Соболенко бьётся за титул Брисбена! Ещё сыграют Медведев, Бублик, Рублёв и Хачанов. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного игрового дня на объединённом турнире в Брисбене. В финале за титул поспорят белоруска Арина Соболенко (первый номер посева) и украинка Марта Костюк (16), затем – россиянин Даниил Медведев (1) и американец Брэндон Накашима. В Гонконге главный трофей оспорят итальянец Лоренцо Музетти (1) и Александр Бублик (2) из Казахстана. Также в парном финале российский дуэт Андрей Рублёв/Карен Хачанов сразится с итальянским – Музетти/Лоренцо Сонего. За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
Расписание воскресенья
В воскресенье, 11 января, в Брисбене и Гонконге пройдут финалы с участием россиян и других топовых теннисистов. Вот как выглядит расписание дня.
- 11 января 2026
-
00:11
- 10 января 2026
-
23:58
-
23:48
-
23:05
-
22:52
-
21:51
-
21:12
-
20:38
-
20:23
-
20:14
-
19:17
-
19:10
-
18:53
-
18:45
-
18:33
-
17:40
-
17:18
-
16:52
-
16:34
-
16:15
-
15:50
-
15:44
-
15:30
-
15:22
-
15:02
-
14:42
-
14:39
-
14:28
-
14:13
-
13:51
-
13:50
-
13:50
-
13:46
-
13:30
-
13:22