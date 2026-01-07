Скидки
Онлайн-трансляция Брисбена, Гонконга-2026: Медведев, Рублёв, Мирра Андреева, Калинская, расписание, результаты, где смотреть

Калинская рвётся в третий круг Брисбена! Ещё сыграют Мирра, Медведев и Рублёв. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Брисбена, Гонконга-2026
Стартовал теннисный год. Лучшие теннисисты планеты выходят на корты. Появятся перед публикой и несколько россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на объединённом турнире в Брисбене. Даниил Медведев (первый номер посева) бьётся за место в 1/4 финала с американцем Фрэнсисом Тиафо. А у женщин начинают поход за титулом Мирра Андреева (6) и Людмила Самсонова (10). Также в третий круг станет пробиваться и Анна Калинская. Ей будет противостоять Джессика Пегула (4). Кроме того, в Гонконге стартует со второго круга Андрей Рублёв (3). Его соперник – китаец У Ибин. За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.

WTA-500. Брисбен-2026. Сетка
ATP-250. Брисбен-2026. Сетка
ATP-250. Гонконг-2026. Сетка
Брисбен (ж). 2-й круг
07 января 2026, среда. 04:00 МСК
Анна Калинская
33
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Брисбен (ж). 2-й круг
07 января 2026, среда. 05:30 МСК
Эмерсон Джонс
147
Австралия
Эмерсон Джонс
Э. Джонс
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
17
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Брисбен (м). 2-й круг
07 января 2026, среда. 06:00 МСК
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Фрэнсис Тиафо
30
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Брисбен (ж). 2-й круг
07 января 2026, среда. 08:30 МСК
Мирра Андреева
9
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Оливия Гадеки
204
Австралия
Оливия Гадеки
О. Гадеки
Гонконг. 2-й круг
07 января 2026, среда. 13:00 МСК
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
У Ибин
179
Китай
У Ибин
У. Ибин
Расписание среды
Live Даниил Сальников

Расписание среды

В среду, 7 января, в Брисбене и Гонконге пройдёт много интересных матчей с участием россиян и других топовых теннисистов. Вот как выглядит расписание дня.

