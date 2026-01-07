Калинская рвётся в третий круг Брисбена! Ещё сыграют Мирра, Медведев и Рублёв. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на объединённом турнире в Брисбене. Даниил Медведев (первый номер посева) бьётся за место в 1/4 финала с американцем Фрэнсисом Тиафо. А у женщин начинают поход за титулом Мирра Андреева (6) и Людмила Самсонова (10). Также в третий круг станет пробиваться и Анна Калинская. Ей будет противостоять Джессика Пегула (4). Кроме того, в Гонконге стартует со второго круга Андрей Рублёв (3). Его соперник – китаец У Ибин. За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
Расписание среды
В среду, 7 января, в Брисбене и Гонконге пройдёт много интересных матчей с участием россиян и других топовых теннисистов. Вот как выглядит расписание дня.
- 6 января 2026
-
23:43
-
23:07
-
22:49
-
22:33
-
20:31
-
20:06
-
19:50
-
19:40
-
19:17
-
18:29
-
17:28
-
16:38
-
15:12
-
15:04
-
14:27
-
14:12
-
14:01
-
13:31
-
13:08
-
12:58
-
12:53
-
12:34
-
12:00
-
11:51
-
11:26
-
11:00
-
10:49
-
10:29
-
09:59
-
09:50
-
09:30
-
09:06
-
08:52
-
07:47
-
07:29