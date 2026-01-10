Теннисный год набирает обороты. Лучшие спортсмены бьются за трофеи на первых турнирах сезона. Появятся перед публикой и три россиянина.

Соболенко бьётся за титул Брисбена! Ещё сыграют Медведев, Бублик, Рублёв и Хачанов. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного игрового дня на объединённом турнире в Брисбене. В финале за титул поспорят белоруска Арина Соболенко (первый номер посева) и украинка Марта Костюк (16), затем – россиянин Даниил Медведев (1) и американец Брэндон Накашима. В Гонконге главный трофей оспорят итальянец Лоренцо Музетти (1) и Александр Бублик (2) из Казахстана. Также в парном финале российский дуэт Андрей Рублёв/Карен Хачанов сразится с итальянским – Музетти/Лоренцо Сонего. За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.