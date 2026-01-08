Мирра ушла с матчболов в Брисбене! Попала в 1/4 финала на украинку — та выбила 3-ю ракетку

В четверг, 8 января, на турнире категории WTA-500 в Брисбене состоялись матчи третьего круга. Одним из последних свой поединок провела первая ракетка России Мирра Андреева, занимающая девятое место в мировой классификации. Соперницей 18-летней россиянки была чешка Линда Носкова, 12-я ракетка мира. Андреева и Носкова, будучи шестой и девятой сеяными соответственно, были освобождены от матчей первого круга. А в 1/16 финала сегодняшние соперницы одержали волевые победы: Мирра выбила Оливию Гадеки (4:6, 6:1, 6:2), а Линда прошла Магдалену Френх (6:7 (5:7), 6:4, 6:4).

Андреевой и Носковой всего 39 лет на двоих, но до отчётного матча они уже пять раз успели сыграть друг с другом. Минимальное преимущество было у россиянки: 3-2, в том числе 2-1 в минувшем сезоне. Любопытно, что в Брисбене они встречаются каждый год. В четвертьфинале двухгодичной давности победила чешка (7:5, 6:3), а в минувшем сезоне в матче третьего круга россиянка взяла в высшей степени убедительный реванш, с «баранкой» (6:3, 6:0). В этот раз Мирра тоже была сильнее.

В первые минуты определённое преимущество было у Носковой, игравшей с затейпированным левым бедром. На своей подаче она не оставляла Андреевой ни малейших шансов, под ноль забирая геймы. Вскоре и Мирра нашла свой ритм, а в какой-то момент выдала два эйса подряд, так что говорить о преимуществе чешки было уже нельзя — обе теннисистки и близко не подбирались к брейк-пойнтам.

Всё изменилось в восьмом гейме, когда Андреева на ошибках Носковой (две двойные подряд) заполучила шанс на брейк. Однако Линда отыграла оба брейк-пойнта — Мирра нервничала и, пробив в аут на «ровно», стукнула себя ракеткой по ноге.

Упустив два скрытых сетбола, Андреева в итоге проиграла и всю партию. В 12-м гейме она ошибалась непозволительно много, и Носкова реализовала первый же сетбол на приёме — 7:5 за 43 минуты. Отдав сет, Мирра в сердцах запустила мячом в рекламный щит. Удивительно, но россиянке в этой партии насчитали всего семь невынужденных ошибок, а чешке — 13.

Мирра Андреева Фото: Кадр из трансляции

Второй сет Андреева начала смело, рисковала и за счёт этого в первом же гейме сделала столь нужный брейк. Носкова всеми силами искала пути к обратному брейку, однако россиянка не дрогнула и, отыграв два брейк-пойнта, подтвердила преимущество — 2:0.

Этот гейм мог стать ключевым, так как в дальнейшем Линда была не так хороша, как в первой партии, и допускала ошибки, в том числе двойные (четыре за сет). Казалось, Мирра вот-вот дожмёт соперницу, особенно после седьмого гейма, когда ей удался второй брейк — 5:2. Однако россиянка не смогла подать на партию — она даже вышла на сетбол, но сделала на нём двойную ошибку. И чешка с третьего брейк-пойнта сократила отставание.

Вторую возможность закончить партию Андреева получила при 5:4. Тут Мирра не сплоховала и со второго сетбола победила — 6:4 за 45 минут. Матч перешёл в решающий сет, перед которым Мирра ушла в раздевалку, а её соперницу посетил физиотерапевт — поправить повязку на бедре.

Медицинский перерыв Линды Носковой Фото: Кадр из трансляции

Третья партия началась так же, как и первая, — Носкова доминировала в своих геймах, а вот Андреевой на подаче приходилось тяжелее. В пятом гейме едва не случился перелом: чешка, как и дважды подряд до этого, вела 40:0, но опять пошли двойные ошибки, неточности в розыгрышах, и россиянка за счёт этого смогла выбраться на брейк-пойнт. Выигрывая эти очки, Мирра оглашала арену радостными криками, однако Линда всё же удержала подачу в этом гейме.

А в седьмом гейме Андреева всё же взяла подачу соперницы. Не обошлось без очередной двойной ошибки от Носковой, после которой стало «ровно». А на брейк-пойнте россиянка провела успешную атаку и впервые в матче вырвалась вперёд. Увы, Мирра в следующем же гейме наошибалась и, как результат, сразу же потеряла добытое преимущество — 4:4. Дальше едва не наступил крах: в девятом гейме Андреева не воспользовалась скрытым матчболом, а подавая в 10-м, не избежала двойной ошибки, затем получила предупреждение за удар по мячу не во время розыгрыша, однако не расклеилась, отыграла двойной матчбол и сравняла счёт — 5:5.

В итоге в этом нервном матче, завершившемся почти в час ночи по местному времени, всё закончилось хорошо. В 11-м гейме Носкова своими неточностями помогла Андреевой сделать брейк, после чего россиянка подала на матч — 5:7, 6:4, 7:5 за 2 часа 24 минуты.

В четвертьфинале Мирра Андреева сразится с 26-м номером рейтинга WTA Мартой Костюк (16). Украинская теннисистка неожиданно одержала победу над третьей ракеткой мира Амандой Анисимовой (2) — 6:4, 6:3.

Также в этот день свои матчи выиграли Людмила Самсонова, Арина Соболенко и Елена Рыбакина, а вот Екатерина Александрова и Диана Шнайдер уступили. Об этих встречах читайте в отдельном материале.

В том же Брисбене после поражения Кэмерона Норри (7) от Александра Ковачевича (7:6 (7:4), 4:6, 6:4 в пользу американца) в мужской одиночной сетке остался только один сеяный. И это Даниил Медведев, который в пятницу, 9 января, проведёт четвертьфинал с Камилем Майхшаком.

На турнире ATP-250 в Гонконге завершились встречи второго круга. 17-я ракетка мира Карен Хачанов, начавший борьбу с этой стадии, вышел на корт с американским квалифаером Майклом Ммо, 285-й ракеткой мира. Как ни странно, единственный предыдущий очный матч выиграл Ммо. Американец в первом круге US Open — 2023 не оставил шансов Хачанову — 6:2, 6:4, 6:2. Сегодня Карен потерпел ещё одно сенсационное поражение.

Хачанов неудачно провёл эту встречу — слишком уж много невынужденных ошибок в его исполнении было, их насчитали целых 43. Большинство из них россиянин допустил с форхенда. Обе партии Карен отдал на тай-брейке. В середине первого сета он упустил два брейк-пойнта, а в 12-м гейме Ммо, в свою очередь, не использовал сетбол на приёме. На тай-брейке американец был лучше — 7:6 (7:2) за 1 час 2 минуты.

Во второй партии Хачанов долгое время уступал с брейком, но смог отыграться — Ммо в 10-м гейме не подал на матч. А на тай-брейке история повторилась. Карен столкнулся с необходимостью отыгрывать пятерной матчбол (1:6), и его соперник с четвёртой попытки победил — 7:6 (7:2), 7:6 (7:4) за 2 часа 4 минуты.

Это второй наихудший результат Хачанова в разрезе поражений от низкорейтинговых соперников. Теннисистом с самым низким рейтингом, обыгравшим Карена на уровне тура, является Мэттью Эбден, который в 1/4 финала Марселя-2021 остановил россиянина, будучи 287-м номером рейтинга. Ммо, 285-я ракетка мира, занимает теперь вторую строчку в этом списке. Майкл впервые с US Open — 2023 победил игрока из топ-50, и тогда его жертвой тоже оказался Хачанов.

Кроме того, Ммо стал лишь вторым теннисистом с 2016 года, который сыграл не менее двух матчей с Хачановым и не отдал ему ни сета. Первый такой игрок — Душан Лайович. Также Майкл стал самым низкорейтинговым теннисистом с 1997 года, который смог выйти в 1/4 финала в Брисбене.

Второй сеяный Александр Бублик, располагающийся на 11-й строчке в мировом рейтинге, играл с Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов, замыкающим топ-75. В первом сете теннисисты без брейк-пойнтов дошли до 3:3. Во второй половине партии сильнее оказался Бублик: сперва Александр ушёл с двойного брейк-пойнта, а потом добился брейка, после чего подал на сет — 6:3 за 35 минут.

Вторую партию казахстанский теннисист, который на протяжении матча успешно атаковал, регулярно применяя форхенд, взял ещё убедительнее — с двумя брейками, в том числе в заключительном гейме. У его соперника в этом сете даже брейк-пойнтов не было. Бублик с 12 эйсами вышел в 1/4 финала (в 38-й раз в карьере) — 6:3, 6:3 за 1 час 11 минут — и сразится там с китайцем Шан Цзюньчэном (406-й ракетке мира дали уайлд-кард на домашний турнир). Отметим, что Александр в случае завоевания титула впервые в карьере станет 10-й ракеткой мира.

В парном разряде Гонконга Хачанов и Андрей Рублёв в 1/4 финала противостояли французам Тео Аррибаже и Альбано Оливетти. На старте матча россияне повели 3:0 с брейком, причём второй и третий геймы были взяты ими лишь на решающем очке. В дальнейшем теннисисты какое-то время шли без брейк-пойнтов, а при подаче на сет у Хачанова и Рублёва возникли сложности. Но они смогли спастись с 15:40 и забрали партию — 6:3 за 26 минут.

Во втором сете Карен и Андрей провалили лишь один гейм, однако этого хватило их соперникам, чтобы выиграть партию. В восьмом гейме французы реализовали один-единственный брейк-пойнт на две пары, а потом подали на сет — 6:3 за 26 минут. Пришлось играть тай-брейк до 10 очков, а там уже Хачанов и Рублёв не допустили ни одного мини-брейка на своих мячах и добились убедительной победы — 6:3, 3:6, [10:4] за 1 час 3 минуты.

В полуфинале российский дуэт сразится с победителями противостояния Василь Кирков (США)/Барт Стевенс (Нидерланды) — Гонсало Эскобар (Эквадор)/Мигель-Анхель Рейес-Варела (Мексика).

А на «челленджере» в Канберре состоялись полуфиналы в женском парном разряде. В отношении первого полуфинала заведомо было известно, что одна из россиянок выйдет в финал, ведь 41-летняя Вера Звонарёва и Эна Сибахара играли с Еленой Приданкиной и американкой Куинн Глисон, посеянными под первым номером.

Пятикратная чемпионка ТБШ в обоих парных разрядах и её японская напарница победили российско-американский дуэт — 7:5, 6:7 (2:7), [10:7] за 2 часа 7 минут. Матч проходил в тяжёлых погодных условиях — температура достигала 38°C!

В «нижнем» полуфинале Мария Козырева и белоруска Ирина Шиманович, вторые сеяные, встретились с грузинкой Екатериной Горгодзе и итальянкой Камиллой Розателло. В этой встрече драмы было меньше — 6:3, 6:1 в пользу Козыревой и Шиманович за 1 час 5 минут. Таким образом, одна из россиянок — либо Вера Звонарёва, либо Мария Козырева — завоюет титул.

WTA-125. Канберра-2026. Парный разряд. 1/4 финала



Эна Сибахара (Япония)/



Мария Козырева (Россия)/Ирина Шиманович (Беларусь, 2) — Екатерина Горгодзе (Грузия)/Камилла Розателло (Италия) — 6:3, 6:1 Эна Сибахара (Япония)/ Вера Звонарёва (Россия) — Куинн Глисон (США)/ Елена Приданкина (Россия, 1) — 7:5, 6:7 (2:7), [10:7].Мария Козырева (Россия)/Ирина Шиманович (Беларусь, 2) — Екатерина Горгодзе (Грузия)/Камилла Розателло (Италия) — 6:3, 6:1

Женский парный финал в Канберре запланирован на 10 января, турниры в Брисбене и в Гонконге закончатся 11 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».