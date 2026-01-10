Скидки
Теннис Статьи

Онлайн-трансляция Брисбена, Гонконга-2026: Медведев, Соболенко, Рублёв, Бублик, Хачанов расписание, результаты, где смотреть

Соболенко рвётся в финал Брисбена! Ещё сыграют Медведев, Рублёв и Бублик. LIVE!
Даниил Сальников
Арина Соболенко
Теннисный год набирает обороты. Лучшие спортсмены планеты бьются за места в решающих матчах. Появятся перед публикой и несколько россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на объединённом турнире в Брисбене. За место в финале бьются белоруска Арина Соболенко (первый номер посева), американка Джессика Пегула (4), чешка Каролина Мухова (11). Даниил Медведев (1) попытается отобрать путёвку в решающий матч у американца Алекса Михельсена. В Гонконге россиянин Андрей Рублёв (3) сразится с итальянцем Лоренцо Музетти (1), туда же попробует пробраться Александр Бублик (2) из Казахстана. За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.

WTA-500. Брисбен-2026. Сетка
ATP-250. Брисбен-2026. Сетка
ATP-250. Гонконг-2026. Сетка
ATP-250. Гонконг-2026. Пары. Сетка
Брисбен (ж). 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Каролина Мухова
20
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Гонконг. 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 10:30 МСК
Лоренцо Музетти
7
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Брисбен (м). 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 11:30 МСК
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Алекс Михельсен
37
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Гонконг. 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 12:00 МСК
Маркос Гирон
64
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Гонконг — парный разряд. 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 12:00 МСК
Василь Кирков
США
Василь Кирков
Барт Стевенс
Нидерланды
Барт Стевенс
В. Кирков Б. Стевенс
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Расписание субботы
Live Даниил Сальников

Расписание субботы

В субботу, 10 января, в Брисбене и Гонконге пройдёт много интересных матчей с участием россиян и других топовых теннисистов. Вот как выглядит расписание дня.

