ATP-250 в Брисбене, где уступил Райлли Опелке в четвертьфинале.

Возможно, именно последний прецедент заставил Джоковича отказаться от турниров перед Australian Open. В Брисбене Новак откровенно мучился на корте и выглядел физически неготовым к новому сезону. Серб собрал всю силу воли и на «Шлеме» в Мельбурне выбил Алькараса в четвертьфинале, однако затем снялся после первого сета полуфинала с Александром Зверевым из-за травмы колена.

Новак приучил всех к тому, что пропускает многие «Мастерсы» и даже Итоговые чемпионаты ATP в последние пару лет, но отказ от игровой практики перед мэйджором в Австралии выглядит чем-то новым. Время покажет, к какому результату это приведёт Джоковича, однако мало кто верит в его способность завоевать 25-й «Шлем» в Мельбурне или где-либо ещё, если учитывать текущий уровень Алькараса и Синнера.

«Откровенно говоря, я сомневаюсь, что это возможно. Джокович – величайший игрок всех времён, здесь нет никаких вопросов. Но соперничать с нынешним молодым поколением… Новаку уже не 35 – в мае ему исполнится 39. Поверьте, в этом возрасте организм и метаболизм просто не позволяют так же быстро восстанавливаться и двигаться, как в молодости. Природу не обманешь. В 39 лет крайне сложно конкурировать с 22-летним игроком, находящимся на пике физических возможностей. В трёхсетовом формате он ещё способен бороться, но в пятисетовом это практически нереально.

Что мотивирует его продолжать карьеру? Честно – не знаю. Я уже говорил об этом раньше: возможно, он чувствует ответственность перед своими болельщиками по всему миру, перед теми, кто хочет видеть его на корте и дальше. И это заслуживает уважения – снимаю шляпу перед Новаком. Это говорит о его мужестве и преданности делу. Но каких-то других причин, почему он продолжает играть, я, честно говоря, не вижу», – сказал легендарный российский теннисист Евгений Кафельников в интервью Clay Tennis.

Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Действительно уместно задаваться вопросом, почему Джокович всё ещё продолжает играть. Вряд ли, чтобы добрать несколько мелких титулов и обойти по общему показателю Роджера Федерера. Это слишком мелко для легендарного теннисиста. Всё-таки Новак наверняка надеется, что хотя бы один раз удача улыбнётся ему на «Шлеме». Он остаётся вовлечённым в теннисные вопросы и не относится к окружающим событиям безразлично, что подтверждает недавний выход из собственноручно созданной Ассоциации профессиональных игроков (PTPA), которая, по мнению Джоковича, пошла не тем путём.

Сербский журналист Саша Озмо утверждает, что Джокович не уйдёт из спорта внезапно, как это сделал ещё один его соперник по «Большой тройке» Рафаэль Надаль.

«Зная Новака, он сделает всё возможное, чтобы устроить прощальный тур — возможно, посетит места, где не так часто играл, а также турниры, которые были для него любимыми. Не думаю, что это будет целый год, условно «прощальный сезон», как у Коби Брайанта, но несколько турниров он сыграет. Это точно не будет резкое решение. Новак уже давно говорит, что именно турниры «Большого шлема» больше всего мотивируют его продолжать карьеру, и это так. Однако есть и другие факторы.

Мне кажется, Новак уже начал смиряться с мыслью, что он, вероятно, больше не сможет выиграть ещё один «Шлем». Мы видели это в его словах после Уимблдона и US Open. Да, это остаётся источником мотивации, но не обязательно ключевым. Думаю, главным фактором для него при игре после 40 лет будет состояние тела. Если организм выдержит и он сможет играть на этом уровне, оставаясь теннисистом в топ-5, — тогда да. Однако если он начнёт вылетать на «Шлемах» во втором или третьем круге, это может стать катализатором решения уйти раньше. Посмотрим — в прошлом году он выглядел довольно хорошо», — приводит слова Озмо Daily Express.

Джокович ранее в интервью упоминал, что идеальный сценарий для него – уход из тенниса на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. Не исключено, что Новак осуществит задуманное, однако есть большой вопрос, какой уровень тенниса он будет показывать к тому времени. Сейчас ему сложно конкурировать с Алькарасом и Синнером, но вскоре это может распространиться на условных Александра Зверева или Тейлора Фрица. Постоянные снятия с турниров уже свидетельствуют о том, что Джокович выжимает из себя последние соки и способен блистать на корте лишь в ограниченные моменты.