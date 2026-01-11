«Берегитесь, он вернулся!» Исторически уникальный титул Медведева восхитил теннисный мир

Даниил взял 22-й трофей на разных турнирах — теперь в Брисбене. Подобного набора из более чем пары десятков кубков нет ни у кого из игроков.

Российский теннисист Даниил Медведев стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Брисбене, одолев в финале американца Брэндона Накашиму (6:2, 7:6).

Медведев взял 22-й титул в карьере – все на разных соревнованиях. В Открытой эре 48 теннисистов выиграли более 20 турниров ATP, но среди них только Даниил ни разу не победил на одном соревновании дважды. Кроме того, Медведев второй раз за карьеру завоевал турнир в Австралии: в 2018-м он победил в Сиднее. С момента появления ATP-тура в 1990-м как в Сиднее (не проводится после 2022-го), так и в Брисбене первенствовали только Даниил, Ллейтон Хьюитт и Роджер Федерер.

Успех Медведева вполне можно назвать уникальным по историческим меркам, пусть даже титул добыт на относительно скромном турнире. Главное, что Даниил после смены тренера в конце прошлого сезона продолжает прогрессировать на корте и постепенно возвращается на топ-уровень. Успех Медведева впечатлил теннисное сообщество, в том числе поверженного им в финале Брэндона Накашиму.

«Было тяжело. Очевидно, что Даниил играл хорошо с самого начала, допуская мало невынужденных ошибок и не давай мне времени, чтобы найти свой ритм. Знаете, в конце концов, я просто пытался бороться за каждый розыгрыш. Хотел посмотреть, смогу ли я воспользоваться некоторыми возможностями, однако не получилось. Поздравляю соперника», — отметил Накашима.

Даниил Медведев и Брэндон Накашима на церемонии в Брисбене Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

Российские эксперты считают, что титул Медведева в Брисбене сулит теннисисту отличные перспективы на Australian Open.

«Очень хорошая заявка в начале сезона, психологически Медведеву не хватало побед и успехов в прошлом году, который стал провальным. Но мастерство никуда не делось — характер, надёжность, разнообразие у Даниила есть. По мастерству, по моим оценкам, он вполне может быть в полуфинале турнира «Большого шлема» — после Карлоса Алькараса и Янника Синнера. Даниил находится в неплохой форме, это как раз даёт основания надеяться на дальнейшие победы в скором будущем. На Australian Open он как минимум готов дойти до четвертьфинала, а хватит ли удачи и формы — вопрос. Смена тренера в прошлом году пошла на пользу? Если это не ухудшило игру Медведева, уже хорошо. Акцент подготовки всё же лежит на самом спортсмене. А хорошая форма говорит, что у них в тандеме всё идёт удачно», — заявил «Матч ТВ» заслуженный тренер России Виктор Янчук.

«Отличное начало года для Даниила Медведева! И здесь важен не только сам титул, но и свежесть, качество самой игры. Видно, что Даниил вновь получает удовольствие на корте», — сказал член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Впереди Australian Open, на котором он исторически хорошо выступал. Ему захочется исправиться за прошлогодний результат. Уверена, что сейчас будет абсолютно другой Медведев по сравнению с прошлым годом», — приводит слова олимпийской чемпионки в парном разряде Елены Весниной «Спорт-экспресс».

Французский обозреватель Бастиан Фашан нашёл интересную деталь по поводу двух последних титулов Даниила в Алма-Ате и Брисбене. Они была завоёваны на неделе, когда его дочери праздновали день рождения. Медведев тоже это заметил, поэтому посвятил австралийский трофей семье.

«Даниил Медведев завоевал два последних титула в ту же неделю, когда его дочери отмечали свои дни рождения: 14 октября 2025 года — Алисе исполняется три года; 19 октября 2025 года — Медведев побеждает в Алма-Ате; 6 января 2026 года — Виктории исполняется один год; 11 января 2026 года — Медведев побеждает в Брисбене», — написал Фашан в соцсетях.

Иностранные медиа особый акцент делают на 22-м титуле Медведева в разных городах – достижение действительно незаурядное.

«Даниил Медведев обыграл Брэндона Накашиму и завоевал свой первый титул в сезоне, ставший для него 22-м в целом — и каждый из них в новом городе. Поздравляем Медведева со впечатляющим началом сезона!» — отметил Tennis Channel.

«Медведев победил Накашиму со счётом 6:2 7:6. Даниил выиграл титул в Брисбене, 22-й для себя в карьере. У него результат 5-0 в 2026 году. Берегитесь, Медди вернулся!» — написал The Tennis Letter.

«Даниил Медведев начал 2026 год с триумфа, обыграв Брэндона Накашиму и став чемпионом Брисбена. 22 титула. 22 различных соревнования. Брисбен теперь является частью этого пути. А ещё он пробил двадцатку. Теперь у него 20 титулов на харде», — констатировал Tennis TV.

«Медведев завершил безупречную неделю, победив Брэндона Накашиму и завоевав титул в Брисбене. Это его 22-й титул ATP в карьере на 22 различных турнирах. Даниил выглядит очень сильно перед Открытым чемпионатом Австралии, где ранее трижды выходил в финал», — признал португальский обозреватель Жозе Моргаду.

«Медведев триумфально вернулся в 2026 году!» — подчеркнул британский журналист Крис Голдсмит.

Даниил Медведев показал отличный теннис на турнире в Брисбене Фото: Albert Perez/Getty Images

«Медведев переживает несомненный спортивный подъём. Он подтвердил это значимой победой на турнире ATP-250 в Брисбене. Даниил не просто взял 22-й титул за карьеру, но и добыл рейтинговые очки и приблизился к первой десятке, а также получил необходимую уверенность и соревновательный ритм, чтобы подойти к Australian Open с высокими шансами на успех», — пишет испанский сайт Punto De Break.

«В Австралии Даниила почти не узнать, и не только из-за новой причёски, которая преобразила его. На первом турнире сезона Медведев показал практически безупречную игру, отдав всего один сет и взяв титул после двухсетовой победы в финале над Брэндоном Накашимой. Собранность россиянина во время матчей поразительна и является чем-то новым: сдержанные празднования, отсутствие излишней эмоциональности, но прежде всего стиль игры, который снова стал плавным и воодушевляющим. Даниил завоевал свой 22-й титул в карьере, и, когда дело доходит до празднования победы, он выглядит безупречно, как будто прошёл первый круг любого турнира. Даниил вернулся, и на Открытом чемпионате Австралии он определённо не намерен отходить на второй план, как это было в прошлом году», — написал Ubitennis.

«Медведев сделал весомое заявление на старте сезона», — признал официальный аккаунт ATP-тура. С этим сложно не согласиться. Даниил действительно демонстрирует отличный теннис в последнее время. Конечно, он не будет котироваться на уровне Карлоса Алькараса и Янника Синнера в рейтинге претендентов на титул Australian Open, но любой из фаворитов рискует сильно поплатиться, если вдруг позволит себе недооценить Медведева.