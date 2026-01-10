В своём 41-м финале россиянин встретится с американцем Брэндоном Накашимой, который не играл в решающих матчах последние четыре года.

«Даниил нашёл свою игру». Удастся ли Медведеву со второй попытки взять трофей в Брисбене?

Близится к завершению турнир ATP-250 в Брисбене, Австралия. В воскресенье, 11 января, состоится финальный матч. В нём уже во второй раз в карьере после розыгрыша-2019 выступит россиянин Даниил Медведев. Он сразится с американцем Брэндоном Накашимой, занимающим 33-е место в рейтинге.

Медведев стартовал в Брисбене-2026 с успеха во встрече с венгром Мартоном Фучовичем. Россиянин выиграл со счётом 6:2, 6:3. Затем Даниил одолел американца Фрэнсиса Тиафо — 6:3, 6:2, а в четвертьфинале одержал волевую победу над представителем Польши Камилем Майхшаком — 6:7, 6:3, 6:2.

В полуфинале россиянин встречался с представителем США Алексом Михельсеном. Матч завершился со счётом 6:4, 6:2 в пользу Даниила. Так выход в финал турнира в австралийском Брисбене стал для Медведева 41-м в карьере на турнирах ATP, в том числе 35-м – на харде. По общему количеству финалов на уровне тура он обогнал немца Александра Зверева (40). Теперь впереди только серб Новак Джокович. Тот за карьеру сыграл 144 решающих поединка.

«Было непросто. Играли почти два часа, счёт не отражает ход матча. Я рад, что в самые важные моменты у меня получалось действовать лучше, чем у Алекса. Так что доволен результатом», — сказал россиянин в интервью на корте.

О выходе Даниила в финал Брисбена высказались многие теннисные эксперты. Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский оценил игру теннисиста: «Важная победа для Даниила. Самое главное, что Даня нашёл игру, которую в начале прошлого сезона не мог найти. Я считаю, что Медведев показывает очень уверенный теннис. Бывают единичные осечки, но он стал играть быстрее и ближе к корту. Очень уверенно и безошибочно», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Не остался в стороне от комментариев и Евгений Кафельников — бывшая первая ракетка мира: «На бумаге Медведев является фаворитом в финальном матче. Судя по всему, Даниил находится в хорошей форме перед Открытым чемпионатом Австралии», – сказал Кафельников Metaratings.ru.

Аккаунт издания Tennis Letter разместил комментарий про Медведева с эмодзи в виде осьминога, сопроводив его такими словами: «В последний раз Даниил выступал на этом турнире в 2019 году… и дошёл до финала. Прошло семь лет, и он снова вышел в финал в Брисбене. 41-й финал в карьере. 4:0 в 2026 году».

Один из официальных аккаунтов ATP-тура тоже оценил достижение россиянина: «С первой попытки Медведев выходит в свой первый финал в 2026 году», — прозвучало в комментарии.

«Пробивает свой билет на финал» и «Увидимся завтра вечером! Наш первый номер посева назначил встречу Брэндону Накашиме», — было опубликовано в профиле турнира в Брисбене.

«Работа выполнена», — кратко подвёл итог встречи официальный аккаунт ATP.

Соперник Медведева — американец Брэндон Накашима — в сезоне-2025 не отмечался громкими победами. На турнирах «Большого шлема» он добирался максимум до третьего круга: Australian Open и «Ролан Гаррос» покинул в первом, Уимблдон — в третьем, а US Open — во втором.

Однако стоит отметить, что на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе, Майами и Мадриде Накашима добирался до четвёртого раунда, а на некоторых «пятисотниках» — в Вашингтоне и Лондоне — выступал в четвертьфинале.

Американцу 24 года, и у него пока есть только один титул на профессиональном уровне. Трофей был завоёван на ATP-250 в Сан-Диего в 2022-м. С тех пор он ни разу не играл в решающих матчах. Финал с Даниилом Медведевым — первый за последние четыре года.

В Брисбен он тоже приехал во второй раз. В прошлом году Брэндон уступил на старте итальянцу Лоренцо Сонего — 6:7, 3:6.

Медведев и Накашима ранее пересекались дважды. Оба поединка остались за Даниилом. Он оказался сильнее во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе-2023 — 6:4, 6:3 — и в четвёртом круге «тысячника» в Мадриде в 2025-м — 3:6, 6:1, 6:4.

Перед решающим матчем россиянин рассказал о своём настрое: «В прошлом году у меня это не совсем получилось. Я начинал злиться слишком быстро. Часто злюсь на корте… но тогда это происходило слишком быстро».

Медведев также поделился впечатлениями от игры: «Это первый турнир в году, так что легче сосредоточиться. Ты ещё не перегорел и не провёл много матчей. Так что я доволен тем, как я выгляжу на корте. Я борюсь за каждое очко, стараюсь выиграть каждое очко. Надеюсь, это поможет сделать ещё один шаг вперёд завтра», — отметил он в интервью.

Удастся ли Даниилу со второго раза завоевать трофей в Брисбене? Узнаем об этом, когда теннисисты выйдут на корт в воскресенье, 11 января.