Медведев рвётся в топ-10, Мирра — на 7-е место: посев и рейтинговые расклады перед AO-2026

До старта соревнований в основных одиночных сетках Australian Open осталась всего неделя. В понедельник, 12 января, ATP и WTA опубликовали очередные версии рейтингов теннисистов и теннисисток. Именно по этим спискам будет определены номера посева при жеребьёвке, которая состоится в четверг, 15 января.

Рейтинг ATP на 12 января

Место Посев на AO Теннисист Очки 1 1 Карлос Алькарас 12 050 2 2 Янник Синнер 11 500 3 3 Александр Зверев 5105 4 4 Новак Джокович 4780 5 5 Лоренцо Музетти 4105 6 6 Алекс де Минор 4080 7 7 Феликс Оже-Альяссим 3990 8 8 Бен Шелтон 3960 9 9 Тейлор Фриц 3840 10 10 Александр Бублик 3065 11 Не играет Джек Дрейпер 2990 12 11 Даниил Медведев 2910 13 12 Каспер Рууд 2795 14 13 Андрей Рублёв 2600 15 14 Алехандро Давидович-Фокина 2585 16 Не играет Хольгер Руне 2580 17 15 Карен Хачанов 2320

Первые два номера, само собой, получили Карлос Алькарас и Янник Синнер. Испанец отправится на самый верх турнирной сетки, итальянец — в самый низ, на 128-ю позицию. Следующую двойку составили Александр Зверев и Новак Джокович. Потенциально они могут сыграть с Алькарасом и Синнером в полуфинале.

Турнир пропускают сразу два теннисиста, которые при определённых условиях могли бы далеко пройти по сетке. Джек Дрейпер и Хольгер Руне травмированы. Ввиду снятия Дрейпера на одно место в посеве поднялся Даниил Медведев. Турнир в Брисбене Медведев проводил в ранге 13-й ракетки мира. Успешный поход за титулом позволил ему подняться на 12-ю строчку, а посеян Даниил будет под 11-м номером.

Важно, что Медведев смог пробиться в третью четвёрку посева, то есть на места с девятого по 12-е. Это означает, что в четвёртом круге AO он гарантированно не встретится ни с кем из топ-4 — в частности, избежит пересечения с Алькарасом и Синнером. Потенциальные соперники россиянина в 1/8 финала — Лоренцо Музетти, Алекс де Минор, Феликс Оже-Альяссим и Бен Шелтон. Ровно в таком же положении находится и Александр Бублик, дебютировавший в топ-10. А вот Андрей Рублёв и Карен Хачанов, 13-й и 15-й сеяные соответственно, могут сразиться с Алькарасом и Синнером уже в четвёртом круге.

Андрей Рублёв Фото: Julian Finney/Getty Images

Рейтинг WTA на 12 января

Место Посев на AO Теннисистка Очки 1 1 Арина Соболенко 10 990 2 2 Ига Швёнтек 8328 3 3 Кори Гауфф 6423 4 4 Аманда Анисимова 6320 5 5 Елена Рыбакина 5850 6 6 Джессика Пегула 5453 7 7 Жасмин Паолини 4267 8 8 Мирра Андреева 4232 9 9 Мэдисон Киз 4003 10 10 Белинда Бенчич 3512 11 11 Екатерина Александрова 3375 12 12 Элина Свитолина 2856 13 13 Линда Носкова 2641 14 14 Клара Таусон 2530 15 15 Эмма Наварро 2467 16 16 Наоми Осака 2366 17 17 Виктория Мбоко 2157 18 18 Людмила Самсонова 2122 19 19 Каролина Мухова 2083 20 20 Марта Костюк 1983 ...23 23 Диана Шнайдер 1818 ...31 Не играет Вероника Кудерметова 1517 ...33 31 Анна Калинская 1483

В женской сетке AO потерь в топ-20 нет. Первыми сеяными будут Арина Соболенко и Ига Швёнтек, а их возможные соперницы на стадии 1/2 финала — Кори Гауфф и Аманда Анисимова. Пятое место Елены Рыбакиной означает, что, к примеру, с Соболенко она может встретиться и в финале (если попадёт в другую половину), и в полуфинале (в одной половине, но в разных четвертях), и даже в 1/4 финала.

В таких же условиях находится и Мирра Андреева. 18-летняя россиянка весьма удачно вернулась в топ-8 на этой неделе, в силу чего гарантированно избежит встречи в четвёртом круге с такими теннисистками, как Елена Рыбакина, Джессика Пегула и Жасмин Паолини. Вместо этого в 1/8 финала Андреева может сразиться с кем-то из четвёрки Мэдисон Киз — Белинда Бенчич — Екатерина Александрова — Элина Свитолина.

От посева плавно переходим к рейтинговым раскладам перед AO. К нижеследующим таблицам необходимы пояснения. Первая колонка — это очки, которые участники обнаружат напротив своих фамилий 19 января, в день старта AO-2026. Вторая колонка — очки, заработанные год назад в Мельбурне. 26 января, то есть по ходу AO-2026, они сгорают (в этом году турнир проходит на неделю позже). Четвёртая колонка (о третьей — чуть ниже) — очки на 2 февраля. Именно к этим числам будут прибавлены очки, которые участники заработают на AO-2026.

Кроме того, очки в первой и четвёртой колонках могут ещё увеличиться до старта AO, потому как некоторые теннисисты и теннисистки выступают и на текущей неделе. Эти игроки помечены звёздочкой. Уменьшиться же очки не могут, потому как у игроков 19 января ничего не сгорает — если отмотать на 52 недели назад от этой даты, попадём как раз на середину AO-2025. Отсортированы же игроки по четвёртой колонке, чтобы было видно, кто перед новым AO вырвался чуть вперёд, а кто вынужден догонять.

Следует упомянуть ещё вот о чём. Поскольку в этом году AO проходит на неделю позже, очки в четвёртой колонке не всегда представляют собой разность первой и второй колонок. 2 февраля 2026 года у участников не будет не только очков за прошлогодние результаты на AO, но и тех очков, которые они успели заработать на первой неделе после AO в 2025-м. Это отлично видно на примере Екатерины Александровой. В частности, россиянка успеет потерять не только 10 очков за первый круг AO-2025, но и 500 очков за титул в Линце. С другой стороны, сгорание очков означает, что начинают учитываться очки с другого турнира, который в предыдущем рейтинге не входил в зачёт. К примеру, Александрова теряет 500 очков, но приобретает 108 — за 1/4 финала «пятисотника» в Бад-Хомбурге либо в Токио. И фактические потери Екатерины в указанную неделю составляют 392 очка. Всё это учтено в третьей колонке.

Рейтинговые расклады перед AO-2026 (мужчины)

Место Теннисист Рейтинг на 19 января Очки на AO-2025 Другие потери Рейтинг на 2 февраля 1 Карлос Алькарас 12 050 400 0 11 650 2 Янник Синнер 11 500 2000 0 9500 3 Лоренцо Музетти 4105 100 0 4005 4 Новак Джокович 4780 800 0 3980 5 Александр Зверев 5105 1300 0 3805 6 Тейлор Фриц 3840 100 0 3740 7 Феликс Оже-Альяссим 3990 50 225 3715 8 Алекс де Минор 4080 400 0 3680 9 Бен Шелтон* 3960 800 0 3160 10 Александр Бублик 3065 10 20 3035 11 Даниил Медведев 2910 50 0 2860 12 Джек Дрейпер 2990 200 0 2790 13 Каспер Рууд* 2795 50 0 2745 14 Андрей Рублёв 2600 10 90 2500 15 Алехандро Давидович-Фокина* 2585 200 0 2385 16 Хольгер Руне 2580 200 0 2380 17 Карен Хачанов 2320 100 0 2220

На мужских ТБШ очки участникам начисляются по такой схеме: титул — 2000 очков, финал — 1300, полуфинал — 800, четвертьфинал — 400, четвёртый круг — 200, третий круг — 100, второй круг — 50, первый круг — 10.

Карлос Алькарас останется первой ракеткой мира и после AO, как бы ни закончился турнир. У Янника Синнера сгорают 2000 очков за прошлогодний титул, а испанец теряет лишь 400 очков за четвертьфинал. И в рейтинге на 2 февраля текущий разрыв между ними превышает 2000 очков. За третью строчку ожидается напряжённая борьба с участием сразу шести игроков, и небольшой отрыв у Лоренцо Музетти, который теряет всего 100 очков за третий круг за AO-2025. У Новака Джоковича и Александра Зверева гораздо более внушительные потери, и потому они в лайв-рейтинге на 2 февраля уступают второй ракетке Италии.

Что касается Даниила Медведева, то для него реально нацеливаться на девятую строчку. Отставание от Бена Шелтона составляет 300 очков, и его можно закрыть, например, выходом в четвертьфинал. Другое дело, что этого не хватит, если Шелтон тоже будет успешно идти по сетке; к тому же есть ещё и Александр Бублик, располагающийся в таблице как раз между ними. От восьмого места, на котором в лайве на 2 февраля находится Алекс де Минор, Медведев отстаёт на 820 очков, и отыграть это преимущество значительно сложнее. Для этого придётся выходить в финал.

Также отметим, что Андрею Рублёву для возвращения в топ-10 нужно выходить в полуфинал, а Карену Хачанову — в финал.

Карен Хачанов Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Рейтинговые расклады перед AO-2026 (женщины)

Место Теннисистка Рейтинг на 19 января Очки на AO-2025 Другие потери Рейтинг на 2 февраля 1 Арина Соболенко 10 990 1300 0 9690 2 Ига Швёнтек 8328 780 0 7548 3 Аманда Анисимова 6320 70 0 6250 4 Кори Гауфф 6423 430 0 5993 5 Елена Рыбакина 5850 240 0 5610 6 Джессика Пегула* 5453 130 0 5323 7 Жасмин Паолини 4267 130 0 4137 8 Мирра Андреева* 4232 240 0 3992 9 Белинда Бенчич* 3512 240 0 3272 10 Екатерина Александрова* 3375 10 392 2973

На женских мэйджорах очки теннисисткам начисляются чуть иначе: титул — 2000 очков, финал — 1300, полуфинал — 780, четвертьфинал — 430, четвёртый круг — 240, третий круг — 130, второй круг — 70, первый круг — 10.

Арина Соболенко теряет 1300 очков за финал, но в любом случае останется первой ракеткой мира после AO-2026. Её главная преследовательница Ига Швёнтек лишается 780 очков за полуфинал, и разрыв между ними в лайв-рейтинге на 2 февраля превышает 2000 очков.

Арина Соболенко Фото: Albert Perez/Getty Images for Tennis Australia

С другой стороны, у Швёнтек прекрасные шансы сохранить второе место. Догнать её по отдельности могут Аманда Анисимова, Кори Гауфф и Елена Рыбакина, но каждой из них необходим титул, чтобы опередить польку. (Если быть совсем точным, Анисимову устроит и финал в случае снятия Швёнтек до турнира, но Аманду тогда всё равно могут обойти Гауфф и Рыбакина, если возьмут титул.) А если Ига выйдет в полуфинал, то обеспечит себе второе место вне зависимости от результатов соперниц. Рыбакина же вполне может нацеливаться на третью строчку. Её отставание от Анисимовой на 2 февраля составляет 640 очков, от Гауфф — 383.

Что касается ближайших перспектив Мирры Андреевой, то она, по всей видимости, поборется за седьмую строчку с Жасмин Паолини. Тут пока преимущество у итальянки, которая на 145 очков впереди. А вот от Джессики Пегулы, которая находится на шестом месте, Мирру отделяет 1331 очко. Этот разрыв можно закрыть только титулом.