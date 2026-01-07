«Все взгляды прикованы к ней!» Камбэк Мирры на старте Брисбена впечатлил теннисный мир

Турнир WTA-500 в Брисбене для Мирры Андреевой начался с непростой проверки на прочность уже в стартовом матче. Наша теннисистка вышла на корт в статусе фаворита, но по ходу поединка допустила немало ошибок и столкнулась с нестабильностью в ключевые моменты, чем воспользовалась в первом сете её соперница Оливия Гадеки. Встреча с 204-й ракеткой мира растянулась на три партии, и лишь после проигранного первого отрезка матча россиянка взяла игру под контроль, одержав волевую победу над австралийкой со счётом 4:6, 6:1, 6:2.

После поединка Мирра в небольшом интервью на корте поделилась впечатлениями от камбэка и дебютной победы в 2026 году. «Всё, что я могу сказать, это то, что Оливия — очень сложный соперник для первого матча в сезоне. Я играла с ней один раз два года назад, и я помню, что это была битва в трёх сетах. Так что я знала, что этот поединок не будет лёгким, да и она играла хорошо, особенно в первом сете. Я чувствовала, что она была очень агрессивной и подталкивала меня до предела, но я также ощущала, что мне нужно немного больше времени, чтобы войти в ритм матча, потому что, очевидно, мы обе долго не играли. В общем, я просто довольна победой. Конечно, есть много вещей, которые я могла бы сделать лучше, но это хорошее и победное начало года», — сообщила спортсменка.

А ещё девятая ракетка мира рассказала о маленькой спутнице, которая появилась в её жизни совсем недавно. «Я завела щенка в межсезонье. У меня была договорённость с мамой ещё в 2024-м в Мадриде, что если я войду в топ-20 к концу года, то смогу завести собаку. Щенка зовут Рэсси, это девочка. Я буду путешествовать теперь с ней. Может быть, она будет уже в Дубае или США», — сказала наша теннисистка.

Аккаунт издания Tennis Letter под впечатлением от победы Андреевой во втором круге Брисбена высказался так: «Мирра успешно прошла непростое испытание в своём первом матче 2026 года. Ей нужно было сохранить трезвый ум, чтобы отыграться. Всего 18 лет Мирре… Она самый молодой игрок в топ-10 и обладает невероятным потенциалом. Первая победа в 2026 году успешно оформлена! Все взгляды прикованы к Мирре!».

Журналисты Atrtennis подчеркнули прогресс 18-летней спортсменки, её характер и умение адаптироваться по ходу игры. «В захватывающей встрече второго круга турнира в Брисбене Мирра Андреева, одержав в трёх сетах победу над Оливией Гадеки, продемонстрировала способность восстанавливаться после сложного старта матча, а также доказала свою стойкость и тактическое мастерство. Умение Андреевой сохранять спокойствие под давлением продемонстрировало её рост и адаптивность. Этот поединок проиллюстрировал непредсказуемую и захватывающую природу тенниса, подчеркнув боевой дух и тактическую хватку Мирры. По мере продвижения по сетке турнира фанаты Андреевой, несомненно, увидят ещё более убедительные выступления этой решительной молодой спортсменки», — написали обозреватели.

Мирра Андреева Фото: Zuma/TASS

На пресс-конференции теннисистка дала развёрнутый комментарий по поводу дебютного матча в 2026 году. «Начинать сезон всегда непросто, и я рада, что смогла сегодня оказаться сильнее. Играть против Оливии тяжело. Она сложный соперник, так что я просто рада победить и начать сезон на хорошей ноте.

В самом начале поединка мне казалось, что она более уверена в себе. Она играла очень агрессивно, доводила меня до предела. Я давно не выходила на корт, поэтому пришлось непросто. Я чувствовала, что она играет просто лучше, чем я. Я запросила туалетный перерыв, попробовала так сбить ей темп, успокоиться и попробовать сыграть в свою игру. Затем, розыгрыш за розыгрышем, я старалась удержаться, и в конце концов встреча пошла в мою сторону. Я уже старалась биться агрессивно и не давать ей возможность делать на корте то, что она хочет», — заявила Андреева.

В беседе с журналистами девятая ракетка мира рассказала, как прошлые успехи влияют на её игровое и эмоциональное состояние. «После того как я завоевала титул в Дубае, и, наверное, даже до этого, я чувствовала себя подавленной. Не знаю, с чем это связано, но, когда спортсмены выигрывают большие соревнования, они всегда говорят, что до турнира они не чувствовали себя на все сто, были ощущения вроде: «Я точно не завоюю этот титул». Наверное, поскольку я не ожидала от себя многого, я стала хорошо играть. А затем, уже поверив в себя, одержала победу в финале. После этого я старалась продолжать в том же духе до конца года. Иногда это работало, иногда – нет. Поэтому я не одержала победу на всех соревнованиях, в которых участвовала, очевидно. Я просто стараюсь играть с тем же настроем, который у меня был на тех турнирах, на которых я завоевала титулы, хотя мне пока не хватает опыта, чтобы уверенно сказать, в этом ли ключ к успеху», — высказалась Мирра.

18-летняя спортсменка также призналась, что ей бывает непросто справляться с повышенными ожиданиями после крупных побед. «Могу сказать, что ощущала давление от многих людей, особенно после двух титулов на турнирах WTA-1000. Я чувствовала, что от меня ждут победы в Майами, а затем – и в Мадриде с Римом. Но ведь это практически невозможно. Я ощущала, что от меня ждут победы на практически каждом соревновании, в котором я участвую, и это было непросто. Однако в прошлом году я узнала многое о том, как справляться с давлением, как не обращать внимания на то, что говорят другие, и как высказываться об этом. Потому что я много говорила о том, что я чувствую со своей командой, и теперь мне кажется, я гораздо больше знаю об этом. Думаю, если подобная ситуация случится в этом году, то я уже буду знать, что с этим делать», — сказала россиянка.

Под конец пресс-конференции Мирра ответила, как относится к тем, кто заявляет, что без победы на ТБШ нельзя считаться успешным теннисистом. «На самом деле, у меня похожий настрой. Конечно, когда кто-то говорит, что у него была успешная карьера, для него это может значить игру без травм и получение удовольствия от каждого матча. А кто-то считает себя неудачником, если он не выиграл 10 ТБШ. Я всегда хотела быть как Роджер Федерер, как Серена Уильямс, как Рафа Надаль, потому что я восхищалась ими, и до сих пор восхищаюсь, и всё ещё хочу стать лучшим игроком в мире.

Я иногда оказываю на себя такое давление, но теперь я поняла, что если я буду делать всё, что в моих силах в каждом матче, и в то же время буду получать удовольствие от момента, то тогда… Знаете, я поняла, что буду просто играть и смотреть, как всё сложится. Я не буду давить на себя, думая, что должна выиграть ТБШ, чтобы быть успешной. Я решила думать так в этом году», — поделилась Андреева.

В третьем круге Мирру Андрееву ждёт хорошо ей знакомая Линда Носкова. Счёт личных встреч — 3-2 в пользу россиянки, однако психологическое преимущество сейчас может быть на стороне чешки, потому что в последнем поединке победила именно она (Бад-Хомбург-2025, 6:3, 6:3). Примечательно, что Андреева и Носкова сыграют друг с другом в Брисбене уже третий сезон подряд: в 2024-м сильнее была Линда (7:5, 6:3), а в следующем году реванш взяла Мирра (6:3, 6:0). Очевидно, что для нашей теннисистки это будет далеко не простой поединок, где многое решат стабильность и выдержка.

При этом стоит отметить, что для Носковой турнир тоже начался не с лёгкой прогулки. Во втором круге чешка провела тяжёлый трёхсетовый матч с Магдаленой Френх, растянувшийся на 2 часа 31 минуту. Первый отрезок поединка Линда уступила на тай-брейке — 6:7 (5:7), однако затем перестроила игру и дожала соперницу в двух следующих партиях — 6:4, 6:4.

Если говорить о результатах прошлогоднего соревнования, то россиянка оставила более яркий след. В Брисбене-2025 Андреева дошла до полуфинала, уступив первой ракетке мира и будущей чемпионке турнира Арине Соболенко, тогда как Носкова завершила борьбу в третьем круге, проиграв как раз таки Мирре.

О будущей сопернице наша теннисистка высказалась с долей юмора в мини-интервью после победы на старте турнира. «Я чувствую, что Брисбен не будет Брисбеном, если я не сыграю с Линдой Носковой (смеётся). Каждый раз мы тут встречались с ней в третьем круге или четвертьфинале. Она отличная теннисистка, играет очень агрессивно, идёт на удар. Так что, я думаю, что это будет битва, как и все наши предыдущие матчи», — поделилась мыслями россиянка.

Турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Соревнования женщин на Australian Open состоятся с 18 по 31 января. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».