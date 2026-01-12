Последняя репетиция перед AO-2026. Мирра сразится с чешкой, выбившей подругу Соболенко

Мирра Андреева продолжает своё путешествие по Зелёному континенту, перед началом Australian Open ей предстоит выступление на «пятисотнике» в Аделаиде. На прошлой неделе наша теннисистка соревновалась на турнире того же ранга, но в Брисбене, где сенсационно проиграла в четвертьфинале. Посмотрим, какие выводы сделала россиянка и насколько успешно ей удалось поработать над допущенными ошибками.

Путь Мирры по сетке Брисбена оказался непростым и богатым на затяжные матчи. Во втором круге Андреева сумела собраться после неудачной первой партии и одержала волевую победу над 206-й ракеткой мира Оливией Гадеки (4:6, 6:1, 6:2), затем наша теннисистка вытащила трёхсетовый поединок с Линдой Носковой (5:7, 6:4, 7:5), а в четвертьфинале спортсменку остановила Марта Костюк (6:7 (7:9), 3:6), которая в итоге добралась до решающего сражения.

Казалось, после такого насыщенного и энергозатратного турнира Андреева возьмёт паузу и пропустит Аделаиду, однако россиянка осталась в сетке. Уже завтра, 13 января, «пятисотник» начнётся для нашей теннисистки поединком с Мари Боузковой.

При этом первоначально Мирра должна была стартовать со встречи с финалисткой US Open — 2021 Лейлой Фернандес, однако из-за снятия первой сеяной Джессики Пегулы сетка турнира была перестроена, и Андреева заняла освободившееся место американки, получив возможность начать борьбу со второго круга.

Боузкова уже успела заявить о себе в Аделаиде, проведя пока что самый упорный матч первого круга. На старте «пятисотника» Мари за 2 часа 28 минут одержала волевую победу над подругой Арины Соболенко Паулой Бадосой (3:6, 6:3, 6:4), продемонстрировав характер и умение прибавлять по ходу встречи. Для чешки выигранный поединок имел особое значение, ведь до этого она не знала успехов в очных противостояниях с испанкой, уступив ей во всех четырёх сражениях. Теперь же серия поражений прервана, а счёт личных встреч стал 4-1 в пользу Бадосы.

Мари Боузкова Фото: WUHAN OPEN OFFICIAL 2025/VCG via Getty Images

За 10 лет, проведённых в туре, Мари Боузкова так и не превратилась в теннисистку, способную стабильно бороться за крупные титулы. Наивысшей позицией чешки в рейтинге WTA остаётся 24-е место, которого она достигла ещё в 2022 году, а в настоящий момент она является 45-й ракеткой мира. Последнюю победу над соперницей из топ-10 Боузкова одержала в 2024-м, всего же она выиграла 11 матчей у теннисисток первой десятки. За всю карьеру Мари завоевала лишь два трофея — оба на домашнем турнире WTA-250 в Праге, где первенствовала в 2022 и 2025 годах.

При этом в парном разряде карьера Боузковой складывается значительно успешнее. Максимально высоко спортсменка поднялась в рейтинге WTA в мае 2024 года, когда достигла 15-го места. За время выступлений в туре Мари завоевала шесть титулов, включая престижный турнир категории WTA-1000 в Пекине. Кроме того, чешская теннисистка может похвастаться завидной стабильностью: вот уже шесть сезонов подряд она неизменно доходила как минимум до одного финала, а последний трофей выиграла в 2025 году на турнире WTA-250 в Истбурне.

История личных встреч между Андреевой и Боузковой полностью на стороне россиянки: обе встречи состоялись в 2025 году и завершились победами Мирры в двух сетах, что подчёркивает уверенность и стабильность её игры с чешкой. Если учитывать, что Андреева только что прилетела на турнир, а Боузкова в прошлом матче едва справилась со своей соперницей, предстоящий поединок для нашей теннисистки выглядит относительно комфортным, хотя внимание терять всё равно нельзя.

Мирра Андреева Фото: Albert Perez/Getty Images

Пусть выступление Мирры на турнире в Брисбене прошло не так успешно, как год назад, когда она добралась до полуфинала этого «пятисотника», теннисный мир продолжает с оптимизмом смотреть на перспективы россиянки. Бывшая вторая ракетка мира Онс Жабер высказалась о потенциале Андреевой так:

«Мирра Андреева сильная для своего возраста. Она бьёт очень сильно. Когда я впервые сыграла с ней, была удивлена: ей было лет 16 или около того, она уже тогда отлично била по мячу, сильно повредила мне плечо! Даже когда я просто хлопаю её по плечу, я, по сути, стучу по стене или чему-то подобному, это слишком сильно. Это поколение невероятно мощное – не знаю, что они едят, но мне, пожалуй, стоит попробовать то же самое. Она играет невероятно, видно, что ей немного не хватает опыта, но думаю, что в будущем она станет по-настоящему великой теннисисткой. У неё отличная подача, форхенд просто невероятный, с небольшим вращением. Это хорошо, к тому же у неё немного сжатый хват, но она наносит им большой урон. В этом и заключается разница: если вы хотите бить более плоско, то вам понадобится другой хват, и вы получите преимущество, нанося удары плоско, и наоборот, при использовании разных хватов», — отметила Жабер в подкасте Love All c Ким Клейстерс.

Положительно настроена по поводу будущего Мирры и другая признанная теннисистка. Экс пятая ракетка мира Анна Чакветадзе подчеркнула, что при небольшой работе над нюансами игры и сохранении мотивации 18-летняя спортсменка способна регулярно обыгрывать сильнейших соперниц и добиваться успеха на крупных турнирах. «Мирре нужно улучшить некоторые маленькие детали в своей игре. Она уже является высококачественным, сильным игроком, даже с учётом небольшого спада формы к концу сезона [2025]. Что мне больше всего в ней нравится, так это то, что она настоящий боец. Ей не нравится проигрывать, и я верю, что это делает её очень мотивированной для того, чтобы продолжать улучшаться. Её игра сейчас довольно стабильна и надёжна, однако мы уже видели, что она может обыгрывать таких игроков, как Швёнтек и Соболенко. Она уже делала это на крупных турнирах. Это очень чётко показывает её потенциал.

Мирре просто нужно внести несколько корректировок, чтобы стать увереннее в игре. У неё сильный характер, и, если она останется мотивированной и сосредоточится не на том, чего она уже достигла, а на постоянном совершенствовании, я искренне верю, что она достигнет успеха. Она очень требовательна к себе, и я прекрасно это понимаю. Самое важное – чтобы эта самокритика не стала разрушительной. Иногда быть строгим в отношении к себе помогает, но на протяжении долгих и тяжёлых периодов важно позволять себе немного свободы, почувствовать поддержку, позитив и мотивацию извне. Искренне надеюсь, что Мирра найдёт свой путь и будет сиять на турнирах «Большого шлема», — приводит слова Чакветадзе Tennis 365.

Турнир в Аделаиде проходит с 12 по 17 января. Соревнования женщин на Australian Open состоятся с 18 по 31 января. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».