Чудо-арена, новые правила, возвращение Федерера. Что нужно знать об Australian Open — 2026

На первом «Шлеме» сезона также пройдёт турнир 1 Point Slam, где даже любитель может выиграть $ 1 млн у звезды.

С 18 января по 1 февраля состоится Australian Open – 2026, первый турнир «Большого шлема» в новом сезоне.

Предварительные баталии на кортах Мельбурна начались уже на этой неделе, но всё самое интересное случится в основной сетке. Что нужно знать об австралийском «Шлеме» и чем предстоящий розыгрыш отличается от прошлогодних?

Где пройдёт Australian Open

Australian Open – самый молодой турнир «Большого шлема», он проводится с 1905 года. Зрителей ждёт 114-й розыгрыш соревнований, вынужденные пауза была только из-за мировых войн (1916-1918, 1941-1945). Среди россиян чемпионами здесь становились Евгений Кафельников (1999), Марат Сафин (2005) и Мария Шарапова (2008).

Изначально основным местом проведения AO был Мельбурн – второй по величине город Австралии с населением более чем 5 млн человек. Однако постоянной прописки у турнира очень долго не было. В период с 1905 по 1971 год матчи мэйджора также проходили в Сиднее (17 раз), Аделаиде (14), Брисбене (7), Перте (3) и даже на территории Новой Зеландии – в Крайстчёрче и Гастингсе (1906 и 1912 годы соответственно).

Турнир окончательно прописался в Мельбурне только в 1972 году. Сначала соревнования проводились на стадионе «Куйонг», а с 1988-го (года 200-летия Австралии) матчи неизменно принимает специально реконструированный под теннисный мэйджор спортивный комплекс «Мельбурн Парк», ранее называвшийся «Флиндерс Парк».

Панорамный вид на «Мельбурн Парк» Фото: Sean Garnsworthy/Getty Images

Для проведения Australian Open используется 33 корта с хардовым покрытием. Большинство из них тренировочные и не рассчитаны на приём зрителей, но основные арены достаточно вместительны.

В первую очередь заслуживает внимания центральный корт имени Рода Лэйвера, который вмещает 14 820 зрителей. Его открыли в 1988 году и сразу оснастили сдвигаемой крышей на случай дождя или жары. Тогда же ввели в эксплуатацию ещё одну крытую арену имени Маргарет Корт, способную принять 7500 человек. В данном плане Australian Open ушёл далеко вперед от «Ролан Гаррос», Уимблдона и US Open, главные площадки которых обзавелись защитой от неблагоприятных погодных условий только в XXI веке.

Арена Рода Лэйвера Фото: Hannah Peters/Getty Images

В 2000 году открылась арена имени Джона Кейна вместимостью 10 300 зрителей, она отняла статус второй важнейшей у стадиона Маргарет Корт. На данной площадке тоже установлена крыша. Таким образом, Australian Open – единственный «Шлем» с тремя крытыми кортами, на других ТБШ их максимум два.

Крыша главных арен «Мельбурн Парк» в случае необходимости открывается и закрывается примерно за 20 минут. В закрытом состоянии предусмотрено кондиционирование воздуха, что важно при высоких температуре и влажности воздуха.

Арена Джона Кейна Фото: Morgan Hancock/Getty Images

Кроме того, солидную вместительность имеют арена «Шоу Корт» (ранее «Kia Arena», вмещает 5000 зрителей), корт №2 и корт №3 (оба – по 3000). Здесь нет сдвигаемой крыши и прочих удобств, но присутствует атмосфера крупных теннисных турниров благодаря наличию немалого числа болельщиков.

Неделя открытия AO включает невиданные новшества, в том числе матч легенд

Период с начала квалификации и до старта матчей основной сетки Australian Open принято называть Неделей открытия. В этом году она продлится с 12 по 17 января. Неделя открытия – отличная возможность осмотреть «Мельбурн Парк» перед началом основной сетки турнира. В 2026-м программа для фанатов будет особенной.

14 января состоится решающая стадия широко анонсированного 1 Point Slam – соревнования на выбывание между профессиональными теннисистами, знаменитостями и любителями, где на кону будет денежный приз в размере $ 1 млн. Среди участников турнира – чемпионы ТБШ Карлос Алькарас, Ига Швёнтек, Янник Синнер, Кори Гауфф, Даниил Медведев и Наоми Осака. Из известных имен также Ник Кирьос, Танаси Коккинакис, Феликс Оже-Альяссим, Жасмин Паолини и даже Симоне Ваньоцци — завершивший карьеру 11 лет назад тренер Синнера уже успел обыграть в первом круге Люка Сэвилла, мужа бывшей российской теннисистки Дарьи Сэвилл (Гавриловой). Правила простые – каждый матч длится один розыгрыш, дальше проходит тот, кто его забрал. Конечно, суперзвёзды всё равно будут фаворитами, но в условиях, когда вообще нет права на ошибку, может случиться что угодно, даже в противостоянии с любителями.

В четверг, 15 января состоится жеребьёвка, которая сформирует турнирную сетку для 128 участников в мужском и женском одиночных разрядах. Ожидается, что действующие чемпионы AO Янник Синнер и Мэдисон Киз примут участие в этой торжественной процедуре.

Янник Синнер примет участие в 1 Point Slam и жеребьёвке Australian Open — 2026 Фото: Darrian Traynor/Getty Images

С 13 по 16 января также будут проходить открытые тренировки топ-игроков на арене Рода Лэйвера. Особое внимание будет приковано к рекордсмену – 10-кратному чемпиону турнира Новаку Джоковичу, который стремится взять 25-й «Шлем» и очень хочет сделать это именно в Мельбурне. Синнер, Алькарас, первая ракетка мира в рейтинге WTA Арина Соболенко тоже наверняка будут пользоваться огромной популярностью у зрителей.

17 января впервые в истории состоится специальная церемония открытия Australian Open. Организаторы решили провести её в формате выставочного матча за день до старта основной сетки соревнований. В поединке под названием «Битва первых ракеток» сыграют легендарные Роджер Федерер, Андре Агасси, Патрик Рафтер и Ллейтон Хьюитт. Это определённо поспособствует популяризации турнира.

Андре Агасси, Патрик Рафтер и Роджер Федерер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

За чем следить на AO-2026

На турнире в Мельбурне выступят 16 чемпионов турниров «Большого шлема»: пять мужчин и 11 женщин. Победитель AO-2014 Стэн Вавринка получил уайлд-кард от организаторов и выступит здесь в последний раз. 40-летний швейцарец недавно объявил, что завершит карьеру в конце сезона-2026.

У девушек абсолютным фаворитом турнира является Арина Соболенко. Белорусская теннисистка дважды брала титул в Мельбурне (2023, 2024) и имела отличные шансы сделать это в сезоне-2025, но драматично уступила Мэдисон Киз в финале. Теперь Арина с ещё большим рвением будет стремиться вернуть заветный титул себе. Сложно представить, что кто-то может ей помешать на быстром австралийском харде, однако пример Киз показывает, что даже доминирующую теннисистку уровня Соболенко не стоит заранее записывать в чемпионки.

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек в последнее время выглядит нестабильно. На недавнем United Cup полька потерпела болезненные поражения от Кори Гауфф и Белинды Бенчич. Но в Швёнтек мало кто верил и на Уимблдоне-2025, что не помешало ей взять титул, победив с двумя «баранками» Аманду Анисимову в финале. Теперь Иге не хватает именно титула на Australian Open для карьерного «Шлема». Это может дополнительно мотивировать её в Мельбурне.

У мужчин к карьерному «Шлему» на AO стремится первая ракетка мира Карлос Алькарас. Испанец уже придумал, какую татуировку сделает в случае успеха: это будет кенгуру. Планам Карлоса постараются помешать Синнер и Джокович. Других теннисистов тоже не стоит совсем списывать со счетов. Прошлогодний финалист Александр Зверев всё ещё очень хочет взять свой первый в карьере ТБШ, а постепенно возвращающий топовую форму Даниил Медведев стремится реабилитироваться за провал с вылетом от Лёнера Тьена во втором круге в розыгрыше-2025.

Карлос Алькарас и Арина Соболенко Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Медведев только что выиграл турнир категории ATP-250 в Брисбене и в целом всегда классно выступал в Австралии, за исключением прошлого года. Даниил – трёхкратный финалист AO. Путь к титулу ему преграждали легендарные Новак Джокович и Рафаэль Надаль, а также их молодой наследник Янник Синнер. Возможно, Медведев сумеет наконец-то обставить Синнера, Алькараса, Джоковича и остальных в статусе тёмной лошадки, когда от него мало кто ждёт успеха.

Победители одиночного разряда у мужчин и женщин заработают по $ 2,79 млн, финалисты – по $ 1,44 млн. Общий призовой фонд составит $ 74,9 млн. Сумма выросла на 16% по сравнению с прошлым годом.

Важно отметить, что Australian Open — 2026 станет первым крупным турниром, на котором опробуют новые правила, принятые из-за жары. Во время матчей будут предусмотрены специальные паузы для охлаждения: по запросу любого из игроков позволят сделать перерыв на 10 минут после второго сета. Встреча будет приостановлена, если индекс тепловой нагрузки (WBGT) превысит 32,2°C.

С точки зрения зрителя, нововведения не самые приятные, поскольку пауз или даже срывов игр станет заметно больше, но для теннисистов наконец-то вводятся условия, позволяющие нормально справиться с жарой, которая в течение года даёт о себе знать на многих турнирах, в том числе в Австралии.