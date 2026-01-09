«Выглядит фантастически!» Рублёв впервые с июля 2025-го сыграет в полуфинале турнира ATP

За выход в финал Гонконга россиянин поборется с итальянцем Лоренцо Музетти, который в прошлом сезоне уверенно закрепился в топ-10 рейтинга.

Близится к развязке турнир ATP-250 в Гонконге. В субботу, 10 января, пройдут полуфинальные матчи. В одном из них сыграет и россиянин Андрей Рублёв. Он встретится с представителем Италии Лоренцо Музетти. Рассказываем, чего ждать от встречи и в какой форме к ней подошли теннисисты.

Андрей Рублёв

Россиянин сейчас занимает 16-ю строчку рейтинга. Прошлый сезон в целом сложился для Андрея не лучшим образом, однако в начале 2025-го он сумел завоевать трофей на турнире ATP-500 в Дохе, а затем – сыграть в финале «пятисотника» в Гамбурге.

На ТБШ он доходил максимум до четвёртого круга. Australian Open покинул в первом, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне уступил в четвёртом круге Яннику Синнеру и Карлосу Алькарасу соответственно, а на US Open — Феликсу Оже-Альяссиму.

Рублёв выступает в Гонконге уже в третий раз. Впервые он сыграл на турнире в 2024-м и сразу же забрал титул, одолев в решающем матче представителя Финляндии Эмиля Руусувуори — 6:4, 6:4. А вот в 2025 году Андрей вылетел на старте.

Андрей Рублёв после победы в Гонконге-2024 Фото: Edmund So/Eurasia Sport Images/Getty Images

В этот раз россиянин, будучи третьим сеяным, начинал свой путь в Гонконге со второго круга. Его соперником был китаец У Ибин, занимающий 182-ю строчку рейтинга. В трёх сетах Рублёву не без борьбы удалось победить со счётом 3:6, 6:2, 6:1.

«Первый матч сезона никогда не бывает лёгким, особенно с У Ибином. Это отличный теннисист, очень сложно играть с ним здесь в таких условиях. Просто рад, что смог продолжать бороться и нашел способ действовать чуть агрессивнее. Думаю, это был переломный момент», — оценил свою победу российский теннисист.

Четвертьфинал Рублёв провёл немного удачнее. Андрей сражался с португальцем Нуну Боржешем (45-й номер рейтинга) и одержал уверенную победу — 6:3, 6:4. Так россиянин вышел в полуфинал на турнире ATP в одиночном разряде впервые с июля 2025 года.

Один из официальных аккаунтов ATP-тура разместил видео последнего розыгрыша поединка. В комментариях прозвучало, что Андрей на старте сезона находится в довольно хорошей форме: «Рублёв везде. Демонстрирует свою ловкость» и «В топовой форме».

Издание Tennis Letter также поддержало теннисиста следующими словами: «Андрей выглядит фантастически! Чемпион-2024 круто подаёт и играет в чудовищный теннис на линии. Второй полуфинал Гонконга. Вторая победа в 2026-м. Было бы интересно увидеть его в своей лучшей форме на ТБШ в этом году. Горячий Рубло».

Не остались в стороне от комментариев и эксперты. Португальский журналист Жозе Моргаду высказался о четвертьфинальной встрече россиянина в Гонконге: «Рублёв сегодня был великолепен. Он был слишком хорош для Нуну Боржеша, чтобы не выйти в полуфинал. Когда он выиграл пять геймов подряд — исход матча был предрешён за эти 20 минут.

Довольно впечатляющее выступление Андрея, который завтра встретится с Музетти», — написал он.

Лоренцо Музетти

Сезон-2025 стал для итальянца большим прорывом и лучшим в его карьере. Лоренцо играл в финалах «Мастерса» в Монте-Карло, ATP-250 в Афинах и Чэнду, однако до трофея так и не добрался. Кроме того, он доходил до полуфиналов на «Ролан Гаррос» и «Мастерсах» в Риме и Мадриде. А на US Open выступил в четвертьфинале. Всё это позволило спортсмену уверенно закрепиться в десятке лучших рейтинга и впервые квалифицироваться на Итоговый чемпионат ATP.

В Гонконг Музетти, как и Рублёв, уже приезжал дважды. В 2024-м он завершил турнир на втором круге, а в 2025-м — выбыл в четвертьфинале. Поэтому выход в полуфинал в этом году — наивысший результат итальянца.

В статусе первого сеяного он также стартовал со второго круга. В начале он одолел аргентинца Томаса Мартина Этчеверри в трёх сетах — 6:7, 6:2, 6:4, а затем – представителя Гонконга Коулмана Вона со счётом 6:4, 6:4.

«Я с самого начала знал, что должен быть жёстким. Это был очень трудный матч, но я оставался сосредоточенным до конца. Так что я действительно счастлив и горд тем, что хорошо начал 2026 год», — сказал он после игры.

«Начал год с правильной ноги», — поддержало итальянца издание Tennis Letter.

А аккаунт сообщества TennisTV оценил поединок Музетти и Вона как «классное выступление классного игрока», говоря о Лоренцо.

Рублёв и Музетти за свою карьеру провели пока всего один матч. Он состоялся в первом круге «пятисотника» в Дубае в 2020 году. Тогда сильнее оказался россиянин со счётом 6:4, 6:4.

После четвертьфинального поединка с португальцем Нуну Боржешем Андрей успел высказаться о своём следующем сопернике: «Не знаю, посмотрим завтра. Лоренцо играет невероятно последние пару лет. Он становится всё лучше и лучше. Результаты лучше, всё лучше. У него более высокий рейтинг, чем у меня. Когда я играл с ним в первый раз, он был очень молод, так что это не имеет значения. Субботний матч будет совершенно другим, и мне нужно быть готовым, если я хочу хорошо выступить и получить шанс на хорошую борьбу», — сказал Рублёв в интервью на корте.

Удастся ли россиянину снова добраться до финала? Узнаем об этом, когда теннисисты выйдут на корт в субботу, 10 января.

Турнир в Гонконге завершится в воскресенье, 11 января. За развитием событий и успехами россиян следите на «Чемпионате».