«Это будет великолепная битва». Соболенко ждёт реванша с американкой, лишившей её «Шлема»

Первая ракетка мира Арина Соболенко в четвертьфинале «пятисотника» в Брисбене встретится с американкой Мэдисон Киз.

Данное противостояние является принципиальным – год назад Киз в финале Australian Open сенсационно одолела Соболенко (6:3, 2:6, 7:5), лишив белорусскую теннисистку возможности выиграть турнир «Большого шлема» в Мельбурне трижды кряду. Арина восприняла ту неудачу очень болезненно.

Соболенко подчёркивала, что очень хочет взять реванш у Киз. Арине удалось это сделать в полуфинале «тысячника» в Индиан-Уэллсе, когда она буквально уничтожила Мэдисон со счётом 6:0, 6:1. И всё-таки с точки зрения Соболенко это сложно назвать полноценной расплатой. Победа над американкой на турнире в Брисбене уже ближе к этому статусу, хотя, вероятно, сполна реабилитироваться можно только в случае успешного результата встречи с Киз на «Шлеме» в Мельбурне.

Арина Соболенко разгромила Мэдисон Киз на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В 1/8 финала «пятисотника» Соболенко прошла румынку Сорану Кырстю (6:3, 6:3). На пресс-конференции Арина пребывала в хорошем настроении.

«В начале матча я выглядела немного рассерженной? Это просто моё лицо. Знаете, ребята, я просто родилась с таким лицом (улыбается). Нет, нет, вначале я немного не справилась с ритмом и просто пыталась найти его, найти правильную концентрацию. И всё. Да, я думаю, что после пары геймов я нашла свою игру, и с каждым геймом мой уровень повышался, так что это не было разочарование или что-то ещё. Я просто пыталась понять свою игру», — шутила первая ракетка мира.

Соболенко отдельно затронула тему противостояния с Киз на следующей стадии. Тогда это ещё не было гарантированным событием, поскольку Мэдисон проводила напряжённейший трёхчасовой матч с россиянкой Дианой Шнайдер (6:7, 7:6, 7:6). Соболенко подчеркнула, что встреча с Киз на территории Австралии всё-таки является дополнительным мотивирующим фактором для неё.

«О реванше с Мэдисон Киз можно говорить, если речь конкретно о наших матчах в Австралии, потому что после финала AO мы играли в Индиан-Уэллсе и я победила. Но здесь, конкретно в Австралии, конечно, я хотела бы взять реванш. Если мне выпадет Мэдисон, то это будет, как всегда, великолепная битва, действительно агрессивный теннис. Я рада встретиться с ней. С Дианой Шнайдер я никогда не играла. Это молодая теннисистка. Возможно, не очень опытная, но показывающая отличный теннис. Так что я буду очень рада сыграть с ней впервые», — отметила белоруска.

Возможности сразиться с Киз в Австралии действительно может больше не быть, учитывая, что Арина не сыграет в Аделаиде на следующей неделе и в целом собирается разгрузить свой график в течение сезона-2026, а на ТБШ в Мельбурне далеко не факт, что их пути с Мэдисон пересекутся.

«Конечно, я предпочитаю выигрывать каждый матч со счётом 6:0, 6:0, как, наверное, и все, но, в конце концов, ты становишься лучше только тогда, когда кто-то подталкивает тебя и тебе приходится справляться с моментами под давлением. Сегодня я хорошо потренировалась в этом в нескольких моментах. Определённо лучше для моего тенниса проводить матчи, в которых приходится преодолевать трудности. Сезон определённо сумасшедший, и это не хорошо для всех нас, потому что, как вы видите, многие игроки получают травмы, а мячи довольно тяжёлые, так что это очень тяжело для всех нас. Но то, что сделала Серена Уильямс, было по другим правилам. Сейчас, как и в прошлом сезоне, я не сыграла достаточно турниров WTA-500, нас штрафуют очками, меня и Игу Швёнтек.

Так что если ты сыграешь семь турниров и победишь на всех, тогда, может, это и не так страшно. Но нельзя предсказать, что я проведу семь турниров и везде возьму титул. Правила довольно сложные с обязательными турнирами, но я всё равно так поступаю, пропускаю пару турниров, чтобы защитить своё тело, потому что в прошлом сезоне я очень страдала. Несмотря на то что результаты были действительно стабильными, на некоторых турнирах я играла, будучи сильно больной, или была очень уставшей от перегрузки. Поэтому в сезоне-2026 мы постараемся управлять этим немного лучше, несмотря на то что в конце года меня оштрафуют. Но это сложно сделать», — сказала Соболенко.

Арина Соболенко на турнире в Брисбене Фото: Albert Perez/Getty Images

Реализовался первый вариант – Арине в четвертьфинале Брисбена придётся сразиться с Мэдисон, а не с Дианой Шнайдер. Соболенко – абсолютный фаворит матча. Общий счёт личных встреч 5-2 в пользу Арины. Белоруска является первой ракеткой мира, опережая ближайшую преследовательницу Игу Швёнтек почти на 2400 очков.

Киз занимает седьмое место в рейтинге WTA, хотя оно не совсем отображает её текущий уровень. Мэдисон очень невзрачно провела вторую половину прошлого сезона. Есть все основания полагать, что она не защитит титул на Australian Open, потеряет много рейтинговых очков и выпадет за пределы первой десятки. Вымученная победа над Шнайдер за три часа отняла у американки множество сил, что тоже является фактором против неё в грядущем противостоянии с Соболенко. Есть основания предполагать, что может случиться разгром уровня Индиан-Уэллса, когда Арина отдала сопернице всего один гейм.

Соболенко в любом случае нужно избегать недооценки Киз. Год назад в Мельбурне Арина дорого поплатилась за то, что с ненадлежащим уровнем концентрации провела стартовый сет финала Australian Open, позволила Мэдисон поверить в свои силы и добыть столь вожделенный дебютный титул на ТБШ.

В полуфинале US Open – 2023 Соболенко с огромными трудностями дожала Киз (0:6, 7:6, 7:6) после «баранки» в первом сете. Арина в порыве эмоций по ходу встречи от удивления уровнем игры соперницы прокричала: «Раз в год и палка стреляет». Тогда белоруске удалось вырвать победу, но ещё одно применение данного выражения в финале Итогового чемпионата WTA с Еленой Рыбакиной не спасло её от поражения. Соболенко необходимо должным образом настроиться на четвертьфинал Брисбена с Киз и отбросить все мысли о лёгкой прогулке из-за статуса бесспорного фаворита, чтобы эту фразу не пришлось применять в принципе.