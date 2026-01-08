Скидки
Теннис Статьи

Онлайн-трансляция Брисбена, Гонконга-2026: Мирра Андреева, Соболенко, Рыбакина, Хачанов, расписание, результаты, где смотреть

Соболенко рвётся в 1/4 финала Брисбена! Ещё сыграют Мирра, Рыбакина и Хачанов. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Брисбена, Гонконга-2026
Комментарии
Теннисный год набирает обороты. Лучшие спортсмены планеты выходят на корты. Появятся перед публикой и несколько россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на объединённом турнире в Брисбене. За место в 1/4 финала бьются Арина Соболенко (первый номер посева), Елена Рыбакина (3), Мирра Андреева (6), Екатерина Александрова (7), Людмила Самсонова (10) и Диана Шнайдер (12). На соревнованиях в Гонконге вступают в борьбу Карен Хачанов (4) и Александр Бублик (2). Также Карен сыграет с Андреем Рублёвым в паре. А в Брисбене выступит ещё один российский дуэт – Ирина Хромачёва/Александра Панова. За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.

WTA-500. Брисбен-2026. Сетка
ATP-250. Брисбен-2026. Сетка
ATP-250. Гонконг-2026. Сетка
ATP-250. Гонконг-2026. Парный разряд. Сетка
WTA-500. Брисбен-2026. Парный разряд. Сетка
Брисбен (ж). 3-й круг
08 января 2026, четверг. 04:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Сорана Кырстя
41
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Брисбен (ж). 3-й круг
08 января 2026, четверг. 05:30 МСК
Каролина Мухова
20
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
10
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Брисбен (ж). 3-й круг
08 января 2026, четверг. 05:30 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Паула Бадоса
25
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Брисбен — парный разряд (ж). 1/4 финала
08 января 2026, четверг. 06:00 МСК
Ирина Хромачёва
Россия
Ирина Хромачёва
Александра Панова
Россия
Александра Панова
И. Хромачёва А. Панова
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Киченок
Украина
Людмила Киченок
Надежда Киченок
Украина
Надежда Киченок
Л. Киченок Н. Киченок
Брисбен (ж). 3-й круг
08 января 2026, четверг. 07:00 МСК
Александра Саснович
113
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
17
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Брисбен (ж). 3-й круг
08 января 2026, четверг. 07:30 МСК
Диана Шнайдер
21
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Мэдисон Киз
7
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Гонконг. 2-й круг
08 января 2026, четверг. 10:00 МСК
Майкл Ммо
285
США
Майкл Ммо
М. Ммо
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Брисбен (ж). 3-й круг
08 января 2026, четверг. 10:30 МСК
Мирра Андреева
9
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Гонконг — парный разряд. 1/4 финала
08 января 2026, четверг. 11:30 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Тео Аррибаже
Франция
Тео Аррибаже
Альбано Оливетти
Франция
Альбано Оливетти
Т. Аррибаже А. Оливетти
Гонконг. 2-й круг
08 января 2026, четверг. 13:00 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
75
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Расписание четверга
Live Даниил Сальников

Расписание четверга

В четверг, 8 января, в Брисбене и Гонконге пройдёт много интересных матчей с участием россиян и других топовых теннисистов. Вот как выглядит расписание дня.

Комментарии
