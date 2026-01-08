«Чтобы хорошо сыграть в Брисбене, не нужно думать об АО». Медведев — перед 1/4 финала

Даниил Медведев уверенно проводит старт сезона на турнире ATP-250 в Брисбене. Первая ракетка России поочерёдно победил Мартона Фучовича, Фрэнсиса Тиафо и пробился в четвертьфинал соревнований, не отдав при этом соперникам ни одного сета. Это уже шестой выход нашего теннисиста в восьмёрку лучших за семь последних состязаний, начиная с сентября 2025-го, когда он решился на смену тренерского штаба.

Перед следующим поединком Даниил на пресс-конференции разобрал свою игру, а также рассказал о подготовке в межсезонье, работе с новым тренерским штабом, физическом состоянии и планах на Australian Open.

— Даниил, это был быстрый матч, хотя Фрэнсис Тиафо отнюдь не лёгкий соперник. Что помогло вам победить?

— Да, Фрэнсис очень тяжёлый соперник. Он был в топ-10 и всегда может хорошо сыграть. На каком бы месте в рейтинге он ни находился, с ним будет сложно даже топовому игроку. Я доволен своей подачей. Мне кажется, я смог держать его под давлением на своей подаче, а затем – на приёме. Когда я подаю так хорошо, то на его подаче тоже появляется немного дополнительного давления. И я смог этим воспользоваться. Рад, что хорошо сыграл, и с нетерпением жду следующего матча.

— Поздравляем с победой. На корте вы сказали, что в этом поединке подавали лучше, чем в предыдущем. Как оцените свой уровень по первым двум встречам?

— Мне кажется, в первом матче я тоже подавал довольно хорошо. Был всего один слабый гейм на моей подаче и ещё один, в котором я хорошо подавал, но не был достаточно хорош на задней линии. Однако это пустяки. Очень доволен тем, как сыграл в первых двух матчах. Я продолжал то, что у меня было в конце прошлого года, когда действовал всё лучше и лучше. Но мне кажется, что в этих двух поединках всё было ещё лучше, и я рад, что некоторые из вещей, над которыми я работал по ходу межсезонья, сработали здесь. Однако, опять же, это только начало, маленький шажок, и я жду продолжения.

— 6 января у вашей дочери был день рождения. Вы отложили старт того сезона из-за её появления на свет в прошлом году. Можете ответить, помогает ли возможность провести несколько матчей в Австралии перед AO и как отличалась подготовка?

— Мы хотели поехать всей семьёй, так что именно поэтому я заявился в Брисбен. На какие бы турниры я бы ни заявлялся, я всегда стараюсь следовать плану, если только мне не помешает здоровье. Тогда мы посчитали, что будет слишком сложно. Если бы я знал сразу, что они не приедут, я бы подумал, ехать ли сюда или сразу на АО. Но поскольку я заявился, то придерживаюсь плана и просто рад быть здесь. Я думаю о сегодняшнем дне, потому что прошлое нельзя изменить. Конечно, я был немного разочарован, что не смог присутствовать на её первом дне рождения. У меня ещё их будет много, так что посмотрим, что будет в следующем году и будем ли мы здесь его отмечать. Никогда нельзя быть уверенным.

— Вы отмечали свои отличные взаимоотношения с новым тренером, что вы хорошо ладите. Как вам удалось поднять вашу игру на новый уровень? Как вы и сказали, вы сегодня подавали очень хорошо, у соперника даже не было ни одного брейк-пойнта. Как тренер помог с игрой? В каком компоненте вы вышли на новый уровень?

— Да, мы много говорим о Томасе Юханссоне, но я работаю ещё и с Роханом Гётцке — он австралиец. Он будет в Мельбурне. И даже если Рохан проводит со мной меньше времени, он вносит не меньший вклад, чем Томас, потому что они работают вместе каждый день, даже если Рохан находится гораздо дальше. Например, во время предсезонки мы провели две недели вместе, это было просто замечательно. Как я и сказал, мы работаем над всем. Над ударами с задней линии в том числе, однако мы стараемся уделять больше внимания подаче и игре у сетки. Это хорошо работало в двух стартовых матчах. Конечно, я не буду выбегать к сетке по 30 раз за встречу, но если я смогу выбегать восемь раз там, где раньше выбегал шесть, то эти два раза будут важны, прямо как сегодня. Это хорошо работает. Я рад тому, как они видят мою игру и что они просят от меня на корте. Они вроде довольны, и это лучшее, что мы можем сделать.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

— Казалось, что Фрэнсис пытался сделать несколько укороченных, чтобы заставить вас побегать, но одной из ваших сильных сторон всегда была выносливость. Заметили ли вы, что сегодня вы снова смогли этим воспользоваться?

— Да, мне кажется, в прошлом году по разным причинам мне было немного тяжелее физически. Например, даже в конце года, когда я играл в хороший теннис, моя физическая форма могла быть лучше, и в некоторых матчах мне это помешало. Тем более из-за того, что я играл больше турниров, потому что отставал в рейтинге, я немного устал. У меня было хорошее межсезонье, я хорошо поработал физически. Чувствую себя свежим. И в первых двух матчах, они длились чуть больше часа… Ну, настоящая проверка будет, когда я доберусь до трёхчасовых поединков. Но я доволен тем, как чувствую себя на корте, как двигаюсь, а это самое важное.

— Вы уже начали думать об Australian Open? Мы знаем, что в прошлом у вас было три финала, однако вам всегда чуть-чуть не хватало. Вы думаете об этом сейчас или ваши мысли все ещё в Брисбене?

— Мои мысли на 100% в Брисбене. Возможно, на следующей неделе в Аделаиде, если бы я там играл и у меня начались бы судороги в третьем сете, я бы задумался, что не хочу потянуть мышцу перед АО. Однако Australian Open через полторы недели, так что чем лучше я выступлю здесь, тем больше уверенности у меня будет перед «Шлемом». Но чтобы хорошо выступить в Брисбене, нужно не думать об AO, так что у этого есть и обратная сторона. Я думаю только о Брисбене. Очень доволен первыми двумя матчами. С нетерпением жду возможности сделать ещё больше и уже потом – готовиться к АО.

В четвертьфинале Брисбена Медведеву предстоит матч с лаки-лузером Камилем Майхшаком. 59-я ракетка мира по ходу турнира в двух сетах обыграл немца Даниэля Альтмайера и на трёх тай-брейках победил Райлли Опелку. При этом американец за поединок выполнил 44 эйса! Для Медведева и Майхшака это будет первая встреча друг с другом, что добавляет интриги предстоящему сражению.

Турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Соревнования мужчин на Australian Open состоятся с 18 января по 1 февраля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».