Медведев стал чемпионом Брисбена! Все 22 титула он завоевал на разных турнирах

В воскресенье, 11 января, на турнирах в Брисбене и Гонконге состоялись финальные матчи. Для российских болельщиков самым интересным был поединок в Австралии, где чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, занимающий 13-е место в рейтинге ATP, играл с Брэндоном Накашимой, 33-й ракеткой мира. Накашима не потерял ни сета за предыдущие четыре матча на турнире, а Медведев в четвертьфинале с Камилем Майхшаком добился волевой победы. В полуфинале с Алексом Михельсеном россиянину пришлось тяжело, но Даниилу хватило двух партий.

Ранее Медведев дважды играл с Накашимой и одержал две победы. В этот раз он тоже добился успеха. Медведев образцово начал поединок. Россиянин своими действиями вынуждал соперника ошибаться и в первых трёх геймах отдавал не более двух очков; подача у Даниила тоже сразу заработала. На начальном отрезке он сделал два брейка и повёл 3:0, причём Накашима, когда у него не проходила первая подача, вообще не мог взять ни одного розыгрыша.

В дальнейшем Медведев сосредоточился на фиксации преимущества и преуспел в этом. Совсем без проблем, правда, не получилось. В шестом гейме у Даниила ненадолго пропала первая подача, Накашима выбрался на брейк-пойнт, однако россиянин не дал ему реализовать этот шанс. А в восьмом гейме Медведев лишь с четвёртого сетбола дожал соперника, отыграв перед этим ещё один брейк-пойнт, — 6:2 за за 34 минуты.

Даниил Медведев Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

Во второй партии у Медведева уже не было такого явного перевеса. Но всё равно он оказался сильнее. К пятому гейму теннисисты подошли без единого брейк-пойнта. Накашима вёл 30:0, однако не смог удержать подачу: частично из-за атак россиянина, частично – из-за собственных неточностей. Подтверждая брейк, Даниил спасся с 0:30 — 4:2.

Во второй половине сета Медведев не взял ни одного очка на приёме. Однако главным было забрать все свои геймы. Когда казалось, что россиянину уже ничто не помешает, возникли неприятности. Накашима цеплялся за каждый розыгрыш, и в 10-м гейме его соперник не смог подать на титул. Даниил допустил две двойные ошибки, в том числе на первом из двух матчболов, и Брэндон со второго брейк-пойнта восстановил равновесие — 5:5.

Два гейма спустя состоялся тай-брейк. Там уже Медведев не подвёл и отдал только один мяч — 6:2, 7:6 (7:1) за 1 час 36 минут.

Так Медведев впервые стал чемпионом Брисбена. В 2019 году он дошёл до финала на этом турнире и с тех пор не участвовал в нём. У россиянина уже 22 титула в карьере, и все они завоёваны на разных турнирах. Впервые с 2015 года трофей в Брисбене выиграл первый сеяный, и тогда это был Роджер Федерер.

Все титулы Даниила Медведева

Медведев во второй раз в карьере начал сезон с личного титула — после 2018 года, когда он стал чемпионом Сиднея. А в 2021-м россиянин в составе сборной на старте сезона выиграл командный ATP Cup. По титулам за карьеру Даниил обошёл Марина Чилича (21), а из действующих игроков впереди Карлос Алькарас, Янник Синнер, Александр Зверев (все — по 24) и Новак Джокович (101). А по трофеям на харде Медведев (20) вплотную приблизился к Синнеру (21). Из действующих теннисистов больше хардовых титулов только у Джоковича (72). Кроме того, в понедельник первая ракетка России поднимется на одно место в рейтинге ATP и станет 12-м в мире.

Чуть ранее в Брисбене состоялся женский финал «пятисотника». Четырёхкратная чемпионка ТБШ первая ракетка мира Арина Соболенко вышла на корт с украинкой Мартой Костюк, 26-м номером рейтинга WTA. Соболенко не потеряла ни партии на пути к финалу, несмотря на довольно сложную сетку (Мэдисон Киз, Каролина Мухова), а Костюк удивила тем, что последовательно выбила Аманду Анисимову, Мирру Андрееву и Джессику Пегулу — последняя получила 0:6, 3:6.

История личных встреч говорила за Соболенко: 4-0, в том числе 2-0 в 2025-м. Сегодня Арина одержала пятую победу подряд над Мартой. Начало матча оказалось провальным для Костюк — Соболенко просто смяла её. Украинка только и делала, что допускала неточности, и двойные ошибки тоже были. Белоруска во втором гейме взяла подачу соперницы с четвёртого брейк-пойнта, после чего подтвердила брейк — 3:0. Однако после этого уже у Арины случился провальный отрезок с невынужденными ошибками. Марта этим воспользовалась и сравняла счёт — 3:3.

Костюк могла бы задуматься хотя бы о тай-брейке. Но у Соболенко, само собой, были другие планы. Арина сделала следующий брейк в самый нужный момент, в 10-м гейме, когда соперница уже не могла на него ответить. Остро играя на приёме, белоруска позволила украинке взять лишь очко и забрала сет — 6:4 за 40 минут. Соболенко закончила эту партию с некритичным отрицательным соотношением виннеров к невынужденным ошибкам (10/11), а вот у Костюк дела обстояли хуже (5/15).

Арина Соболенко Фото: Albert Perez/Getty Images

Во втором сете Соболенко подтянула подачу — процент попадания первой увеличился с 52% до 69%. Это помогло ей на дистанции. За всю партию у Костюк был лишь один брейк-пойнт, в первом гейме, однако и его она не использовала. Как и в стартовом сете, Арина, сделав ранний брейк, повела 3:0, только теперь уже свой отрыв не упустила. В девятом гейме белорусская теннисистка подала на титул — 6:4, 6:3 за 1 час 19 минут — и завоевала 22-й трофей в карьере.

Соболенко защитила в Брисбене прошлогодний титул, теперь она трёхкратная победительница этого турнира. Белоруска в шестой раз в карьере выиграла «пятисотник». 19 из своих 22 титулов Арина завоевала на харде. По общему числу трофеев Соболенко обошла соотечественницу Викторию Азаренко (21). Из действующих теннисисток больше титулов только у Иги Швёнтек (25) и Винус Уильямс (49). Костюк же, несмотря на поражение в финале, вернётся в топ-20 мировой классификации.

Арина Соболенко — чемпионка Брисбена-2026 Фото: Albert Perez/Getty Images

На турнире ATP-250 в Гонконге в одиночном финале сыграли Лоренцо Музетти и Александр Бублик, седьмая и 11-я ракетки мира соответственно. В личных встречах минимальный перевес был у Бублика: 2-1. Сегодня Александр вновь победил.

Первый сет теннисисты прошли без единого брейка. Музетти не использовал ни одного брейк-пойнта из двух, а Бублик даже не подбирался к этому. У обоих игроков хорошо шла подача, особенно у Александра: 84% попадания первой и восемь эйсов при двух двойных ошибках. Лоренцо может корить себя за упущенные возможности, ведь тай-брейк уверенно забрал казахстанский теннисист, сделавший два мини-брейка, — 7:6 (7:2) за 50 минут.

Во второй партии ключевым стал отрезок в середине сета, когда игроки сделали три брейка подряд на двоих. Два из них оказались на счету Бублика; Музетти же после этого ещё и медицинский перерыв взял. Во второй половине сета Александр додавил оппонента и закончил матч брейком — 7:6 (7:2), 6:3 за 1 час 38 минут.

Так 28-летний Бублик завоевал девятый титул в карьере — уже пятый с июня прошлого года. Он в 16-й раз одолел игрока из первой десятки — и впервые сам поднялся в топ-10. В понедельник Александр обнаружит себя на 10-й строчке рейтинга ATP. Ранее это достижение не покорялось ни одному теннисисту из Казахстана.

Александр Бублик Фото: Julian Finney/Getty Images

А в парном финале Гонконга россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв сражались с тем же Музетти и его тёзкой Сонего, представляющими Италию.

На момент публикации материала матч ещё не начался.

Любопытный факт: во всех четырёх одиночных финалах в этот день играли первые сеяные: к Медведеву, Соболенко и Музетти добавилась Элина Свитолина, которая на турнире WTA-250 в Окленде сражалась с Ван Синьюй. Украинка победила со счётом 6:3, 7:6 (8:6) за 1 час 44 минуты. Свитолина завоевала 19-й титул в карьере — первый с апреля 2025 года. В ближайший понедельник Элина, игравшая этот турнир в статусе 13-й ракетки мира, вернётся на 12-ю строчку в рейтинге WTA.

Таким образом, первые сеяные одиночники завоевали сегодня три титула. Финалы выиграли Медведев, Соболенко и Свитолина. И только Музетти подкачал.

Лоренцо Музетти Фото: Clive Brunskill/Getty Images

А на турнире WTA-500 в Аделаиде завершилась квалификация. 41-летняя Вера Звонарёва, занимающая 658-е место в рейтинге WTA, не смогла выиграть финальный матч отбора, в котором её соперницей была 18-летняя чешка Тереза Валентова, 60-я ракетка мира. В первом сете Звонарёва трижды отыгрывала брейк, не дав Валентовой подать на партию. Однако на тай-брейке чешка оказалась сильнее. А на второй сет россиянке не хватило сил. Вера получила «баранку» — 7:6 (7:2), 6:0 в пользу Терезы за 1 час 31 минуту.