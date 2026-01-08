Рыбакина выиграла 13-й матч подряд! А Соболенко продлила победную серию в Брисбене

Утром в четверг, 8 января, девушки на «пятисотнике» в Брисбене разыграли первые путёвки в четвертьфинал. Участие в ранних матчах приняли Екатерина Александрова, Елена Рыбакина, Людмила Самсонова, Диана Шнайдер и другие.

Стартовал игровой день с поединка Арины Соболенко (№1) и Сораны Кырсти (№41). Белоруска в прошлом матче не заметила Кристину Букшу (6:0, 6:1), так что румынке ещё до выхода на корт могло быть непросто. К тому же это последний сезон Кырсти в карьере – наверняка хочется выдать ещё пару громких результатов.

Встречались Арина и Сорана дважды. Случилось это весной 2023-го: тогда Кырстя одержала победу в Майами, а Соболенко – в Мадриде. Оба матча завершились в двух партиях.

Старт года на австралийском харде – едва ли не самый комфортный отрезок сезона для Соболенко. Суммарно в последних 36 матчах на Зелёном континенте Арина одержала 34 победы! Так что теоретических шансов у Кырсти почти не оставалось.

Впрочем, никаких сюрпризов Арина ни себе, ни болельщикам не преподнесла. Хотя начала Сорана бодро, отыграла ранний брейк, но больше таких ценных шансов на приёме не получала. Соболенко хватило 1 часа 19 минут, чтобы завершить игру в свою пользу (6:3, 6:3) и выйти вперёд в их противостоянии (2-1).

Так Арина смогла продлить победную серию в Брисбене до семи матчей. Следующая соперница белоруски должна была определиться в поединке Дианы Шнайдер и Мэдисон Киз.

Также первым запуском Ирина Хромачёва и Александра Панова сыграли парный матч. Россиянки, посеянные на турнире под четвёртым номером, в напряжённом четвертьфинальном поединке уступили Людмиле и Надежде Киченок – 2:6, 7:6 (7:2), [7:10].

Чуть позднее на Шоукорт №2 вышли Екатерина Александрова (№10) и Каролина Мухова (№20). Эта встреча обещала быть ещё более завораживающей. Всё дело в таланте обеих девушек, их потенциале и близости друг к другу в рейтинге. В своей лучшей форме каждая может выдать крайне зрелищный матч.

К тому же встречались они трижды: два раза победа осталась за россиянкой, ещё один – за чешкой. В Брисбене чуть ранее Александрова одолела Софью Кенин (7:6, 6:3), а Мухова – Айлу Томлянович (4:6, 6:1, 7:6). Обе девушки, кстати, на этом турнире были заявлены и в парном разряде, но выбыли на стадии четвертьфинала. Так что все силы можно было смело отдать одиночке.

Равный теннис демонстрировали девушки на старте партии, и по уровню игры, в общем-то, продолжали идти рука об руку. Всё решало психологическое состояние. В седьмом гейме Александрова растеряла чуткость и внимательность, что помогло Муховой под ноль забрать подачу россиянки. А следом – и закрыть сет в свою пользу (6:4).

Вторая партия тоже выдалась боевой, хоть Александровой всё чаще и приходилось сидеть в обороне. Никак Мухова не давала россиянке перейти в атаку. Но Екатерина долгое время держалась стойко, при счёте 2:2 даже отыграла три брейк-пойнта. Только вот в 11-м гейме дрогнула и позволила Каролине следом подать на матч при 6:5 по геймам. Стоит отдать должное чешке: она действовала смело, раскованно, один за другим отправляла мячи прямо под заднюю линию и не стеснялась гонять соперницу по корту. А россиянке в эти моменты приходилось лишь разводить руками.

Мухова одержала победу за 1 час 49 минут. Её соперница по четвертьфиналу должна была определиться в следующем матче с многообещающей вывеской.

Речь о поединке Елена Рыбакина (№5) – Паула Бадоса (№25). Обе бывали на самом высоком уровне, а испанка даже в рейтинге (№2) стояла повыше, чем представительница Казахстана (№3). Елена при этом вела в их противостоянии (4-2).

Рыбакина в этом году будет особенно опасна с первых же турниров – после успеха на Итоговом-2025 она продолжает серию из 12 побед подряд! Бадоса же находится чуть в иной позиции – ей нужно мягко влиться в тур после травмы спины. Хотя Паула призналась, что минувшая предсезонка стала одной из лучших в карьере.

«Сейчас, перед стартом сезона-2026, чувствую себя сильнее и увереннее. У меня была лучшая предсезонная подготовка за всю карьеру. Она была длиннее обычного, но мне нужны были эти дополнительные недели, чтобы восстановить форму после травм, с которыми я столкнулась в 2025 году», — приводит слова Бадосы AEWorld.

Перед встречей третьего круга Рыбакина взяла верх над Чжан Шуай (6:3, 7:5), а Бадоса не без труда одолела Мари Боузкову – девушки играли больше трёх часов (6:7, 6:4, 6:2). Друг с другом Елена и Паула тоже провели напряжённый матч.

Испанка в первые же минуты сделала ранний брейк, в этом ей помогли глубокий приём и слегка неуверенная подача казахстанской теннисистки – не сразу у Елены стала лететь первая, а вторая была мягкой и удобной.

Но даже в этот момент было понятно, что Рыбакина просто так сет не отдаст. Так и случилось. Тут же Елена включилась, стала играть чуть короче, но с большим вращением, благодаря чему оформила обратный брейк. Кульминацией партии стал седьмой гейм на подаче Бадосы. Семь минут играли девушки, но Паулу подвели две двойные ошибки в концовке. После этого испанка не смогла ничего противопоставить сопернице – Рыбакина забрала сет (6:3).

Вторую партию Елена тоже начала бодро, теперь уже ранний брейк оформила она. Пауле же было очень непросто – при 0:3 она наконец, после семи проигранных геймов подряд, выиграла свою подачу и заулыбалась. Похоже, уже в тот момент испанка понимала свою судьбу в этом поединке. Уж очень активна и убедительна была её оппонентка в этот день.

В результате Рыбакина не дала Бадосе ни шанса и взяла верх со счётом 6:3, 6:2. А ещё продлила свою серию побед до 13 матчей!

После Александровой на Шоукорт №2 вышли Людмила Самсонова (№17) и Александра Саснович (№113). Белоруска в Брисбене уже выбила из борьбы Анну Блинкову и Клару Таусон, а россиянка нанесла поражение восходящей австралийской звезде Эмерсон Джонс. Счёт в противостоянии Александры и Людмилы — 1-1.

Как и в матче с Джонс, Самсоновой понадобилось несколько геймов, чтобы влиться в игру. Да, в этот момент пришлось отдать свою подачу. Но сразу после этого Людмила взяла три гейма подряд и повела – 3:2. Саснович в переходах читала записи в дневнике, но как минимум в стартовой партии это ей не помогло. Россиянка взяла сет со счётом 6:4.

Во второй партии вновь слегка утратила фокус Самсонова, из-за чего стала чаще допускать невынужденные ошибки и дарить шансы Саснович. Но Людмила сама создавала себе проблемы – и сама их тут же решала. Сначала Людмила дважды сделала брейк, затем оба упустила, а потом вновь забрала подачу Александры.

В таком привычном для себя стиле Людмила и провела матч, но её средний уровень в любом случае был выше, чем у соперницы, так что россиянка завершила встречу в свою пользу – 6:4, 6:4. На это у неё ушёл 1 час 47 минут. В четвертьфинале Самсоновой предстоит встретиться с Даяной Ястремской или Джессикой Пегулой.

На соседнем Шоукорте №1 в это время шёл любопытный матч между Дианой Шнайдер (№21) и Мэдисон Киз (№7). Россиянка провела стартовый поединок с Анастасией Потаповой (6:1, 6:3), во время которого была позитивна, улыбчива и спокойна. Но встреча с действующей чемпионкой Australian Open могла стать для Дианы настоящим испытанием. К тому же она дважды проигрывала американке – в Майами (2024) и Лондоне (2025).

Важное и такое радостное изменение у Шнайдер в новом сезоне: на матчи она выходит с улыбкой! И держит её на протяжении всей игры! А ещё находится в постоянном контакте с тренером Сашей Бажиным, с которым работает уже около полугода. Такой настрой и обстановка в команде явно идут на пользу Диане.

Борьба получилась напряжённой. Обе отлично действовали в обменах на задней линии, но Шнайдер играла чуть активнее, поэтому её брейк был вопросом времени. Момент повести в счёте наступил для россиянки уже в пятом гейме. Только и американка бдительности не теряла и при 3:4 счёт сравняла. Вполне справедливо всё решилось на тай-брейке, где ясность наступила только в заключительных розыгрышах. Стартовый сет всё же остался за Шнайдер – 7:6 (7:5).

Сценарий второй партии оказался идентичным: обмен брейками в середине сета, тай, счёт 7:6 (7:5) по итогам сета. Один нюанс – на этот раз всё закончилось в пользу Киз.

Решающий сет прошёл в такой же напряжённой борьбе, что и два предыдущих. Только условия стали чуть сложнее: у Киз появилась боль в левом бедре, у Шнайдер – в левом предплечье. При счёте 3:2 девушки даже одновременно вызвали врача. Но каждая нашла в себе силы доиграть матч до конца.

Ожидаемо третья партия завершилась на тай-брейке, где победа должна была достаться самой терпеливой. И таковой на этот раз оказалась Киз. Теннисистки провели на корте три часа! И Мэдисон одержала победу с итоговым счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:4).

Американка увеличила отрыв от россиянки в их противостоянии (3-0). Дальше Киз в Брисбене сыграет с Ариной Соболенко.

Турнир в Брисбене продлится до воскресенья, 11 января. За развитием событий и успехами россиян следите на «Чемпионате»!