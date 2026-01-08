Скидки
Главная Теннис Статьи

Брисбен-2026: Рыбакина и Мухова сыграют в четвертьфинале, личные встречи, мнения экспертов, сетка, расписание, где смотреть

Рыбакина не отдала ни сета в Брисбене и выиграла уже 13 матчей подряд. Кто её остановит?
Анна Агапова
Каролина Мухова и Елена Рыбакина
В четвертьфинале Елена встретится с чешкой Каролиной Муховой, которая хорошо знает, как побеждать соперниц из топ-10.

В Брисбене (Австралия) близится к развязке первый в сезоне турнир WTA-500. Совсем скоро пройдут уже четвертьфинальные матчи. В одном из них сыграют чешка Каролина Мухова и представительница Казахстана Елена Рыбакина. Рассказываем, чего ждать от встречи и в какой форме к ней подошли теннисистки.

WTA-500. Брисбен. Сетка

Елена Рыбакина

Елена сейчас находится в статусе пятой ракетки мира. Конец прошлого сезона выдался для неё весьма удачным. Она завершила 2025-й титулом на Итоговом и серией из 11 побед. Перед стартом турнира в Брисбене Рыбакина поделилась своими целями на предстоящий год, главная из которых — победа на ТБШ.

Теннисистка, будучи третьей сеяной, начинала путь в Брисбене со второго круга. Её первой соперницей стала 36-летняя китаянка Чжан Шуай. Елена уверенно справилась с ней и завершила встречу со счётом 6:3, 7:5 за 1 час 14 минут.

В третьем круге Рыбакину ждала испанка Паула Бадоса, но и здесь представительница Казахстана не оставила сопернице шансов. Елена победила 6:3, 6:2 за 1 час 25 минут, продлив свою беспроигрышную серию до 13 выигранных матчей. Ранее она уже достигала подобного рекорда в WTA-туре в 2023 году и сейчас снова с ним сравнялась.

Брисбен (ж). 3-й круг
08 января 2026, четверг. 05:50 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Паула Бадоса
25
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

«Сегодня состоялся тяжёлый матч. Моя подача была не такой удачной, как в прошлый раз, но я думаю, что провела её довольно хорошо. Я уверенно действовала на линии. Так что есть кое-что позитивное. Первый сет Паула начала лучше меня. Я оказалась слишком медленной на старте, и после этого было нелегко отыграться. Затем мы сравняли счёт. В первом сете у меня случались моменты, пара двойных ошибок Паулы. Потом было легче», — так прокомментировала свою победу спортсменка.

Несмотря на успешное завершение, по ходу матча процент первой подачи у Елены был всего 46%. Теннисистка заявила, что в следующих встречах будет работать над этим: «Во втором сете всё стало намного лучше. Я начала чувствовать подачу, особенно в конце. Конечно, я была немного расстроена, потому что одно дело — когда подача не получается в течение пары геймов. Но когда так происходит почти весь матч, с этим нелегко справиться. Я пыталась найти свой ритм, но, думаю, только в последних нескольких геймах стало лучше. Надеюсь, мы поработаем над этим в моей следующей игре».

Она также рассказала о своей подготовке к новому сезону и к Australian Open: «Определённо концовка сезона придала мне больше уверенности. Однако я, на самом деле, не думаю о прошлом. Я стараюсь сосредоточиться на каждом матче. Мы хорошо провели предсезонку. Надеюсь, я смогу продолжать в том же духе на протяжении всего сезона. Над небольшими улучшениями мы по-прежнему работаем каждый день, даже если это 30-минутная разминка. Предстоит ещё многое сделать. Я думаю, что постепенно с приближением поединков буду чувствовать себя увереннее. Мне нравятся условия здесь. Это хорошая подготовка к Открытому чемпионату Австралии. Столько матчей, сколько я смогу выиграть, придадут уверенности, а потом у меня будет ещё одна неделя до начала. У нас будет достаточно времени, чтобы что-то сделать физически и технически».

Аккаунт издания Tennis Letter разместил комментарий про Рыбакину, сопроводив его такими словами: «Всё то же от Елены. Мощь. Доминирующая подача. Без промедления. Теперь она выиграла 13 матчей подряд. В Брисбене — 13 сетов подряд. Второй четвертьфинал. Седьмая победа подряд. Живописный теннис».

«Елена Рыбакина продолжает с того же места, на котором остановилась», — поддержало теннисистку и издание Tennis Channel.

Рыбакина уже становилась чемпионкой Брисбена. В 2024 году в финальном матче она одолела белоруску Арину Соболенко, на данный момент находящуюся в статусе первой ракетки планеты, с разгромным счётом 6:0, 6:3.

Брисбен (ж). Финал
07 января 2024, воскресенье. 08:10 МСК
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3
6 		6
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Каролина Мухова

На счету чешки пока только один титул на уровне WTA, завоёванный на «пятисотнике» в Сеуле в 2019 году. С тех пор она играла в финалах «тысячников» в Пекине и Цинциннати, сражалась за трофей на «Ролан Гаррос», однако в решающих матчах победить не удавалось. А ещё Каролина на всех ТБШ доходила как минимум до четвертьфинала.

Сейчас Мухова занимает 20-е место в рейтинге, но в 2023-м она уверенно вошла в десятку лучших. Помешала прорыву травма запястья, поэтому спортсменке пришлось пропустить конец сезона-2023 и первые полгода 2024-го.

Из-за травмы теннисистка даже поменяла технику своей игры. Ей пришлось перейти на одноручный бэкхенд: «Я решила перейти на одноручный бэкхенд и набраться опыта. Возможно, даже удастся одержать пару побед. Я люблю теннис и не хочу пропускать турниры из-за левого запястья. Стараюсь понять, где и как выступать, как выстраивать тактику с этим ограничением. Это вызов, но я пытаюсь найти правильный подход», — сказала она.

Каролина, как и Елена Рыбакина, благодаря статусу сеяной (в Брисбене она 11-я), сыграла свой первый матч во втором круге. Её соперницей была австралийка Айла Томлянович. В трёх сетах Мухова оказалась сильнее — 4:6, 6:1, 7:6.

В третьем круге чешка встречалась с россиянкой Екатериной Александровой, которая в 2025-м впервые в карьере достигла 10-й строчки рейтинга WTA. Однако Каролина уверенно разобралась с Екатериной за 1 час 49 минут, забрав матч со счётом 6:4, 7:5. Игра с Александровой принесла ей новый рекорд. Теперь у Муховой есть победы над всеми ракетками — от первой до 10-й. Она выигрывала и у первой ракетки мира, и у второй. До встречи с россиянкой не хватало только 10-го номера.

До 2026 года чешка участвовала в турнире в Брисбене только один раз (2020), но покинула его уже на старте. Поэтому выход в четвертьфинал для неё — наилучший результат.

Брисбен (ж). 3-й круг
08 января 2026, четверг. 06:30 МСК
Каролина Мухова
20
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Екатерина Александрова
10
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

У Муховой и Рыбакиной не столь большая история противостояний. Теннисистки встречались всего два раза и выиграли по разу каждая. В первом круге US Open — 2019 сильнее оказалась Каролина, а в четвертьфинале «тысячника» в Индиан-Уэллсе-2023 — Елена. Однако обе девушки во многом изменились с того времени, поэтому каждая готова сразиться в предстоящем матче в Брисбене на пределе своих возможностей. Они выйдут на корт в пятницу, 9 января.

Брисбен (ж). 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 04:00 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Каролина Мухова
20
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Турнир в Брисбене завершится в воскресенье, 11 января. За развитием событий и успехами россиян следите на «Чемпионате».

