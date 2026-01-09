Теннисный год набирает обороты. Лучшие спортсмены планеты выходят на корты. Появятся перед публикой и несколько россиян.

Рыбакина рвётся в 1/2 финала Брисбена! Ещё сыграют Мирра, Медведев и Соболенко. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на объединённом турнире в Брисбене. За место в 1/2 финала бьются белоруска Арина Соболенко (первый номер посева), Елена Рыбакина (3) из Казахстана, американка Джессика Пегула (4), россиянки Мирра Андреева (6) и Людмила Самсонова (10). Даниил Медведев (1) сразится с поляком Камилем Майхшаком (LL). На соревнованиях в Гонконге продолжают борьбу россиянин Андрей Рублёв (3) и Александр Бублик (2) из Казахстана. За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.