Стартовал теннисный год. Лучшие теннисисты планеты выходят на корты. Появятся перед публикой и несколько россиян.

Калинская рвётся в третий круг Брисбена! Ещё сыграют Мирра, Медведев и Рублёв. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на объединённом турнире в Брисбене. Даниил Медведев (первый номер посева) бьётся за место в 1/4 финала с американцем Фрэнсисом Тиафо. А у женщин начинают поход за титулом Мирра Андреева (6) и Людмила Самсонова (10). Также в третий круг станет пробиваться и Анна Калинская. Ей будет противостоять Джессика Пегула (4). Кроме того, в Гонконге стартует со второго круга Андрей Рублёв (3). Его соперник – китаец У Ибин. За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.