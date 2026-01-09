Камбэк Медведева! Вышел в 52-й полуфинал на харде — из действующих больше лишь у Джоковича

Даниил — в двух шагах от титула в Брисбене. А Андрей Рублёв и Александр Бублик пробились в 1/2 финала в Гонконге.

В пятницу, 9 января, на турнире ATP-250 в Брисбене состоялись матчи четвертьфинальной стадии. Закрывала программу игрового дня встреча с участием 13-й ракетки мира Даниила Медведева, посеянного под первым номером. Сетка к этому моменту расчистилась настолько, что чемпион US Open 2021 года оказался единственным сеяным, дошедшим до этой стадии. А в соперниках у него оказался польский лаки-лузер Камиль Майхшак.

Медведев и Майхшак — ровесники, им по 29 лет. Но ранее они никогда не играли друг с другом. У поляка нет титулов на уровне тура, и все свои главные трофеи общим числом девять он завоевал на «челленджерах», два из которых — в прошлом году. Прямо сейчас Майхшак идёт на рекордной для себя 59-й строчке в рейтинге ATP.

Был в карьере Камиля и неприятный отрезок. Несколько лет назад он отбыл 13-месячную дисквалификацию за допинг. В его пробе обнаружили следы веществ, использующихся для повышения выносливости, увеличения мышечной массы и уменьшения подкожного жира. Поляк признал свою вину и согласился на дисквалификацию. Майхшак тогда отметил, что все запрещённые вещества, обнаруженные в его допинг-пробе, были в одном продукте — изотоническом напитке, который был одобрен его диетологом. Как бы то ни было, ему пришлось пропустить концовку сезона-2022 и весь 2023-й.

Камиль Майхшак Фото: Sarah Stier/Getty Images

Первый гейм шёл почти 10 минут — игроки довольно часто ошибались и не раз возвращались к «ровно». (К концу партии Медведев соберёт внушительную коллекцию невынужденных ошибок с форхенда, а Майхшак — с бэкхенда.) Медведев упустил все три брейк-пойнта, и Майхшак удержал подачу. У Даниила же в его гейме значительных проблем не было — 1:1. Хотя легко ему не пришлось — первая подача не работала (поначалу вообще было менее 50% попадания). В четвёртом гейме поляк неожиданно прибавил на приёме и взял подачу соперника, но россиянин тут же ответил брейком под ноль, после чего сравнял счёт, несмотря на вторую двойную ошибку по ходу гейма, — 3:3.

Во второй половине сета у игроков оказалось уже не так много шансов на приёме. До тай-брейка они добрались без особых приключений. А там Майхшак добился успеха. Медведев отдал почти все свои мячи, так что даже три мини-брейка его не спасли. Поляк был хорош на приёме, в том числе на сетболе, и победил — 7:6 (7:4) за 58 минут.

Даниил Медведев Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

Вторую партию Медведев начал с трёх эйсов в первом гейме, однако одного этого, разумеется, было мало. В третьем гейме россиянин чуть было не потерял подачу, но сумел уйти с тройного брейк-пойнта, после чего жестами запросил поддержки у зрителей — те с готовностью откликнулись. Брейк был необходим, и Даниил нашёл его в шестом гейме, когда Майхшак не выдержал и принялся ошибаться, — 4:2. Это позволило ему подавать на сет при 5:3. Медведев начал неудачно (15:40), однако под конец расподавался (девять эйсов за партию) и, отыграв этот двойной брейк-пойнт, реализовал первый же сетбол — 6:3 за 40 минут.

В решающем сете перевес Медведева был уже виден более отчётливо. Майхшак ощутимо подустал, сорил неточностями, и россиянин смог вздохнуть свободнее. Даниил начал партию с брейка, а окончательно всё стало ясно после пятого гейма. Медведев вновь забрал подачу оппонента и ушёл в отрыв — 4:1. А подавая на матч при 5:2, он под ноль взял гейм — 6:7 (4:7), 6:3, 6:2 за 2 часа 15 минут. Закончил игру россиянин с 16 эйсами в активе.

Медведев пробился в свой 52-й полуфинал на харде. Среди действующих игроков он вышел на чистое второе место, оставив позади Гаэля Монфиса (51). Больше хардовых полуфиналов только у Новака Джоковича (127). В матчах с лаки-лузерами теперь у него 11 побед в 14 встречах.

В полуфинале Медведев сразится с Алексом Михельсеном, 37-й ракеткой мира. В четвертьфинале 21-летний американец выбил соотечественника Себастьяна Корду — 6:3, 7:6 (9:7), — а на предыдущей стадии остановил Лёнера Тьена.

* * *

На турнире ATP-250 в Гонконге тоже прошли четвертьфиналы. 16-я ракетка мира Андрей Рублёв (3) провёл матч с 45-м номером мирового рейтинга португальцем Нуну Боржешем (8). В предыдущих встречах Рублёв мог похвастаться отличной статистикой против Боржеша: две победы в двух сетах. Не подвёл Андрей и на этот раз.

Рублёв сразу же нашёл свою игру: подача, атаки — всё проходило как надо. Боржеш поначалу держался на его уровне, и в первой половине стартового сета теннисисты не дарили друг другу брейк-пойнтов. В седьмом гейме португалец неожиданно подкараулил шанс на брейк, однако россиянин вовремя исполнил эйс, удержал подачу, затем собранно отработал на приёме и взял чужой гейм, после чего закрыл партию — 6:3 за 34 минуты.

Во втором сете Рублёв выступил ещё чище. В пяти своих геймах он отдал всего три очка, под ноль взяв три гейма подряд. Андрей начал с брейка, потом упустил ещё три брейк-пойнта, но это фактически не имело значения, так как Боржеш на приёме ничего не мог противопоставить россиянину. В 10-м гейме Рублёв оформил выход в полуфинал — 6:3, 6:4 всего за 1 час 13 минут.

Так Рублёв в 46-й раз в карьере вышел в полуфинал — впервые с Лос-Кабоса в июле 2025 года. За выход в финал россиянин сразится с седьмой ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти, лидером посева. Андрей уже обеспечил себе возвращение на 14-ю строчку в рейтинге.

* * *

11-я ракетка мира Александр Бублик встретился с 406-м номером мировой классификации Цзюнчэн Шаном — китайцу дали уайлд-кард на домашний турнир. Теннисисты трижды играли друг с другом в 2024 году, и из тех трёх встреч Бублик выиграл лишь одну. Сегодня Александр смог победить.

Бублик уверенно забрал первый сет. В своих геймах он вообще доминировал — семь эйсов за партию. Александр мог даже повесить сопернику «баранку». В долгом шестом гейме он сумел заработать сетбол на приёме, но не использовал его, однако это не помешало ему подать на сет — 6:1 всего за 28 минут.

Почти всю дистанцию второй партии теннисисты прошли без брейк-пойнтов — Шан смог прибавить, несмотря на обескураживающий исход стартового сета. Однако проблемы Бублика всё равно стали неожиданностью. В 12-м гейме он был в шаге от потери сета, но не позволил Шану реализовать сетбол на приёме. И на тай-брейке дожал китайца — 6:1, 7:6 (7:2) за 1 час 26 минут. За весь матч казахстанский теннисист 15 раз подал навылет.

За выход в финал Бублик, для которого завтрашний полуфинал станет 23-м в карьере, сразится с победителем американского дерби Маркос Гирон — Майкл Ммо (Q). Если Александр завоюет титул на этом турнире, то впервые в карьере станет 10-й ракеткой мира.

Полуфиналы Брисбена и Гонконга пройдут 10 января, финалы — 11 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».