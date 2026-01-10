Теннисный год набирает обороты. Лучшие спортсмены планеты бьются за места в решающих матчах. Появятся перед публикой и несколько россиян.

Соболенко рвётся в финал Брисбена! Ещё сыграют Медведев, Рублёв и Бублик. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на объединённом турнире в Брисбене. За место в финале бьются белоруска Арина Соболенко (первый номер посева), американка Джессика Пегула (4), чешка Каролина Мухова (11). Даниил Медведев (1) попытается отобрать путёвку в решающий матч у американца Алекса Михельсена. В Гонконге россиянин Андрей Рублёв (3) сразится с итальянцем Лоренцо Музетти (1), туда же попробует пробраться Александр Бублик (2) из Казахстана. За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.