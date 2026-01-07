Рублёв открыл сезон победой в Гонконге. А его соперник по 1/4 финала выбил чемпиона ТБШ

В среду, 7 января, на турнире ATP-250 в Гонконге начались встречи второго круга. Первый матч в сезоне провёл 16-й номер мирового рейтинга Андрей Рублёв. Первый круг Рублёв, будучи третьим сеяным, пропускал, а его сегодняшним соперником был обладатель уайлд-кард У Ибин, 179-я ракетка мира. В стартовом поединке на турнире китайский теннисист без потери партии прошёл Фабиана Марожана — 6:4, 6:2.

Рублёв и У Ибин во второй раз играли друг с другом. В 2023 году россиянин оказался сильнее на траве Галле — 6:4, 6:7 (5:7), 6:2. В этот раз Андрей, чемпион Гонконга 2024 года, тоже оказался сильнее. Хотя в начале матча чуть лучше выглядел У Ибин. Оба участника и на подаче, и на приёме стремились играть в атакующий теннис. Но если Рублёв в первом чужом гейме добрался лишь до «ровно», то его китайский соперник, вынуждая россиянина ошибаться, добился брейка, а потом и подтвердил его — 3:0. Дела у Андрея не клеились — эйсы перемежались двойными ошибками, — однако в четвёртом гейме он всё же размочил счёт, отыграв два брейк-пойнта. Спасти партию Рублёв не смог. Он со скрипом брал свои геймы, а У Ибин, часто и успешно укорачивавший, держал подачу увереннее, и в девятом гейме ничто не помешало ему подать на сет — 6:3 за 39 минут. Андрей же нервничал и не раз по ходу партии недовольно говорил что-то своей ложе.

Несмотря на неудачный исход стартовой партии, Рублёв не опустил рук. Во втором сете россиянин стал собраннее действовать как на подаче, так и на приёме, хотя У Ибин держал уровень, позволивший ему выиграть первый сет. А в шестом гейме Андрей наконец-то вышел на брейк-пойнт — и сразу же добился брейка. Поддавив в розыгрыше, Рублёв дождался ошибки от соперника, пробившего в сетку, и ушёл в небольшой отрыв — 4:2. Получив заряд уверенности, в следующих двух геймах Андрей отдавал строго по очку и закончил партию вторым брейком подряд — 6:2 всего за 31 минуту. В этом сете он допустил всего пять невынужденных ошибок, а его оппонент — 11.

В решающей партии китаец не смог составить конкуренцию Рублёву. Класс Андрея сказался, и он принялся забирать геймы один за другим. И даже в таких условиях россиянин не смог обойтись без нервов. Ведя 4:0, Рублёв позволил У Ибину заработать два брейк-пойнта. Китаец сделал брейк, а россиянин после этого недовольно стал выговаривать что-то в адрес своей команды. Досадный момент фактически ни на что не повлиял: Рублёв ответил очередным брейком, после чего под ноль подал на матч — 3:6, 6:2, 6:1 за 1 час 39 минут. В этом поединке Андрей собрал 10 эйсов, шесть из которых — в первой партии, самой неудачной.

По количеству выходов в четвертьфинал на уровне тура среди игроков, родившихся не ранее 1990 года, Рублёв (83) вышел на четвёртую строчку, которую делит теперь со Стефаносом Циципасом. Выше в этом списке находятся Даниил Медведев (90), Григор Димитров (95) и Александр Зверев (108). А по количеству выходов в четвертьфинал на харде среди игроков, родившихся не ранее 1990 года, Андрей (61) делит теперь третью строчку со Зверевым. У Медведева и Димитрова по 70 выходов в 1/4 финала на этом покрытии.

В 1/4 финала Рублёв, впервые с августа 2025 года (Цинциннати) дошедший до этой стадии, сразится с 45-й ракеткой мира Нуну Боржешем, восьмым сеяным. Португалец выбил из сетки чемпиона US Open 2014 года Марина Чилича — 7:5, 6:3.

В мужском одиночном турнире Брисбена, где уже вторую победу в сезоне одержал Даниил Медведев, сетка продолжает расчищаться. Сегодня борьбу прекратили ещё двое сеяных. Лёнер Тьен (8) не справился с Алексом Михельсеном — 6:4, 6:2 в пользу последнего.

А Иржи Легечка (3) не смог доиграть матч с Себастьяном Кордой — 6:3, 1:2 (отказ) в пользу сына чемпиона AO-1998.

Нельзя пройти мимо поединка, в котором 211-сантиметровый Райлли Опелка противостоял Камилю Майхшаку. Американский гигант исполнил 44 (!) эйса, однако всё равно потерпел поражение в 2,5-часовом матче, в котором все три партии заканчивались тай-брейками. Майхшак победил — 6:7 (2:7), 7:6 (9:7), 7:6 (10:8) — и вышел как раз на Медведева.

Помимо Медведева, в сетке остался лишь один сеяный теннисист. Это Кэмерон Норри (7), которому ещё предстоит провести встречу второго круга с Александром Ковачевичем.

В парном разряде в Брисбене, где завтра в 1/4 финала выступят четвёртые сеяные Ирина Хромачёва и Александра Панова, намечался любопытный четвертьфинал с участием Паулы Бадосы и Арины Соболенко. Однако испанско-белорусская пара снялась с поединка. А в мужской парной сетке Ник Кирьос и Танаси Коккинакис, чемпионы Australian Open 2022 года, в 1/8 финала играли с французской парой Садьо Думбия/Фабьен Ребул (6). Австралийцы получили «баранку» в первом сете, взяли убедительный реванш во второй партии, а чемпионский тай-брейк начали с 0:5 и догнать ушедших в отрыв соперников уже не смогли — 6:0, 1:6, [10:6] в пользу французов за 1 час 2 минуты.

А на «челленджере» в Канберре состоялись матчи второго раунда в женском одиночном разряде. К сожалению, ни одной из россиянок не удалось пробиться в четвертьфинал. Полина Яценко снялась по ходу матча с Джоанной Гарленд, а Татьяна Прозорова уступила Юань Юэ.

В парном разряде в Канберре состоялись четвертьфиналы, по итогам которых стали известны участницы обоих полуфиналов. В трёх парах из четырёх присутствует российская теннисистка. Пятикратная чемпионка ТБШ в обоих парных разрядах Вера Звонарёва, которой в сентябре исполнился 41 год, и японка Эна Сибахара одержали волевую победу над Эдис Чун и Лян Энь Шо. Мария Козырева и белоруска Ирина Шиманович одолели российско-чешский дуэт Алина Корнеева/Доминика Шалькова. А Елена Приданкина и американка Куинн Глисон в двух сетах разобрались с Хироко Куватой и Александрой Осборн.

В полуфиналах пары Звонарёвой и Приданкиной сыграют друг с другом, а Козырева и её белорусская напарница сразятся с грузинкой Екатериной Горгодзе и итальянкой Камиллой Розателло.

WTA-125. Канберра-2026. Парный разряд. 1/4 финала

Эна Сибахара (Япония)/Вера Звонарёва (Россия) — Эдис Чун (Гонконг)/Лян Энь Шо (Китайский Тайбэй, 3) — 4:6, 6:3, [10:8]



Мария Козырева (Россия)/Ирина Шиманович (Беларусь, 2) — Алина Корнеева (Россия)/Доминика Шалькова (Чехия) — 7:5, 6:7 (7:9), [10:3]



Елена Приданкина (Россия)/Куинн Глисон (США, 1) — Хироко Кувата (Япония)/Александра Осборн (Австралия) — 6:1, 6:4

Турниры в Гонконге и Брисбене завершатся 11 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».