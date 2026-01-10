Рублёв — мимо финала Гонконга! Андрей проиграл Музетти и пустил его в топ-5 рейтинга

Первые полуфинальные поединки на турнирах в Гонконге и Брисбене завершились утром в субботу, 10 января. В борьбе за путёвки в решающую стадию поучаствовали Андрей Рублёв, Арина Соболенко, Джессика Пегула и другие.

Одним из ключевых матчей этого утра стал поединок Лоренцо Музетти (№7) и Андрея Рублёва (№16) на турнире серии ATP-250 в Гонконге. До этого парни встречались лишь однажды, на старте соревнований в Дубае шесть лет назад. Тогда россиянин уже был игроком топ-15, а итальянец только пробивался в число 300 лучших теннисистов. Вполне логично победа осталась за Андреем — 6:4, 6:4.

В Гонконге россиянин об итальянце сказал следующее:

«Лоренцо играет невероятно последние пару лет. Он становится всё лучше и лучше. У него выше рейтинг, чем у меня. Когда я играл с ним в первый раз, он был очень молод, так что тот матч не имеет значения. Игра будет совершенно другой, и мне нужно быть готовым, если я хочу хорошо выступить и получить шанс на борьбу», — поделился Рублёв в интервью на корте.

Музетти в Гонконге играет под первым номером посева. На пути к полуфиналу он одолел Томаса Мартина Этчеверри (6:7, 6:2, 6:4) и Коулмана Вона (6:4, 6:4). Рублёв — третий сеяный. Он уже одержал победу над У Ибином (3:6, 6:2, 6:1) и Нуну Боржешем (6:3, 6:4).

В матче с Музетти Рублёву следовало быть внимательным и сохранять хладнокровие. Всё-таки Лоренцо – тот игрок, который может и подержать на задней, и потерпеть, и немного усыпить внимание соперника, и сам начать допускать невынужденные ошибки одну за другой. Но оба теннисиста начали встречу в устойчивом состоянии и с боевым настроем.

В пятом гейме Андрей подключил взрывные удары, начал здорово раскладывать мячи по корту и гонять Лоренцо. Тот не выдержал и отдал свою подачу, а россиянин повёл – 3:2. Правда, через пару геймов Рублёв стал менее внимательным, отдал руль управления игрой итальянцу, а при 3:4 позволил Музетти сделать обратный брейк и забрать восемь розыгрышей кряду.

Опасный момент возник на подаче Рублёва при счёте 4:5, 30:30. Однако в этот момент засуетился Музетти, допустил грубую ошибку с бэкхенда и до сетбола не добрался. Определять победителя стартовой партии пришлось на тай-брейке, где Андрей вернул глубокие и хлёсткие удары, которые куда-то растерялись после брейка в пятом гейме. Они-то и помогли россиянину оставить стартовую партию за собой – 7:6 (7:3). Ушло на это 52 минуты.

И Музетти, и Рублёв весь матч держали друг друга в напряжении. Периодически они покрикивали и злились, но рук не опускали. Хотя был такой риск после того, как Андрей не сделал брейк при счёте 1:2, 15:40 на подаче итальянца. Спасло россиянина то, что аналогичная ситуация сложилась уже в следующем гейме на его подаче, когда он отыграл три брейк-пойнта.

Оба были разгорячёнными, заведёнными, из-за чего развязка сета выдалась особенно напряжённой. Например, в восьмом гейме на подаче Музетти счёт шесть раз доходил до «ровно», а Рублёв дважды упустил шанс на брейк. Сразу эмоционировать Андрей не стал, однако при 5:5 его нервы дали о себе знать и позволили Лоренцо сделать брейк. Итальянец следом завершил партию в свою пользу — 7:5.

В третьем сете парни вновь не позволяли друг другу выйти вперёд. При 2:3 на подаче Лоренцо Андрей поскользнулся и упал, схватившись за правый локоть. К счастью, даже медицинский тайм-аут не потребовался россиянину, он без помощи продолжил игру.

На протяжении всей партии Андрей эмоционально переговаривался сам с собой, из-за чего в девятом гейме не смог взять себя в руки и позволил Лоренцо выйти подавать на матч при 5:4. Был в запасе у россиянина брейк-пойнт, но итальянец его отыграл, тут же закрыл матч и очень ярко отпраздновал победу — криком в сторону своего бокса.

Благодаря этой победе Музетти обеспечил себе дебют в топ-5 рейтинга ATP. А ещё финал с Александром Бубликом или Маркосом Гироном.

На женском «пятисотнике» в Брисбене девушки тоже подобрались к решающим стадиям. В первом полуфинале сразились Арина Соболенко (№1) и Каролина Мухова (№20). Несмотря на разницу в рейтинге и регалиях, чешка комфортно вела в противостоянии с белоруской (3-1). Арине в их борьбе было совсем тяжко — последнюю и единственную победу она одержала в их самой первой встрече – в Чжухае в 2019-м. После этого она трижды уступила Каролине.

А вот на австралийском харде Соболенко чувствует себя комфортно — в Брисбене она добиралась до финала два года подряд! В 2023-м турнир проходил в Аделаиде, и там белоруска тоже боролась за трофей. Мухова же в Брисбене играла лишь однажды, в сезоне-2020. Тогда она выбыла в первом же круге.

Встреча Арины и Каролины выдалась непростой, хоть и завершилась за полтора часа и в двух сетах. Белоруска молниеносно влилась в игру и уже во втором гейме сделала брейк, который пронесла через всю партию. Чешка же до такой возможности на старте добраться не смогла. А итоге сет за 37 минут оставила за собой Соболенко (6:3).

Вторая партия оказалась более затяжной, в 53 минуты, и тут Мухова заработала четыре брейк-пойнта. Жаль только, что Каролина не реализовала их. Заключительный гейм в целом выдался тяжёлым для обеих. В нём Арине пришлось отыгрывать брейк-пойнт и противостоять напору соперницы.

В итоге Соболенко с четвёртого матчбола закрыла встречу (6:3, 6:4). А ещё третий год подряд в Брисбене вышла в финал! И продлила серию побед на этом турнире до девяти игр.

Во втором полуфинале могли бы сыграть Людмила Самсонова и Мирра Андреева, однако в прошлом матче они уступили Джессике Пегуле и Марте Костюк соответственно. В итоге Джессика (№6) и Марта (№26) поборолись за оставшуюся путёвку в решающую стадию.

Костюк хоть и выступает в Брисбене четвёртый раз в карьере, но дойти так далеко она смогла впервые. К тому же Марта проделала выдающийся путь, одолев на этой неделе двух соперниц из топ-10 (Аманду Анисимову, Мирру Андрееву). А Джессика стала третьей в этом списке.

Второй женский полуфинал тоже получился двухсетовым, но гораздо менее щедрым на яркую борьбу. Первый сет Костюк взяла с «баранкой» и всего за 21 минуту. Хотя один раз, при 0:5, Пегула всё же заработала брейк-пойнт. Но уж очень активно и уверенно действовала Марта.

Во втором сете Костюк продолжила гнуть свою линию, вновь не позволив Пегуле в шестом гейме сделать брейк. В итоге у Марты на победу со счётом 6:0, 6:3 ушло всего 55 минут. Она в четвёртый раз сыграет в финале на уровне WTA. Соперница не из простых – действующая чемпионка и первая ракетка мира Арина Соболенко.

Финалы на турнирах в Брисбене, Гонконге и Окленде пройдут уже в воскресенье, 11 января. За развязкой следите вместе с «Чемпионатом»!