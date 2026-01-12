Чемпионка юниорских ТБШ и абсолютная дебютантка: все россиянки в квалификации AO-2026

На неделе, начинающейся 12 января, в Мельбурне пройдёт квалификация Открытого чемпионата Австралии. Формат остался прежним: чтобы попасть в основную одиночную сетку (мужскую либо женскую), участнику/участнице необходимо выиграть первый круг, второй и финал — всего три матча. В квалификации принимают участие по 128 теннисистов и теннисисток. Таким образом, право выступить в основе получат по 16 мужчин и женщин.

В мужской отборочной сетке нет ни одного представителя России. По-настоящему громкие имена, в принципе, тоже отсутствуют, за исключением разве что 36-летнего Кея Нисикори, бывшей четвёртой ракетки мира. Финалист US Open 2014 года четырежды доходил до четвертьфинала в Мельбурне. Имеются и некоторые другие любопытные персонажи. Под третьим номером посева выступит 33-летний грузин Николоз Басилашвили, добиравшийся до 16-го места в рейтинге ATP. Седьмой номер получил 20-летний Александр Блокс, изрядно пошумевший на молодёжном Итоговом турнире месяц назад — бельгиец дошёл до финала. Опытнейший Душан Лайович посеян под 13-м номером, другой бывший представитель топ-16 Николас Харри — под 21-м.

Не попали в посев такие небезызвестные теннисисты, как новый подопечный Жиля Сервара (экс-тренера Даниила Медведева) Нишеш Басаваредди, четвертьфиналист Уимблдона-2011 Бернард Томич, сенсационный победитель Даниила Медведева на «Ролан Гаррос» — 2023 Тьяго Уайлд, четвертьфиналист US Open — 2021 Ллойд Харрис. А уайлд-кард в квалификацию получил 17-летний Круз Хьюитт, сын знаменитого австралийца Ллейтона Хьюитта. За выступлениями Хьюитта-младшего местная публика будет следить с повышенным интересом.

Нас же больше интересует женская сетка. Изначально в списке участниц присутствовали семь россиянок, однако в итоговой сетке их оказалось шесть — без Анастасии Захаровой. 23-летняя теннисистка, будучи 104-й ракеткой мира на момент формирования сетки, высоко располагается в списке участниц отбора. Логично предположить, что в основной сетке снялась одна из теннисисток и освободившуюся вакансию заняла Захарова. Официального подтверждения этому нет: на момент публикации материала на сайте турнира доступна лишь предыдущая версия списка теннисисток, гарантировавших себе участие в основной сетке, и последние изменения там не учтены. Остальные шесть наших участниц в посев квалификации не попали.

Алина Чараева

Чараева готовится к своей третьей попытке пробиться в основную сетку ТБШ. На Australian Open и на «Ролан Гаррос» она этого ещё не делала, на Уимблдоне дошла до второго круга отбора, а на US Open остановилась в финале. Результаты растут — по логике, следует ожидать, что на этот раз Алина пройдёт все три стадии квалификации.

Вместе с тем сетка Чараевой досталась непростая. Начнёт отбор она матчем с 10-й сеяной Ребекой Масаровой из Швейцарии. Во втором круге таких высокорейтинговых соперниц не предвидится, а вот в финале возможна встреча с Джоанной Гарленд (Китайский Тайбэй, 19). Или, к примеру, с непростой украинкой Ангелиной Калининой, бывшей 25-й ракеткой мира. Гарленд и Калинина как раз сыграют друг с другом в первом круге квалификации.

Алина Чараева Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Полина Яценко

Яценко пока не играла не только в основе ТБШ, но даже в квалификации выступит впервые — Полина готовится к полноценному дебюту. Как и Чараева, спортсменка редко появляется на уровне тура и выступает в основном на «челленджерах» и более мелких турнирах ITF.

В первом круге отбора Яценко сразится с аргентинкой Марией Карле. Далее есть вероятность выхода на китаянку Юань Юэ (25), а в финале по сетке возможна встреча с четвёртой сеяной Синьей Краус — австрийская теннисистка рвётся в топ-100 рейтинга WTA.

Татьяна Прозорова

Однажды Прозорова уже играла в основной сетке на мэйджоре. На US Open 2023 года Татьяна прошла отбор, после чего уступила в первом круге. После этого она ещё трижды пробовала пройти квалификацию, но всякий раз терпела неудачу. На Australian Open — 2024 россиянка уступила в первом матче отбора, а прошлогодний турнир пропустила.

Прозорова начнёт квалификацию матчем с малоизвестной испанкой Андреа Ласаро Гарсией — она тоже несеяная. А вот в полуфинале отбора испытание может быть более серьёзным: там вероятна встреча с третьей сеяной Маяр Шериф из Египта. Если Татьяна успешно преодолеет две стадии квалификации, то в финале может сыграть с Варварой Лепченко (32) — в мае этого года американке исполнится 40 лет.

Елена Приданкина

Приданкина только в 2025 году стала проходить по рейтингу в квалификацию на турнирах «Большого шлема». Пока ей ни разу не удалось преодолеть этот барьер на пути к основной сетке. На Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне Елена покидала отборочную сетку после первых же матчей, а на US Open смогла выйти во второй круг.

Приданкина сразу попала на сеяную в этой квалификации. В первом круге россиянка выйдет против француженки Диан Парри (13). В случае выхода в финал отбора Елена может сыграть там с представительницей Таиланда Ланланой Тараруди (21).

Алина Корнеева

В 2023 году Корнеева здорово выступила на юниорских турнирах «Большого шлема». Australian Open она выиграла, победив в финале Мирру Андрееву, потом завоевала титул и на «Ролан Гаррос», а также вышла в полуфинал Уимблдона. На взрослом уровне у Алины имеется пока одно участие в основной сетке ТБШ. На AO-2024 она смогла выйти во второй круг. В 2025-м Корнеева трижды пробовала пройти отбор на мэйджорах (на всех, кроме «Ролан Гаррос»), однако потерпела три поражения в трёх матчах первого круга отбора.

Корнеева стартует в отборе поединком с Чжосюань Бай. Если россиянка пройдёт китаянку, то сразится с кем-то из француженок — либо с бывшей 10-й ракеткой мира Кристиной Младенович, либо с Хлоэ Паке, которая попала в сетку в качестве альтернативной участницы — уже после жеребьёвки на место первой сеяной. В финале квалификации Алина может сыграть с чешкой Доминикой Шальковой (31).

Алина Корнеева Фото: Maya Thompson/Getty Images

Анастасия Гасанова

Гасанова лишь однажды из шести попыток смогла пройти квалификацию ТБШ, да и то в сетку «Ролан Гаррос» 2022 года попала как лаки-лузер. Тогда она проиграла в первом круге. В остальных пяти случаях Анастасия останавливалась на разных стадиях отбора, проиграв в первом круге квалификации AO в 2022 и 2023 годах. А в 2024-м и 2025-м она не попадала даже в отборочные сетки.

Первый матч в отборе Гасанова проведёт с испанкой Кайтлин Кеведо (3). В случае выхода во второй круг Анастасия сыграет с кем-то из несеяных, а в финале отбора может сразиться с турчанкой Зейнеп Сёнмез (5).

Выступит в отборе и одна чемпионка ТБШ. Слоан Стивенс, победительница US Open — 2017, в первом круге встретится с чешкой Барборой Палицовой. Экс-россиянка Мария Тимофеева, выступающая теперь за Узбекистан, получила 28-й номер посева и начнёт квалификацию матчем с японкой Маи Хонтамой. А белоруска Александра Саснович (8) в первом круге сыграет с москвичкой Ксенией Ефремовой, которая в совсем юном возрасте переехала во Францию.

Отбор Australian Open пройдёт с 12 по 15 января. За всеми событиями ТБШ в Мельбурне следите на «Чемпионате».