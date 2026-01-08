Соболенко рвётся в 1/4 финала Брисбена! Ещё сыграют Мирра, Рыбакина и Хачанов. LIVE!

Теннисный год набирает обороты. Лучшие спортсмены планеты выходят на корты. Появятся перед публикой и несколько россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на объединённом турнире в Брисбене. За место в 1/4 финала бьются Арина Соболенко (первый номер посева), Елена Рыбакина (3), Мирра Андреева (6), Екатерина Александрова (7), Людмила Самсонова (10) и Диана Шнайдер (12). На соревнованиях в Гонконге вступают в борьбу Карен Хачанов (4) и Александр Бублик (2). Также Карен сыграет с Андреем Рублёвым в паре. А в Брисбене выступит ещё один российский дуэт – Ирина Хромачёва/Александра Панова. За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.