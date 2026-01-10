Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Онлайн-трансляция Брисбена, Гонконга-2026: Медведев, Соболенко, Бублик, Рублёв, Хачанов, расписание, результаты, где смотреть

Соболенко бьётся за титул Брисбена! Ещё сыграют Медведев, Бублик, Рублёв и Хачанов. LIVE!
Даниил Сальников
Арина Соболенко
Комментарии
Теннисный год набирает обороты. Лучшие спортсмены бьются за трофеи на первых турнирах сезона. Появятся перед публикой и три россиянина.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного игрового дня на объединённом турнире в Брисбене. В финале за титул поспорят белоруска Арина Соболенко (первый номер посева) и украинка Марта Костюк (16), затем – россиянин Даниил Медведев (1) и американец Брэндон Накашима. В Гонконге главный трофей оспорят итальянец Лоренцо Музетти (1) и Александр Бублик (2) из Казахстана. Также в парном финале российский дуэт Андрей Рублёв/Карен Хачанов сразится с итальянским – Музетти/Лоренцо Сонего. За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.

WTA-500. Брисбен-2026. Сетка
ATP-250. Брисбен-2026. Сетка
ATP-250. Гонконг-2026. Сетка
ATP-250. Гонконг-2026. Пары. Сетка
Брисбен (ж). Финал
11 января 2026, воскресенье. 09:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Марта Костюк
26
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Гонконг. Финал
11 января 2026, воскресенье. 10:30 МСК
Лоренцо Музетти
7
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Брисбен (м). Финал
11 января 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Брэндон Накашима
33
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Гонконг — парный разряд. Финал
11 января 2026, воскресенье. 12:30 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Лоренцо Сонего
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Музетти Л. Сонего
Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Расписание воскресенья

В воскресенье, 11 января, в Брисбене и Гонконге пройдут финалы с участием россиян и других топовых теннисистов. Вот как выглядит расписание дня.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android