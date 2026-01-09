Мирра уступила украинке в четвертьфинале Брисбена. Но вернётся в топ-8 рейтинга WTA

В пятницу, 9 января, на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) прошли все четвертьфинальные матчи. Первой в программе значилась встреча с участием чемпионки Уимблдона 2022 года Елены Рыбакиной, посеянной под третьим номером, и финалистки «Ролан Гаррос» — 2023 Каролины Муховой (11).

Рыбакина считалась фаворитом противостояния — пятая ракетка мира играла с 20-й. Казахстанская теннисистка и Мухова давно и успешно выступают в туре (титулов больше у Елены, конечно, 11 против одного), однако ранее лишь дважды играли друг с другом. На US Open 2019 года Каролина победила соперницу, выступавшую в статусе квалифаера, со счётом 6:4, 6:4, а в 1/4 финала Индиан-Уэллса-2023 Рыбакина ответила победой 7:6 (7:4), 2:6, 6:4. Сегодня уроженка Москвы потерпела поражение — впервые за много матчей.

За всю игру Рыбакина так толком и не нашла свою знаменитую подачу. Процент попадания первой подачи у неё составил всего 54%, а на девять эйсов пришлось целых семь двойных ошибок. В первом сете Елена даже до брейк-пойнтов не добиралась и после 2:2 отдала четыре гейма подряд, дважды не удержав подачу, — 6:2 в пользу Муховой.

Вторую партию чешка провалила, причём нельзя было сказать, что Рыбакина как-то прибавила. Тем не менее казахстанская теннисистка в первом гейме отыграла единственный брейк-пойнт, имевшийся у соперницы в этом сете, после чего, сделав два брейка по ходу партии, сравняла общий счёт — 6:2. В решающем сете Елена повела 2:0, но после этого дважды под ноль отдавала свои геймы, и в 10-м гейме Мухова подала на матч — 6:2, 2:6, 6:4. Так оборвалась тянувшаяся ещё с прошлого сезона победная серия Рыбакиной, составившая в итоге 13 встреч.

Во втором матче играли те же теннисистки, что были в финале Australian Open 2025 года, — первая ракетка мира Арина Соболенко (1) и седьмой номер рейтинга Мэдисон Киз (5). В том знаковом матче американка неожиданно победила (6:3, 2:6, 7:5), однако в личных встречах впереди всё равно была белоруска — 5-2. Сегодня Арина одержала шестую победу.

Назвать этот успех лёгким, впрочем, никак нельзя. В первом сете до 3:3 включительно шла равная борьба — теннисистки упустили по одному брейк-пойнту. Затем Соболенко поднажала, взяла подачу соперницы, подтвердила брейк, а в затяжном девятом гейме реализовала третий сетбол на приёме — 6:3. Во второй партии из первых шести геймов пять завершились брейками. Чуть лучше была Соболенко; Киз же провально действовала на второй подаче и не взяла ни одного своего гейма на этом отрезке. Получив преимущество в брейк, белоруска уже не упустила своего. В восьмом гейме Арина не использовала матчбол на приёме, однако в девятом под ноль подала на матч — 6:3, 6:3 за 1 час 30 минут.

Затем настал черёд матчей с участием россиянок. 17-я ракетка мира Людмила Самсонова (10) вышла на корт с американкой Джессикой Пегулой (4), располагающейся на шестой строчке в мировой классификации. В личных встречах впереди была Пегула — 3-2, — притом что в 2025-м теннисистки по разу обменялись победами. В этот раз Самсонова тоже не смогла обыграть соперницу.

Первый сет оказался разбит на две части. В начале встречи у Пегулы ничего не получалось, и Самсонова повела 3:0 с брейком. На этом отрезке россиянка отдала лишь одно очко. Затем ситуация перевернулась с ног на голову: в четвёртом гейме Людмила упустила два брейк-пойнта, и с этого начался камбэк Пегулы. Джессика сама принялась забирать геймы один за другим и в итоге дошла до того, что повесила сопернице скрытую «баранку». В девятом гейме американка использовала седьмой (!) сетбол на приёме — 6:3 за 41 минуту.

Во второй партии Самсонова сразу же добилась брейка, но и в этом случае не извлекла выгоды из раннего перевеса. В середине партии Пегула отыгралась — 4:4. Американка могла побеждать ещё до тай-брейка, но не использовала два матчбола на приёме в 12-м гейме. Увы, этот успех Самсоновой оказался локальным. На тай-брейке Людмила выглядела не так хорошо, как Пегула, и Джессика прошла дальше — 6:3, 7:6 (7:3) за 1 час 51 минуту.

А закрыла программу четвертьфиналов встреча девятой ракетки мира Мирры Андреевой (6) и украинки Марты Костюк (16), 26-го номера рейтинга WTA. Обеим теннисисткам, ранее не игравшим друг с другом, непросто пришлось в 1/8 финала. Костюк сенсационно выбила третью ракетку мира Аманду Анисимову (6:4, 6:3), а Андреева вытащила тяжелейшее сражение с неуступчивой Линдой Носковой, уйдя с двойного матчбола, — 5:7, 6:4, 7:5.

Первый сет проходил в напряжённой борьбе — пожалуй, с незначительным преимуществом Костюк. В первом гейме украинка ушла с брейк-пойнта, а потом шансы на брейк были уже только у неё. Андреева тоже безошибочно действовала в ключевые моменты, исправляя свои ошибки. Однако в восьмом гейме россиянке не хватило немного удачи. Мирра на втором брейк-пойнте пошла к сетке, вела атаку, но пропустила такой обводящий от Марты в угол корта, что оставалось лишь развести руками.

Судьба партии решена? Как бы не так! Андреева, даже уступая 3:5, демонстрировала завидное спокойствие и внешне легко провела обратный брейк, отдав лишь одно очко в гейме.А в начале 10-го гейма приключился забавный момент: когда россиянка подбрасывала мяч перед подачей, её дважды подряд сбивал… гудок проходящего мимо поезда. Но все лишь посмеялись над ситуацией: судья на вышке, Костюк, зрители — и даже сама Мирра. Это не выбило Андрееву из колеи, и она сравняла счёт — 5:5.

В заключительных геймах теннисистки ещё немного помучили друг друга цепкой игрой на приёме — Мирра упустила брейк-пойнт, бывший скрытым сетболом. На тай-брейке всё решили мелочи. Костюк дважды делала мини-брейки агрессивным приёмом второй подачи Андреевой — россиянка потом дважды спасалась. Мирра ушла с двух сетболов, но отыграть третий уже не смогла. На 7:7 она пошла к сетке и получила обводящий, а в следующем обмене украинка перетерпела её и выиграла сет — 7:6 (9:7) за 1 час 9 минут. Марте насчитали почти в четыре раза больше виннеров (23 против шести), но и невынужденных ошибок у неё оказалось почти вдвое больше (25 против 13).

Мирра Андреева Фото: Albert Perez/Getty Images

Вторую партию Андреева начала резво, а Костюк не стала изменять своей атакующей манере игры и ошибалась чаще допустимого, за счёт чего россиянка во втором гейме добилась брейка. Подтвердить его Мирра не смогла: брейк-пойнт Марта заработала снова благодаря агрессивному приёму второй подачи, после чего её соперница закончила гейм двойной ошибкой.

Инициатива явно была на стороне Костюк, которая в своих геймах ничего не позволяла Андреевой, а на приёме имела свои шансы. Мирра была не в своей тарелке и даже двойные ошибки периодически допускала. В пятом гейме она отыграла брейк-пойнт, но в седьмом не смогла этого сделать. Россиянка взяла лишь одно очко, и украинка, сделав брейк, вышла вперёд — 4:3. У Андреевой была возможность сделать ответный брейк, однако брейк-пойнт был упущен. А девятый гейм Мирра отдала с 30:0 на подаче, и Марта, одержавшая 11-ю победу над топ-10, с первого матчбола вышла в полуфинал — 7:6 (9:7), 6:3 за 1 час 47 минут.

Несмотря на поражение, Мирра Андреева в ближайший понедельник поднимется на одну строчку в рейтинге WTA и вновь станет восьмой ракеткой мира — помогло сегодняшнее поражение Мэдисон Киз, у которой сгорают 500 очков за прошлогоднюю Аделаиду.

Полуфинальные пары сформировались следующим образом: Соболенко сыграет с Муховой, а Пегула — с Костюк. Матчи 1/2 финала пройдут в субботу, 10 января, а финал состоится в воскресенье, 11 января.

* * *

А на турнире WTA-125 в Канберре состоялся финал в женском парном разряде. Ещё до матча было известно, что титул завоюет россиянка, поскольку 41-летняя Вера Звонарёва и японка Эна Сибахара играли с российско-белорусской парой Мария Козырева/Ирина Шиманович, посеянной под вторым номером.

Судьба первого сета решилась на тай-брейке, к которому теннисистки пришли, сделав по два брейка. Звонарёва и её японская напарница ещё и двойной сетбол на приёме упустили в 12-м гейме. На тай-брейке они ушли с трёх сетболов и сами реализовали свой третий сетбол — 7:6 (11:9). Во второй партии россиянка и японка дважды вели с брейком, но не подали на титул, а в концовке даже до тай-брейка не добрались — 7:5 в пользу Козыревой и Шиманович. На тай-брейке до 10 очков россиянка и белоруска реализовали первый же матчбол — 6:7 (9:11), 7:5, [10:8]. Мария и Ирина выиграли уже пятый совместный «челленджер». Что касается Звонарёвой, то пятикратная чемпионка ТБШ в парном разряде и миксте, как и полтора месяца назад, вновь оступилась в финале.

WTA-125. Канберра-2026. Парный разряд. 1/4 финала



Мария Козырева (Россия)/Ирина Шиманович (Беларусь, 2) — Эна Сибахара (Япония)/Вера Звонарёва (Россия) — 6:7 (9:11), 7:5, [10:8]