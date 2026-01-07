Мирра с победы начала сезон-2026! А Медведев за час расправился с американцем из топ-30

Утром в среду, 7 января, в Брисбене состоялись матчи с участием топовых российских теннисистов. На корт в числе первых в этот день вышли Анна Калинская, Мирра Андреева, Людмила Самсонова и Даниил Медведев.

Сначала о девушках. Открыла новый игровой день Анна Калинская (№33). Перед ней встала непростая задача – сразиться с шестой ракеткой мира Джессикой Пегулой. Американка в их противостоянии вела (3-1). Хотя последний поединок, который состоялся в Страсбурге в прошлом году, завершился успехом россиянки в трёх сетах.

В Брисбене Калинская стартовала с победы над Терезой Валентовой (6:4, 6:4). А вот Пегула на правах сеяной прошла первый круг без борьбы. В прошлом году на этом турнире Анна выбыла на стадии 1/16 финала, а Джессика не принимала участия.

Новая встреча Калинской и Пегулы оказалась трёхсетовой и даже драматичной. Первый сет американка взяла без лишних вопросов, у россиянки же игра никак не складывалась. Итог: 34 минуты, 6:2, 10/5 по активно выигранным мячам и невынужденным ошибкам у Джессики, 3/6 – у Анны.

Анна Калинская Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

Вторая партия сложилась совсем иначе, хотя также завершилась за 34 минуты и со счётом 6:2. Только на этот раз – в пользу Калинской. Разыгралась Анна, действовала разнообразно, умно, надёжно. Хоть статистика по виннерам/невынужденным и никак не отразила ход игры: 5/5 у россиянки, 8/8 – у американки.

Весь драматизм пришёлся на решающий сет. Пегула много суетилась, допускала необязательные ошибки и никак не могла предугадать действия соперницы. Калинская же была очень убедительна, отлично держала мяч на задней и рисковала при первой возможности. Она даже вела со счётом 4:2, затем – 4:3, 30:0, но после этого не взяла ни гейма. Сковало Анну, она «прилипла» ногами к корту и позволила более сдержанной и хладнокровной оппонентке взять верх.

В итоге Пегула одержала победу за 1 час 54 минуты и со счётом 6:2, 2:6, 6:4. В третьем круге она встретится с Даяной Ястремской.

Чуть позже на соседний корт вышли Людмила Самсонова (№17) и Эмерсон Джонс (№147). Любопытно это состязание тем, что Джонс – восходящая звезда австралийского тенниса, которая вполне может навязать борьбу соперницам из про-тура. Эмерсон – 17 лет. Она дважды играла в финалах юниорских «Шлемов», а также была №1 в молодёжном рейтинге. Теперь она готовится ко взрослому Australian Open – уже второму в карьере.

Самсонова и Джонс, само собой, ранее не встречались. Важно ещё и то, что для Людмилы этот матч стал первым в сезоне. Так что всё могло сложиться непредсказуемо для россиянки.

Так оно, в общем-то, и случилось. Джонс начала крайне активно, за 10 минут повела с брейком (3:0) и никак не позволяла Самсоновой войти в игру. После упущенной подачи Людмиле это удалось – она стала играть надёжнее, выдерживала темп от соперницы и забрала четыре гейма подряд. При 3:4 на приёме австралийка так стремилась вновь выйти вперёд, била так хлёстко, что даже порвала струны.

Эмерсон Джонс порвала струны ракетки Фото: Кадр из трансляции

А в следующем же гейме начала спешить и ошибаться по длине, из-за чего проиграла свою подачу под ноль. Самсонова через пару минут без труда закрыла сет в свою пользу – 6:4. По виннерам и невынужденным ошибкам Эмерсон набрала 11/16, Людмила – 5/6. Вполне показательная статистика партии.

Во втором сете у юной хозяйки кортов всё совсем повалилось из рук. И подача разладилась, и те глубокие, мощные удары под заднюю линию, что проходили на старте матча, стали всё чаще лететь в аут. Не хватило Джонс спокойствия и терпения, чтобы навязать борьбу более опытной сопернице. А Самсонова была прекрасна.

В итоге Людмила одержала победу за 1 час 13 минут и со счётом 6:4, 6:1. Дальше у россиянки – встреча с Александрой Саснович.

Следом сыграла и Мирра Андреева (№9). Её соперницей стала молодая хозяйка кортов Оливия Гадеки (№204). 23-летняя австралийка на старте турнира прошла через квалификацию, а затем одержала победу над Энн Ли (6:4, 6:4). Россиянка пропустила первый круг.

В прошлом году Андреева показала в Брисбене отличный результат: прошла Анну Блинкову, Линду Носкову и Онс Жабер, а оступилась только в полуфинале с будущей чемпионкой Ариной Соболенко.

На этой неделе Мирра выступила и в паре с Екатериной Александровой, однако девушки потерпели поражение от Анны Данилиной и Александры Крунич в четвертьфинале. При этом обе продолжили выступление в одиночке.

Первый одиночный матч в сезоне Мирра начала непросто – с проигранной партии. Причём россиянка первой перехватила преимущество уже в четвёртом гейме, но из-за нескольких неточностей упустила его. Ключевой момент партии пришёлся на счёт 4:4, 15:40 на подаче Андреевой. Именно в этом эпизоде она допустила двойную ошибку, позволила Гадеки выйти вперёд, а следом – и забрать партию (6:4).

Во втором сете Мирра подобных ошибок не допускала, хотя подача всё ещё не работала стабильно и надёжно. Например, в самом первом гейме россиянка допустила пару двойных подряд. Но на общем её настрое это, к счастью, не сказалось.

Девушки регулярно ввязывали друг друга в обмены на задней линии, из которых всё чаще и чаще победительницей стала выходить Андреева. Во втором сете она не стала изобретать какую-то совершенно новую схему игры, благодаря чему перевела игру в решающую партию (6:1).

В третьем сете все карты окончательно перешли в руки Мирре. И отдавать их обратно Оливии россиянка не собиралась. Австралийке удалось избежать «баранки» после того, как она в пятом гейме наконец взяла свою подачу. Но как-то существенно изменить результат россиянка сопернице не позволила.

Андреева одержала победу за 1 час 52 минуты с итоговым счётом 4:6, 6:1, 6:2. Дальше Мирра сразится с 12-й ракеткой мира Линдой Носковой.

В это же время в Брисбене проходит и мужской турнир серии ATP-250. Параллельно с женскими матчами в этот день сыграл и Даниил Медведев.

Медведев (№13) провёл матч с одним из самых улыбчивых парней в туре – Фрэнсисом Тиафо (№30). Но в противостоянии с россиянином американцу было не до шуток – перед встречей в Брисбене он уступал 1-5. Единственная победа над Даниилом пришла к Фрэнсису на Кубке Лэйвера два года назад. На турнирах ATP Тиафо не побеждал ни разу.

Новая встреча началась многообещающе: в первом же гейме парни провели зрелищный розыгрыш в 15 ударов, где Медведев и на задней линии мяч подержал, и красиво обмен у сетки закрыл. Впрочем, на протяжении всего матча можно было за действия Даниила в ралли не опасаться – играл он очень надёжно, но без лишней скромности.

Тиафо оказывал достойное сопротивление на протяжении первых пяти геймов. После этого стал ошибаться в самых простых и обидных ситуациях, когда сам вёл розыгрыш и диктовал игру. Медведев же был стабилен, не боялся рисковать на второй подаче, благодаря чему на протяжении всего поединка держал достойный уровень.

Оба сета прошли по одному сценарию и с похожим результатом. На всё у Даниила ушло лишь 59 минут — за это время он одержал победу со счётом 6:3, 6:2.

А ещё россиянин вышел в 90-й четвертьфинал в карьере! Дальше он сразится с Райлли Опелкой или Камилем Майхшаком.

За успехами российских теннисистов и всеми результатами из Австралии не забывайте следить на «Чемпионате»!