Главная Теннис Статьи

Арина Соболенко в Брисбене-2026: что сказала после матча, соперница Марта Костюк, личные встречи, сетка, расписание, где смотреть

«Шесть лишних килограммов не проблема». Соболенко — перед финалом с опасной украинкой
Маргарита Сальникова
Арина Соболенко
Арине в решающем матче Брисбена будет противостоять Марта Костюк, выбившая из сетки трёх теннисисток из топ-10.

Турнир WTA-500 в Брисбене подошёл к кульминации и готов определить победительницу первого крупного соревнования сезона. За трофей поборются первая ракетка мира Арина Соболенко и украинка Марта Костюк, сумевшая задать жару лидерам тура уже в самом начале года. Для обеих теннисисток этот матч станет важным ориентиром перед Australian Open.

«Надеюсь, смогу победить». Прервёт ли Соболенко серию поражений от непростой чешки?
Полуфинал с Каролиной Муховой стал для белоруски своеобразным тестом на психологическую устойчивость. В предыдущих встречах чешка три раза подряд одерживала победу над соперницей, что добавляло нервов и давления перед новым поединком. В Брисбене Арина сыграла максимально собранно и закрыла Каролину в двух сетах (6:3, 6:4). Благодаря этому успеху Соболенко не только завоевала путёвку в финал, но и сократила разрыв в личных встречах до минимума — 3-2 в пользу Муховой.

А ещё первая ракетка мира установила историческое достижение: белоруска третий год подряд вышла в решающий матч на турнире в Брисбене и стала первой теннисисткой, кому удалось добиться подобного результата. Кроме того, лидер рейтинга продлила победную серию на этом «пятисотнике» до девяти матчей. И отдельного внимания заслуживает тот факт, что Арина выиграла 37 из последних 39 сражений в Австралии.

Брисбен (ж). 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 04:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Каролина Мухова
20
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

В небольшом интервью на корте после поединка с Каролиной Муховой Соболенко поделилась эмоциями от выхода в финал, а также прокомментировала победу над непростой соперницей. «Это нечто особенное для меня. Я всегда наслаждаюсь, играя перед вами, ребята. И да, я очень взволнована из-за своего следующего матча. Я не меняла ничего в подготовке, всегда стараюсь оставаться реалисткой. Я усердно потрудилась. Каждый матч с Каролиной — ещё одна возможность одержать победу. И я счастлива, что действительно сделала это. Она хороший игрок. Я всегда получаю удовольствие, играя с ней», — отметила спортсменка.

На пресс-конференции Арина оценила игру чешки, признав, что та на протяжении матча доставляла ей немало проблем. «В конце второго сета было много ошибок, которые могли стать решающими, но я очень рада, что смогла закончить этот поединок в двух партиях. Она отличный соперник. Я знала, что, если бы дала ей шанс в последнем гейме, она бы его использовала, и тогда мне пришлось бы сложнее. Очень рада, что смогла победить.

Каролина просто невероятна. Были моменты, когда она переигрывала меня и потрясающе действовала, поэтому приходилось просто аплодировать ей за это. Да, мне было непросто пару раз. Я рада, что сегодня была сосредоточена с самого начала и смогла показать такой отличный теннис, поставить её под большое давление и выиграть в двух сетах. Это просто здорово. Я никогда не зацикливаюсь на прошлом и всегда стараюсь быть в настоящем. Конечно, я знаю статистику, но пытаюсь делать всё возможное каждый раз, когда играю с кем-либо, независимо от счёта в личных встречах, и это мой менталитет», — заявила первая ракетка мира.

Арина Соболенко

Арина Соболенко

Фото: Albert Perez/Getty Images

Также четырёхкратная чемпионка ТБШ отметила, что по ходу турнира постепенно прибавляет и использует встречи в Брисбене как важный этап подготовки к Australian Open. «Я определённо чувствую, что по сравнению с первым матчем здесь я играю всё лучше и лучше. Это очень важный турнир перед Мельбурном, чтобы набрать форму и провести несколько отличных поединков с сильными соперниками. Поэтому я очень довольна своим выступлением до сих пор и не могу дождаться, чтобы сыграть своё финальное сражение здесь», — высказалась теннисистка.

Напоследок Арина рассказала, как проводит отпуск и восстанавливает силы перед стартом сезона, и даже раскрыла, сколько килограммов набирает после отдыха. «Обычно я просто беру пару недель отпуска, и всё. Потом возвращаюсь к тренировкам. Я не беру в руки ракетку во время отпуска, никакого падела или вроде того. Никакого спорта, нет-нет-нет, совсем нет. После отпуска я возвращаюсь с шестью лишними килограммами. Меня это не волнует и не беспокоит. Я знаю, что буду много заниматься фитнесом, так что сброшу их. Но никакого спорта! А вообще я занималась в спортзале, не буду врать. Я просто ходила по беговой дорожке и наслаждалась этим временем, потому что это было так легко, и никакого тенниса в течение двух недель.

Я думаю, что важно дать себе этот психологический перерыв. Даже, например, в течение года после отличного выступления на турнире важно взять три-четыре дня полного отдыха от тенниса, чтобы перезарядиться и начать всё сначала», — отметила четырёхкратная чемпионка ТБШ.

Когда Соболенко рассказала о килограммах, набранных за отпуск, на ум невольно пришёл забавный эпизод из четвертьфинала, где первой ракетке мира болельщица подарила пакетик мармеладных мишек после победы над Мэдисон Киз. Тогда белоруска в небольшом интервью на корте забавно высказалась о презенте:

— Тебе всегда дарят много подарков, но ты здесь чему-то очень обрадовалась. Что это было?
— А я не скажу (смеётся), иначе моя команда сразу пойдёт и отберёт это у меня тайком. Это небольшой секрет (улыбается).

— Тогда предполагаем, что это какая-то сладость?
— Не знаю (улыбается).

— Хочешь, я спрячу это для тебя?
— Да, может быть, я передам тебе это, а ты попозже вернёшь (смеётся), — сказала лидер рейтинга.

Арина Соболенко

Арина Соболенко

Фото: Кадр из трансляции

Все эти маленькие радости и позитивные эмоции — будь то мармеладные мишки или шутки о лишнем весе после отпуска — должны помочь Арине сохранить отличное настроение и подойти к финалу с Костюк с боевым настроем.

Путь украинки к решающему матчу был полон испытаний и ярких достижений. Во втором круге Марта одержала волевую победу над Юлией Путинцевой (6:7 (5:7), 6:1, 6:0), а в третьем уверенно обыграла третью ракетку мира Аманду Анисимову (6:4, 6:3). В четвертьфинале Костюк в двух сетах справилась с девятой ракеткой мира Миррой Андреевой (7:6, 6:3), а путёвку в решающий поединок спортсменка получила после разгрома шестой ракетки мира Джессики Пегулы (6:0, 6:3). Поражения трёх теннисисток из топ-10 лишь подчёркивают, насколько впечатляюще Костюк идёт по сетке турнира, превращая каждую встречу в настоящую проверку для соперниц.

Меж тем по личным встречам с Соболенко у Марты дела складываются не слишком радужно. Украинка ещё ни разу не обыграла белоруску: счёт личных встреч — 0-4, причём все победы Арина одержала в двух сетах. Последний их матч на харде состоялся в Дубае-2022, и тогда Соболенко уверенно взяла верх, отдав сопернице всего пять геймов (6:4, 6:1).

Марта Костюк

Марта Костюк

Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

Несмотря на статистический перевес первой ракетки мира, украинка подходит к финалу в отличной форме, три сенсационные победы подряд над соперницами из топ-10 только подтверждают это. Поэтому, несмотря на то что Арина является абсолютным фаворитом, недооценивать Костюк категорически нельзя. Решающее сражение для Соболенко, без сомнений, обещает быть сложным и напряжённым.

На пресс-конференции после разгромной победы над Пегулой Костюк поделилась мыслями по поводу выигранного сражения. «Думаю, это был один из тех дней, когда всё, к чему ты прикасаешься, превращается в золото. Лично у меня не было много таких матчей в карьере, особенно с игроками из топ-10. Так что, знаете, это отличный подарок и большой бонус — сыграть такой матч, ведь условия в Брисбене непростые — здесь очень жарко, очень влажно. В конце концов, ты действительно стараешься как можно меньше находиться на корте, чтобы быть как можно более свежим. Так что я очень рада, что мне удалось закончить этот поединок в двух сетах», — поделилась теннисистка.

Брисбен (ж). 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 08:10 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3
6 		6
         
Марта Костюк
26
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

А затем спортсменка высказалась насчёт грядущей битвы с Соболенко, отметив, что ей терять нечего. «Арина — лидер мирового рейтинга, она очень сильный игрок и добилась потрясающих результатов. Я очень рада выйти на корт. Я думаю, это отличный тест, отличный матч перед турниром «Большого шлема». Знаете, когда я нахожусь в таком положении, да ещё и в финале, на мне нет давления. Я хочу выйти на корт и устроить хорошее шоу для публики. Зрители были потрясающими на этой неделе. Мне действительно нечего терять. Так что я просто хочу выйти на корт и получить удовольствие», — заявила 26-я ракетка мира.

Брисбен (ж). Финал
11 января 2026, воскресенье. 09:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Марта Костюк
26
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Для Марты этот финал станет всего четвёртым в карьере. При этом последний трофей Костюк завоевала в Остине-2023, а её статистика побед и поражений в решающих матчах составляет 1-2. Для сравнения, Арина сыграет уже в 41-м финале, причём белоруска подходит к поединку в статусе действующей чемпионки Брисбена, защищающей прошлогодний титул. Её баланс в решающих сражениях впечатляет не меньше — 21-19. Разница в опыте и классе очевидна, однако амбициозная украинка способна преподнести сюрпризы.

WTA-500. Брисбен. Турнирная сетка

Турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Соревнования женщин на Australian Open состоятся с 18 по 31 января. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».

