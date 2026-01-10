Даниил готовится к 41-му финалу в карьере. Из действующих игроков больше таких матчей только у Джоковича.

Медведев — снова в финале Брисбена! Семь лет назад он остановился в шаге от титула

В субботу, 10 января, на турнире ATP-250 в Брисбене определились участники финала. Во втором полуфинале играл 13-й номер мирового рейтинга Даниил Медведев, у которого был первый номер при посеве. В соперниках у него оказался Алекс Михельсен, 37-я ракетка мира. 21-летний американец в четвертьфинале в двух сетах справился с Себастьяном Кордой (6:3, 7:6 (9:7)). Медведеву же пришлось затратить больше усилий. Камиль Майхшак сопротивлялся как мог, но всё же сложил оружие — Даниил одержал волевую победу (6:7 (4:7), 6:3, 6:2).

В минувшем сезоне Медведев дважды играл с Михельсеном. Правда, полноценный поединок состоялся только один. В третьем круге Индиан-Уэллса американец снялся, уступая 0:2 в первом сете. А в четвертьфинале Галле россиянин победил со счётом 6:4, 6:3. Сегодня Даниил вновь был лучше.

Медведев в первом же гейме, оказавшемся 10-минутным, устремился к брейку. Он дважды выходил на брейк-пойнт, но Михельсен удержал подачу, продравшись сквозь несколько «ровно». А в следующем гейме россиянин сам потерял подачу. Ничто не предвещало беды, однако на геймболе Даниил дал две двойные ошибки подряд, а на брейк-пойнте не совладал с натиском пошедшего к сетке соперника. И хорошо, что быстро удалось отыграться. Медведев ответил обратным брейком, а в следующем гейме спасся с ещё двух брейк-пойнтов, несмотря на две двойные ошибки (справедливости ради, эйсы тоже наличествовали, шесть за партию), и сравнялся счёт — 2:2.

Следующие два гейма тоже взял Медведев, причём, как и в предыдущих моментах, игра на приёме давалась ему лучше, чем на подаче. Михельсен, видя, что его соперник, как обычно, на приёме становится чуть ли не у фона, пару раз подавал с руки. Даниил отыграл ещё один брейк-пойнт и подтвердил второй брейк — 4:2. Во второй половине партии россиянин наладил наконец-то подачу, и у него уже не было проблем в своих геймах. В 10-м гейме он спокойно закрыл сет — 6:4 за 54 минуты.

Даниил Медведев Фото: Albert Perez/Getty Images

Начало второй партии тоже выдалось тревожным: Медведеву во втором гейме пришлось отыгрывать брейк-пойнт. Но он не пустил соперника в отрыв, а уже в следующем гейме добился брейка, проиграв только одно очко на приёме. На брейк-пойнте Даниил принял навылет шикарным обводящим из угла в угол по диагонали — один из лучших моментов матча. Михельсен не собирался так просто сдаваться; тем не менее Медведев, подтверждая брейк, отыграл все три брейк-пойнта — 3:1.

И даже после этого цепкий Михельсен не опустил рук. Однако Медведев был сильнее. Россиянин упустил брейк-пойнт, потом удержал подачу, а в седьмом гейме снова добился брейка, хотя американец вёл 40:15. Алекс допустил несколько ошибок подряд, а на брейк-пойнте Даниил обвёл его — 5:2. Подавая на матч, Медведев использовал первый матчбол — 6:4, 6:2 за 1 час 44 минуты.

Таким образом, в Брисбене Медведев неизменно как минимум выходит в финал. Даниил лишь второй раз играет на этом турнире, и в 2019 году ему не удалось победить в решающем матче. Завтрашний финал станет для него 41-м в карьере (статистика в предыдущих встречах за трофей — 21 победа и 19 поражений), в том числе 35-м на харде (предыдущие хардовые финалы — 19-15). По количеству выходов в финал на уровне тура Медведев оставил позади Александра Зверева (40). Впереди только Новак Джокович (144).

В финале Медведев сразится с Брэндоном Накашимой, который победил Александра Ковачевича — 7:6 (7:4), 6:4.

На турнире ATP-250 в Гонконге (Китай) свой полуфинал провёл 11-й номер мировой классификации Александр Бублик (2). Представитель Казахстана противостоял Маркосу Гирону, занимающему 64-е место в рейтинге ATP. 32-летний Гирон впервые с сезона-2024 смог выйти хотя бы в полуфинал — в 2025-м он шесть раз проигрывал на стадии четвертьфинала. Но на этом турнире Маркос в первых трёх матчах не отдал ни партии. И всё равно фаворитом, конечно, был Бублик, несмотря на довольно неожиданный счёт в личном противостоянии — 3-1 в пользу американца.

Маркос Гирон в 2025 году Фото: Matthew Stockman/Getty Images

На момент публикации материала матч ещё не начался.

Кроме того, в Гонконге состоялся парный полуфинал, в котором Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли против американца Василя Киркова и Барта Стевенса из Нидерландов.

На момент публикации материала игра ещё не началась.

Кроме того, на турнире WTA-500 в Аделаиде (Австралия) состоялся первый круг квалификации. В отбор заявились две представительницы России, и одна из них сумела пройти дальше. 41-летняя Вера Звонарёва, занимающая 658-е место в рейтинге WTA, выбила 45-ю ракетку мира немку Лауру Зигемунд, которая всего на четыре года младше.

Пятикратная чемпионка ТБШ в парном разряде и миксте совершила невероятный камбэк. Она уступала 0:5, 30:40, но после этого взяла 11 геймов подряд. Зигемунд, уступая 0:4 во втором сете, даже не стала доигрывать и снялась. Примечательно, что в парном разряде Звонарёва и Зигемунд завоевали семь совместных трофеев, в том числе US Open 2022 года и Итоговый-2023. В финале отбора титулованная россиянка сыграет с 18-летней Терезой Валентовой из Чехии.

WTA-500. Аделаида-2026. Квалификация. Первый круг

Вера Звонарёва (Россия) — Лаура Зигемунд (Германия, 3) — 7:5, 4:0 (отказ)

Мина Ходжич (Германия) — Анна Блинкова (Россия, 9) — 6:2, 7:5

Турниры в Брисбене и Гонконге завершатся 11 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».