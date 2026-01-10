«Я на уровне топ-5». Медведев снёс очередного соперника и излучает уверенность в Брисбене

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Брисбене добыл волевую победу над поляком Камилем Майхшаком (6:7, 6:3, 6:2).

У Медведева есть отличные шансы взять 22-й титул за карьеру. Он является 13-й ракеткой мира и первым сеяным турнира, в то время как оставшиеся в сетке американцы Брэндон Накашима, Алекс Михельсен (соперник россиянина по полуфиналу) и Александр Ковачевич не входят даже в топ-30.

Даниил на пресс-конференции после матча отдал должное Майхшаку, но при этом не стеснялся делать комплиментарные заявления о своём уровне игры, который становится лучше с течением времени.

— Даниил, вы были удивлены уровнем игры Камиля? Как вам удалось вернуться в игру после первого сета?

— Я думаю, что в целом есть дискуссия о том, играл ли он сильнее раньше или он стал лучше сейчас. Это невозможно сказать наверняка. В каждом виде спорта всегда любят сравнивать подобное. Майкл Джордан и Леброн Джеймс, футбольная сборная Франции 2020 и 1998 года. Никогда не знаешь, но я чувствую, что уровень ребят, скажем, из топ-30 и до топ-100, вероятно, немного более ровный, потому что Камиль, на мой взгляд, играл на уровне топ-10 в первом сете. Может быть, он стал чуть хуже во втором и играл как топ-20, а в третьем сете действовал на уровне топ-50. Нелегко выступать на уровне топ-10 в течение всего матча. Поэтому я очень доволен. Мне удалось сохранить спокойствие, самообладание и показать потрясающий теннис с некоторыми впечатляющими моментами.

Даниил Медведев доволен своей игрой на турнире в Брисбене Фото: Albert Perez/Getty Images

— А как насчёт вашего уровня? Вы думаете, что близки к возвращению к своей лучшей форме?

— Да, я думаю, что близок. Я бы сказал, что в первом сете я играл на уровне топ-10 или топ-20, потому что был один неаккуратный гейм на моей подаче, где не попал все первые подачи и проиграл его. Без этого я бы, возможно, выиграл первый сет. То же самое на тай-брейке. Я попал только две из пяти первых подач. Но во втором и третьем сетах я был на уровне топ-5, это точно. Потрясающе действовал, почти не промахивался, хорошо бегал, подавал, всё делал. Так что я очень доволен своим уровнем и с уверенностью смотрю вперёд.

— Что больше всего понравилось вам в Австралии за все годы карьеры?

— Никогда не говорил об этом, поскольку выступал здесь после предсезонной подготовки. Это немного стрессово, потому что в Австралию приезжаешь после 1,5 месяца без игровой практики и, вероятно, пробуешь несколько новых вещей. Под «новыми вещами» я не подразумеваю подачу и выход к сетке в каждом розыгрыше, но ты как бы пытаешься применить в матче то, над чем работал. Может быть, немного разогнать форхенд или что-то в этом роде. Так что есть немного стресса. Может быть, я промахнусь, испугаюсь или что-то в этом роде. Однако в то же время я люблю эту предсезонную работу. Я обычно много работаю физически. Много работаю над теннисом, над психологической подготовкой, и обычно после предсезонной подготовки я становлюсь лучше. Когда ты играешь на Итоговом в Турине, у тебя более короткий предсезонный период. В прошлом году я впервые за шесть-семь лет получил более длинный предсезонный период, и я отлично работаю.

— Несколько дней назад вы много говорили о работе с Томасом Юханссоном, но можете рассказать немного больше о Рохане Гётцке? Чем конкретно он с вами занимается?

— Рохан тоже играет большую роль в команде, потому что, во-первых, он ежедневно общается с Томасом. Это настоящий дуэт, если можно так сказать. Нет такого, что, когда Томас здесь, он как бы тренер, и всё, а потом его заменяет Рохан. Они действительно работают вместе, и, на мой взгляд, им нравится сотрудничать. Это здорово, потому что такова цель. Иначе ничего не сработало бы. Томас больше занимается повседневной работой, он каждый день со мной, пытается следить за процессом. Рохан проводит со мной немного меньше времени и занимается тем же, но немного больше уделяет внимания техническим аспектам. Например, выходу к сетке, подаче, форхенду, бэкхенду. Это отлично работает. Мне нравится сотрудничать с ними.

— Как начались ваши отношения?

— В процессе поиска я позвонил многим людям, которые, как мне казалось, могли бы потенциально стать теми, кого я хотел бы видеть своим тренером. Некоторые сразу отказались, они были заняты или не хотели, что нормально. Некоторые поделились со мной своим видением, но мне оно, возможно, не понравилось или не подошло. Что касается Томаса и Рохана, то мне сразу понравилось то, что они мне рассказали. Мне понравилось работать с ними в конце сезона. Рохана знал мой агент, поэтому он предложил мне поговорить с ним.

Вначале я был немного скептичен, потому что он долгое время не участвовал в турнирах, а обычно это не очень хорошо. Но когда впервые поговорил с ним по телефону, он меня удивил. Рохан не смотрел много моих матчей, однако по тем нескольким поединкам, которые видел, он смог проанализировать мою игру и сказать в точности то, что я чувствовал. Он сказал, что больше не работает, а что работало раньше, куда нужно бы двигаться. Я счёл это замечательным. И мы решили попробовать.

— Очевидно, что цель топ-теннисистов сейчас заключается в победе над Карлосом Алькарасом и Янником Синнером, которые доминируют. Что вы можете улучшить в своей игре, чтобы достичь этой цели в 2026 году?

— Буду честен, во время пребывания в топ-3 или топ-4 я, конечно, много думал о том, что делать с Карлосом и Янником, как можно улучшить свою игру и так далее. Это было до сезона-2025. Я вообще не играл с ними в прошлом году, потому что выступал ужасно и не доходил до кругов, где можно с ними встретиться. Так что в этом предсезонном периоде я вообще не думал о них. Я мыслил так: «Ладно, как мне вернуться на тот уровень, на котором смогу сначала обыграть других парней, а потом, возможно, в случае встречи с Алькарасом или Синнером поговорю со своей новой командой, и посмотрим, что мы сможем сделать. Это всё, что я могу сказать, потому что, если удастся сыграть с ними, это хорошо». В прошлом году я не выступал достаточно качественно, чтобы встретиться с ними.