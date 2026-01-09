Скидки
Теннис Статьи

Арина Соболенко в Брисбене-2026: что сказала после матча, соперница Каролина Мухова, личные встречи, сетка, где смотреть

«Надеюсь, смогу победить». Прервёт ли Соболенко серию поражений от непростой чешки?
Маргарита Сальникова
Арина Соболенко и Каролина Мухова

Арине предстоит тяжёлая битва с Каролиной Муховой в полуфинале Брисбена.

В Брисбене определились участницы полуфиналов, и борьба за титул приближается к завершению. В одном из поединков сойдутся лидер рейтинга Арина Соболенко и 20-я ракетка мира Каролина Мухова. С учётом формы теннисисток и истории их встреч этот матч выглядит одним из самых интригующих и напряжённых сражений за весь турнир.

Защита титула для Арины Соболенко пока проходит по максимально комфортному сценарию. Во втором круге «пятисотника» спортсменка не заметила сопротивления со стороны Кристины Букши и отдала сопернице всего один гейм (6:0, 6:1), а в третьем круге первая ракетка мира без каких-либо сложностей разобралась с Сораной Кырстей, подтвердив превосходную форму на старте сезона (6:3, 6:3).

Особое значение для белоруски носил четвертьфинальный поединок с Мэдисон Киз. Именно американка год назад остановила Арину на пути к третьему подряд титулу на Australian Open, поэтому сражение в Брисбене было принципиальным. В отличие от решающего матча в Мельбурне, лидер рейтинга действовала максимально собранно и уверенно, закрыв соперницу в двух сетах (6:3, 6:3).

После победы над Мэдисон Киз Соболенко на пресс-конференции поделилась впечатлениями от выигранного поединка. «Я думаю, что провела отличный матч. Мой приём был сегодня действительно хорош. Я оказывала на соперницу огромное давление, и думаю, это было моим главным преимуществом сегодня. Очень рада, что смогла пройти этот сложный матч.

В Брисбене, в частности, я просто пытаюсь перенести на корт то, над чем работала на тренировках и в межсезонье, например, выход к сетке. Я работала над своей подачей, и, кажется, она стала немного лучше. Вот и всё. Я просто пытаюсь провести несколько матчей, одержать несколько побед, снова войти в ритм», — сказала Арина.

Брисбен (ж). 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 06:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Мэдисон Киз
7
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Спортсменка также ответила, воспринимала ли она это сражение как месть за прошлогодний финал Australian Open. «Честно говоря, не совсем почувствовала, что это реванш. Я просто старалась играть в свой лучший теннис, очко за очком. Когда я выиграла матч, конечно, была очень счастлива, но, честно говоря, у меня не оказалось того ощущения, которое было на Australian Open в прошлом году. Не знаю почему», — сообщила теннисистка.

Отдельно белоруска рассказала о своём подходе к встречам, носящим принципиальный характер, и отношении к предыдущим поединкам с противницами. «Конечно, я понимаю уровень своей соперницы, но я никогда не зацикливаюсь на прошлом. Я знаю, что проиграла ей в Австралии, и это, конечно, большая мотивация выйти и одержать победу. Однако я никогда не зацикливаюсь на прошлом и не вспоминаю события предыдущей встречи. Я всегда смотрю на грядущий поединок как на новый матч с соперницей. Таков мой подход. Знаю, что должна быть сосредоточена от начала до конца, потому что она невероятный боец ​​и может вернуться в игру в любой момент. Мой подход таков: это новый матч, неважно, что было в прошлом, я должна выйти и показать свой лучший теннис», — отметила спортсменка.

А ещё Соболенко прокомментировала свои взаимоотношения с тренерским штабом и поделилась, как строится их взаимодействие во время соревнований. «Честно говоря, я понятия не имею, чего хочу получить от своей команды (смеётся). На каждом турнире я смотрю на них, и, думаю, в этом вся прелесть, потому что они пытаются угадать, что я ищу. Иногда мне нужна поддержка, а порой — просто совет. Временами смотрю на них просто так, ради интереса. В этом для моей команды и заключается сложность. Думаю, нужно спросить их, как они себя чувствуют, находясь там, в попытках угадать, что мне нужно в данный момент (улыбается). Но это всегда по-разному. Иногда я просто говорю то, что у меня в голове, чтобы потом это не осталось со мной, и перекладываю это на кого-то другого. Временами, конечно, я ищу совета, когда что-то не получается, и просто пытаюсь получить любую подсказку, которую они могут дать. Да, порой они просто надоедают, и я пытаюсь сказать им, что им нужно перестать что-то делать (улыбается). Да, я надоедливая. Со мной действительно трудно справиться, это точно», — высказалась первая ракетка мира.

Лидер рейтинга отдельно подчеркнула, что учится не зацикливаться на трудностях и старается сохранять спокойствие в любых ситуациях. «Я очень много и упорно работаю над контролем своих эмоций, потому что раньше, когда я промахивалась по простому мячу, я могла проиграть матч, потому что меня очень расстраивала эта ошибка. Сейчас я просто стараюсь двигаться дальше, говоря себе: «Ладно, ничего страшного, в следующий раз постараюсь лучше». Это мой нынешний настрой, и я чувствую, что он действительно хорошо работает», — рассказала четырёхкратная чемпионка ТБШ.

Арина Соболенко

Арина Соболенко

Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

Кроме того, Арина отметила, что раньше работала с психологом и теперь использует этот опыт совместно с командой, чтобы сохранять концентрацию и уверенность в себе. «Я много лет работала с психологом. Все мы всегда ищем что-то, пытаемся найти лучшее решение. И мне, я думаю, этот опыт очень помогает, потому что пережила много разных ситуаций на корте, поэтому я знаю, что одна маленькая ошибка не изменит весь матч. Это нормально, такое случается, и никто не идеален. Это довольно хорошо работает для меня. Иногда мне просто нужно бросить ракетку, что-нибудь крикнуть, чтобы выпустить пар, и тогда я становлюсь опустошённой внутри и отправляюсь строить всё с самого начала.

Именно из-за стабильных результатов я прекратила работать с психологом… Опять же, все люди разные. Кому-то нужен психолог, кому-то — нет. У меня есть команда, и для меня важно много общаться и выслушивать разные мнения и варианты, чтобы найти решения для любой ситуации, с которой я сталкиваюсь. Да и я могу самостоятельно обработать что-то в своей голове. Вот что я делаю. Я, по сути, много общаюсь со своей командой, и вместе мы приходим к решению любой проблемы, с которой я сталкиваюсь», — сказала теннисистка.

Под конец пресс-конференции спортсменка поделилась ожиданиями от грядущего поединка с Каролиной Муховой в полуфинале «пятисотника». «Я никогда не зацикливаюсь на прошлом. Неважно, веду ли я в личных встречах или проигрываю, мне всё равно. Я просто стараюсь показать свой лучший теннис и играть лучше. В этом матче я точно буду бороться и сражаться. Надеюсь, мне удастся одержать победу», — сообщила Соболенко.

Пусть белоруска и отметила, что для неё не имеет значения, лидирует ли она в личных встречах, этот аспект на самом деле выглядит очень интересным, ведь чешка ведёт у Арины со счётом 3-1. Единственная победа Соболенко над Муховой случилась ещё в Чжухае-2019, после чего Каролина выиграла три матча подряд, включая полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023.

Отдельно стоит отметить, что в том триумфальном поединке белоруска справилась с чешкой в двух сетах, тогда как три последующие встречи Мухова забрала исключительно в трёх партиях. Получается, что каждое сражение Арины и Каролины превращается в борьбу на износ, где исход решает каждая мелочь. Для Соболенко, защищающей титул на этом «пятисотнике», предстоящий полуфинал будет настоящим испытанием на выносливость и психологическую устойчивость.

Путь Муховой по сетке турнира заслуживает отдельного внимания. Во втором круге она показала боевой характер, одолев Айлу Томлянович в трёх сетах (4:6, 6:1, 7:6 (7:5), а в третьем Каролина уверенно разобралась с 10-й ракеткой мира Екатериной Александровой (6:4, 7:5). В четвертьфинале чешка вновь продемонстрировала стойкость, одержав сложную победу над пятой ракеткой мира Еленой Рыбакиной (6:2, 2:6, 6:4). Такая серия матчей подчёркивает, что Каролина умеет справляться с давлением, не боится серьёзных испытаний и может дать бой любой топовой теннисистке.

На пресс-конференции после сражения с представительницей Казахстана чешка поделилась впечатлениями о встрече и оценила свой путь по сетке. «Я очень довольна. Честно говоря, лучше и быть не могло. Я сыграла три матча, два из которых были с игроками из топ-10. Это отличный способ начать год, и очень здорово получить такой опыт на корте, поэтому я очень довольна.

Всегда хорошо, если у тебя есть отличный результат, особенно в поединках с такими игроками. Сегодняшний матч был очень близким. Думаю, всё могло пойти по-другому, но я рада, что справилась, особенно в конце матча. В конце сезона у меня были проблемы с завершением встреч на своей подаче. В предыдущие сражения на турнире это сработало, поэтому я довольна. Особенно в первом соревновании сезона никогда не знаешь, чего ожидать, как ты будешь играть, как другие подготовлены. Я просто рада, чувствую себя хорошо на корте пока что», — заявила финалистка «Ролан Гаррос» — 2023.

Отвечая на вопросы журналистов о планах на ближайшее будущее и мыслях по поводу «Шлема» в Мельбурне, Мухова подчеркнула, что пока полностью сосредоточена на «пятисотнике» в Брисбене. «Я не думала об Australian Open. Я всё ещё здесь, поэтому я не думала дальше этого матча и, возможно, следующего. Но у меня будет неделя отдыха. Я не приму участия ни в одном турнире на следующей неделе, поэтому я с нетерпением жду поездки в Мельбурн, неделю тренировок, а затем — начала «Шлема», — сказала спортсменка.

Брисбен (ж). 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Каролина Мухова
20
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

В ответ на вопрос о грядущей встрече с лидером рейтинга Каролина отметила, что ожидает ещё одной сложной и напряжённой битвы на корте. «Мы не играли с Ариной в прошлом году, так что думаю, что мы обе уже другие теннисистки, а не те, какими были раньше. Но да, эти предыдущие матчи были очень долгими битвами. Там всегда было три сета, и всё могло пойти по-другому, но в итоге сложилось в мою пользу. Так что я ожидаю ещё одну тяжёлую битву. На этом турнире действительно тяжело. Жеребьевка здесь очень сильная для «пятисотника», так что просто ожидаю ещё одно непростое сражение», — поделилась 20-я ракетка мира.

WTA-500. Брисбен. Турнирная сетка

Турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Соревнования женщин на Australian Open состоятся с 18 по 31 января. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».


