Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Онлайн-трансляция Брисбена, Гонконга-2026: Мирра Андреева, Соболенко, Рыбакина, Медведев, расписание, результаты, где смотреть

Рыбакина рвётся в 1/2 финала Брисбена! Ещё сыграют Мирра, Медведев и Соболенко. LIVE!
Даниил Сальников
Теннис в Брисбене и Гонконге-2026. LIVE!
Комментарии
Теннисный год набирает обороты. Лучшие спортсмены планеты выходят на корты. Появятся перед публикой и несколько россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на объединённом турнире в Брисбене. За место в 1/2 финала бьются белоруска Арина Соболенко (первый номер посева), Елена Рыбакина (3) из Казахстана, американка Джессика Пегула (4), россиянки Мирра Андреева (6) и Людмила Самсонова (10). Даниил Медведев (1) сразится с поляком Камилем Майхшаком (LL). На соревнованиях в Гонконге продолжают борьбу россиянин Андрей Рублёв (3) и Александр Бублик (2) из Казахстана. За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.

WTA-500. Брисбен-2026. Сетка
ATP-250. Брисбен-2026. Сетка
ATP-250. Гонконг-2026. Сетка
Брисбен (ж). 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 04:00 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Каролина Мухова
20
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Брисбен (ж). 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 05:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Мэдисон Киз
7
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Брисбен (ж). 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 08:00 МСК
Людмила Самсонова
17
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Гонконг. 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 10:00 МСК
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Нуну Боржеш
45
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Брисбен (ж). 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 11:30 МСК
Мирра Андреева
9
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Марта Костюк
26
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Брисбен (м). 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 13:00 МСК
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Камиль Майхшак
59
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак
Гонконг. 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 13:00 МСК
Цзюнчэн Шан
406
Китай
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Расписание пятницы
Live Даниил Сальников

Расписание пятницы

В пятницу, 9 января, в Брисбене и Гонконге пройдёт много интересных матчей с участием россиян и других топовых теннисистов. Вот как выглядит расписание дня.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android