«22 титула в 22 городах? Если продолжу в Мельбурне — здорово!» Медведев — после триумфа

Даниил Медведев начал сезон-2026 максимально убедительно, победив в финале турнира ATP-250 в Брисбене. Этот титул стал логичным продолжением сильной концовки прошлого года россиянина и позволил ему с оптимизмом смотреть в сторону Australian Open. На пресс-конференции после триумфа Медведев подробно рассказал о своей форме, экспериментах на корте, работе с новой командой, впечатлениях от завоёванного трофея, отношении к статусу аутсайдера в Мельбурне и ожиданиях от выступления на предстоящем «Шлеме».

— Поздравляю с победой, Даниил. Вы начали сезон на очень хорошей ноте, насколько это придало вам уверенности перед Australian Open?

— Честно говоря, очень много, но я сейчас не думаю об этом. Я приехал сюда, чтобы сыграть на этом турнире, а не для того, чтобы готовиться к Australian Open или что-то в этом роде. Я здесь, чтобы попытаться мощно начать сезон. Конечно, из-за того, что я не был на Итоговом турнире в прошлом году, у меня было несколько недель дополнительной подготовки с новой командой, что помогло, и я рад, что сильно начал сезон после хорошей подготовки. Это важно для уверенности в себе. Так что я доволен и с нетерпением жду следующего турнира, которым будет Australian Open.

— Чувствуете, что старый добрый Медведев, доходивший до решающих стадий на ТБШ, вернулся? Или всё ещё есть слабые места, которые вы пытаетесь устранить?

— Думаю, что да, но следующий ТБШ – через неделю. Никогда не знаешь, что произойдёт. Можно проиграть в первом круге, а можно и победить. Постараюсь сделать всё возможное. Я определённо играл очень хорошо в конце того сезона. Я думаю, что в последних семи турнирах я вышел в четвертьфинал шесть раз, во многих — в полуфинал, выиграл два титула. Так что я доволен тем, как действовал, и знаю, что, когда я играю хорошо, не так много теннисистов, которые могут легко меня победить. Это самое главное, так что если я смогу хорошо сыграть в Австралии, то буду доволен своими шансами. В конце концов, никогда не знаешь, что произойдёт. Иногда спортсмен может провести матч года с тобой, или тебе может попасться Карлос [Алькарас], Янник [Синнер], Саша [Зверев] или кто-то другой, и они могут тебя обыграть. Так что я доволен тем, как играю сейчас, доволен титулом и с нетерпением жду большего.

Даниил Медведев на пресс-конференции Фото: Albert Perez/Getty Images

— Можете рассказать нам о четырёх последних турнирах прошлого года и о том, что изменилось между ними и началом сезона-2026?

— Я сменил команду, но, опять-таки, не хочу сказать, что всё из-за этого. Прошлый год был непростым, немного нестабильным, и смена команды помогла. Так что я доволен этим. Я ещё не играл на ТБШ с новой командой. Опять же, важно то, что важно, и важно то, как я играю. Если я уступлю в первом круге на Australian Open, но буду двигаться так же, как здесь, то буду удивлён. Это значит, что противник играл хорошо, однако я бы мысленно отошёл от этого матча и сказал себе: «Знаешь что, это было здорово, и я постараюсь лучше в следующий раз». Для меня сейчас самое главное — это оставаться в настоящем моменте на протяжении всего турнира, и это точно то же самое, что я собираюсь делать в Австралии.

— На этой неделе вы много экспериментировали и пробовали со своей командой новые вещи. Как думаете, вы много узнали из того, что пытались сделать?

— Я не думаю, что было что-то сумасшедше новое, но опять же, я много работал над ударом с лёта во время предсезонки, над подачей. Ничего нового я не делал на подаче, однако, по моему мнению, я подавал хорошо. Думаю, ещё есть над чем работать. Особенно сегодня я чувствовал, что условия были немного более тяжёлыми, поэтому было сложнее пробить через сетку, и я думаю, что для соперника – тоже. Так что есть над чем работать, но всё же это пустяки, потому что я не думаю, что у меня были какие-то большие улучшения в игре. Однако думаю, моя команда довольна тем, как я отработал эти мелочи на турнире.

— Вы отправляетесь в Мельбурн в качестве игрока за пределами топ-10, а австралийцы любят аутсайдеров. Как думаете, вы сможете получить немного дополнительной поддержки?

— Знаете, я думаю, это будет весело. Но тут смотря что подразумевается под словом «аутсайдер». Если смотреть в долгосрочной перспективе, то я определённо аутсайдер, потому что уже давно не был в финальных стадиях ТБШ, нахожусь за пределами топ-10. Хотя, возможно, в первых четырёх кругах я не буду аутсайдером. Но, опять же, я трижды был в финале там, и я чувствую, что в целом болельщики в Мельбурне меня любят. Может быть, это звучит громко, но надеюсь, что болельщикам я нравлюсь. Я постараюсь сделать всё возможное точно так же, как здесь. Наслаждаться своим теннисом, наслаждаться игрой, наслаждаться борьбой, и, надеюсь, люди смогут поддержать меня.

— Вы упомянули, что сегодняшние тяжёлые мячи замедлили игру. Чего вы ожидаете от кортов в Мельбурне? Что больше подходит вашей игре — когда они становятся медленнее или быстрее?

— Понятия не имею, как это будет. Здесь условия были довольно быстрые. Мне это понравилось, я выиграл. Мячи был хорошими. Когда я сегодня заявил, что они были тяжёлыми, то подразумевал влажность. Я думаю, что мяч на самом деле не сильно увеличивался в размерах, как обычно. Но опять же, прошло некоторое время, и я оставил эту тему немного позади. В какой-то момент я был слишком сосредоточен на том, что происходит с мячом, я типа: «О, боже мой, что с ним происходит?». Теперь я такой: «Да без разницы». Я знаю, что ничего не могу изменить. Просто буду делать всё возможное. Так что надеюсь, что условия в Австралии будут точно такими же, как здесь, потому что мне здесь понравилось.

— После полуфинала вы сказали, что пытались быть немного спокойнее, не так сильно нервничать на корте. Очевидно, что многие болельщики любят ваши эмоции во время игры. Как удаётся это сочетать?

— Да нет, самое главное — это то, что я всегда остаюсь верным себе. Когда я злюсь и даже делаю что-то неправильно, иногда мне приходится извиняться, но таков я. Это мои эмоции. Однако также знаю, что эти эмоции могут быть забавными, их может быть слишком много, но часто они могут стоить мне немного энергии и концентрации во время матча. Поэтому, конечно, я всегда говорю, что лучше оставаться спокойным. Это проще, однако я не всегда могу это сделать. Так что рад, что здесь удалось найти свой ритм, которому я следовал. Думаю, во всём мире так много болельщиков, что некоторым нравится злой Медведев, а некоторым нравится спокойный Медведев. Если я играю хорошо, если остаюсь верен себе, то найдутся люди, которые будут меня любить, и люди, которые будут ненавидеть.

— Знаете же эту статистику, что у вас 22 титула в 22 разных городах? В чём причина? И есть ли она?

— Понятия не имею. Знаете что? Журналисты всегда спрашивают меня о целях на следующий год, а я никогда не ставлю их себе. Я установлю перед собой задачу попытаться выиграть второй титул, где я уже побеждал. Не знаю, получится ли, но постараюсь. Это забавная история: 22 титула и 22 разных города. Но, смотрите, если это продолжится в Мельбурне, то будет просто прекрасно. Я никогда не выигрывал в Мельбурне, так что пусть будет там 23. Я просто делаю всё возможное, и буду честен, надеюсь, что выиграю где-нибудь второй титул в том же городе.

Турнир в Брисбене проходил с 4 по 11 января. Соревнования мужчин на Australian Open состоятся с 18 января по 1 февраля.