Главная Теннис Статьи

Australian Open — 2026: все расклады, посев, на каком месте в рейтинге Медведев, Мирра, Алькарас, Синнер, Соболенко, Рыбакина

Медведев рвётся в топ-10, Мирра — на 7-е место: посев и рейтинговые расклады перед AO-2026
Александр Насонов
Даниил Медведев и Мирра Андреева
Карлос Алькарас и Арина Соболенко останутся первыми ракетками мира. Янник Синнер и Ига Швёнтек не догонят их.

До старта соревнований в основных одиночных сетках Australian Open осталась всего неделя. В понедельник, 12 января, ATP и WTA опубликовали очередные версии рейтингов теннисистов и теннисисток. Именно по этим спискам будет определены номера посева при жеребьёвке, которая состоится в четверг, 15 января.

Рейтинг ATP на 12 января

МестоПосев на AOТеннисистОчки
11Карлос Алькарас12 050
22Янник Синнер11 500
33Александр Зверев5105
44Новак Джокович4780
55Лоренцо Музетти4105
66Алекс де Минор4080
77Феликс Оже-Альяссим3990
88Бен Шелтон3960
99Тейлор Фриц3840
1010Александр Бублик3065
11Не играетДжек Дрейпер2990
1211Даниил Медведев2910
1312Каспер Рууд2795
1413Андрей Рублёв2600
1514Алехандро Давидович-Фокина2585
16Не играетХольгер Руне2580
1715Карен Хачанов2320

Первые два номера, само собой, получили Карлос Алькарас и Янник Синнер. Испанец отправится на самый верх турнирной сетки, итальянец — в самый низ, на 128-ю позицию. Следующую двойку составили Александр Зверев и Новак Джокович. Потенциально они могут сыграть с Алькарасом и Синнером в полуфинале.

Турнир пропускают сразу два теннисиста, которые при определённых условиях могли бы далеко пройти по сетке. Джек Дрейпер и Хольгер Руне травмированы. Ввиду снятия Дрейпера на одно место в посеве поднялся Даниил Медведев. Турнир в Брисбене Медведев проводил в ранге 13-й ракетки мира. Успешный поход за титулом позволил ему подняться на 12-ю строчку, а посеян Даниил будет под 11-м номером.

Важно, что Медведев смог пробиться в третью четвёрку посева, то есть на места с девятого по 12-е. Это означает, что в четвёртом круге AO он гарантированно не встретится ни с кем из топ-4 — в частности, избежит пересечения с Алькарасом и Синнером. Потенциальные соперники россиянина в 1/8 финала — Лоренцо Музетти, Алекс де Минор, Феликс Оже-Альяссим и Бен Шелтон. Ровно в таком же положении находится и Александр Бублик, дебютировавший в топ-10. А вот Андрей Рублёв и Карен Хачанов, 13-й и 15-й сеяные соответственно, могут сразиться с Алькарасом и Синнером уже в четвёртом круге.

Андрей Рублёв

Андрей Рублёв

Фото: Julian Finney/Getty Images

Рейтинг WTA на 12 января

МестоПосев на AOТеннисисткаОчки
11Арина Соболенко10 990
22Ига Швёнтек8328
33Кори Гауфф6423
44Аманда Анисимова6320
55Елена Рыбакина5850
66Джессика Пегула5453
77Жасмин Паолини4267
88Мирра Андреева4232
99Мэдисон Киз4003
1010Белинда Бенчич3512
1111Екатерина Александрова3375
1212Элина Свитолина2856
1313Линда Носкова2641
1414Клара Таусон2530
1515Эмма Наварро2467
1616Наоми Осака2366
1717Виктория Мбоко2157
1818Людмила Самсонова2122
1919Каролина Мухова2083
2020Марта Костюк1983
...2323Диана Шнайдер1818
...31Не играетВероника Кудерметова1517
...3331Анна Калинская1483

В женской сетке AO потерь в топ-20 нет. Первыми сеяными будут Арина Соболенко и Ига Швёнтек, а их возможные соперницы на стадии 1/2 финала — Кори Гауфф и Аманда Анисимова. Пятое место Елены Рыбакиной означает, что, к примеру, с Соболенко она может встретиться и в финале (если попадёт в другую половину), и в полуфинале (в одной половине, но в разных четвертях), и даже в 1/4 финала.

В таких же условиях находится и Мирра Андреева. 18-летняя россиянка весьма удачно вернулась в топ-8 на этой неделе, в силу чего гарантированно избежит встречи в четвёртом круге с такими теннисистками, как Елена Рыбакина, Джессика Пегула и Жасмин Паолини. Вместо этого в 1/8 финала Андреева может сразиться с кем-то из четвёрки Мэдисон Киз — Белинда Бенчич — Екатерина Александрова — Элина Свитолина.

От посева плавно переходим к рейтинговым раскладам перед AO. К нижеследующим таблицам необходимы пояснения. Первая колонка — это очки, которые участники обнаружат напротив своих фамилий 19 января, в день старта AO-2026. Вторая колонка — очки, заработанные год назад в Мельбурне. 26 января, то есть по ходу AO-2026, они сгорают (в этом году турнир проходит на неделю позже). Четвёртая колонка (о третьей — чуть ниже) — очки на 2 февраля. Именно к этим числам будут прибавлены очки, которые участники заработают на AO-2026.

Кроме того, очки в первой и четвёртой колонках могут ещё увеличиться до старта AO, потому как некоторые теннисисты и теннисистки выступают и на текущей неделе. Эти игроки помечены звёздочкой. Уменьшиться же очки не могут, потому как у игроков 19 января ничего не сгорает — если отмотать на 52 недели назад от этой даты, попадём как раз на середину AO-2025. Отсортированы же игроки по четвёртой колонке, чтобы было видно, кто перед новым AO вырвался чуть вперёд, а кто вынужден догонять.

Следует упомянуть ещё вот о чём. Поскольку в этом году AO проходит на неделю позже, очки в четвёртой колонке не всегда представляют собой разность первой и второй колонок. 2 февраля 2026 года у участников не будет не только очков за прошлогодние результаты на AO, но и тех очков, которые они успели заработать на первой неделе после AO в 2025-м. Это отлично видно на примере Екатерины Александровой. В частности, россиянка успеет потерять не только 10 очков за первый круг AO-2025, но и 500 очков за титул в Линце. С другой стороны, сгорание очков означает, что начинают учитываться очки с другого турнира, который в предыдущем рейтинге не входил в зачёт. К примеру, Александрова теряет 500 очков, но приобретает 108 — за 1/4 финала «пятисотника» в Бад-Хомбурге либо в Токио. И фактические потери Екатерины в указанную неделю составляют 392 очка. Всё это учтено в третьей колонке.

Рейтинговые расклады перед AO-2026 (мужчины)

МестоТеннисистРейтинг на 19 январяОчки на AO-2025Другие потериРейтинг на 2 февраля
1Карлос Алькарас12 050400011 650
2Янник Синнер11 500200009500
3Лоренцо Музетти410510004005
4Новак Джокович478080003980
5Александр Зверев5105130003805
6Тейлор Фриц384010003740
7Феликс Оже-Альяссим3990502253715
8Алекс де Минор408040003680
9Бен Шелтон*396080003160
10Александр Бублик306510203035
11Даниил Медведев29105002860
12Джек Дрейпер299020002790
13Каспер Рууд*27955002745
14Андрей Рублёв260010902500
15Алехандро Давидович-Фокина*258520002385
16Хольгер Руне258020002380
17Карен Хачанов232010002220

На мужских ТБШ очки участникам начисляются по такой схеме: титул — 2000 очков, финал — 1300, полуфинал — 800, четвертьфинал — 400, четвёртый круг — 200, третий круг — 100, второй круг — 50, первый круг — 10.

Карлос Алькарас останется первой ракеткой мира и после AO, как бы ни закончился турнир. У Янника Синнера сгорают 2000 очков за прошлогодний титул, а испанец теряет лишь 400 очков за четвертьфинал. И в рейтинге на 2 февраля текущий разрыв между ними превышает 2000 очков. За третью строчку ожидается напряжённая борьба с участием сразу шести игроков, и небольшой отрыв у Лоренцо Музетти, который теряет всего 100 очков за третий круг за AO-2025. У Новака Джоковича и Александра Зверева гораздо более внушительные потери, и потому они в лайв-рейтинге на 2 февраля уступают второй ракетке Италии.

Что касается Даниила Медведева, то для него реально нацеливаться на девятую строчку. Отставание от Бена Шелтона составляет 300 очков, и его можно закрыть, например, выходом в четвертьфинал. Другое дело, что этого не хватит, если Шелтон тоже будет успешно идти по сетке; к тому же есть ещё и Александр Бублик, располагающийся в таблице как раз между ними. От восьмого места, на котором в лайве на 2 февраля находится Алекс де Минор, Медведев отстаёт на 820 очков, и отыграть это преимущество значительно сложнее. Для этого придётся выходить в финал.

Также отметим, что Андрею Рублёву для возвращения в топ-10 нужно выходить в полуфинал, а Карену Хачанову — в финал.

Карен Хачанов

Карен Хачанов

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Рейтинговые расклады перед AO-2026 (женщины)

МестоТеннисисткаРейтинг на 19 январяОчки на AO-2025Другие потериРейтинг на 2 февраля
1Арина Соболенко10 990130009690
2Ига Швёнтек832878007548
3Аманда Анисимова63207006250
4Кори Гауфф642343005993
5Елена Рыбакина585024005610
6Джессика Пегула*545313005323
7Жасмин Паолини426713004137
8Мирра Андреева*423224003992
9Белинда Бенчич*351224003272
10Екатерина Александрова*3375103922973

На женских мэйджорах очки теннисисткам начисляются чуть иначе: титул — 2000 очков, финал — 1300, полуфинал — 780, четвертьфинал — 430, четвёртый круг — 240, третий круг — 130, второй круг — 70, первый круг — 10.

Арина Соболенко теряет 1300 очков за финал, но в любом случае останется первой ракеткой мира после AO-2026. Её главная преследовательница Ига Швёнтек лишается 780 очков за полуфинал, и разрыв между ними в лайв-рейтинге на 2 февраля превышает 2000 очков.

Арина Соболенко

Арина Соболенко

Фото: Albert Perez/Getty Images for Tennis Australia

С другой стороны, у Швёнтек прекрасные шансы сохранить второе место. Догнать её по отдельности могут Аманда Анисимова, Кори Гауфф и Елена Рыбакина, но каждой из них необходим титул, чтобы опередить польку. (Если быть совсем точным, Анисимову устроит и финал в случае снятия Швёнтек до турнира, но Аманду тогда всё равно могут обойти Гауфф и Рыбакина, если возьмут титул.) А если Ига выйдет в полуфинал, то обеспечит себе второе место вне зависимости от результатов соперниц. Рыбакина же вполне может нацеливаться на третью строчку. Её отставание от Анисимовой на 2 февраля составляет 640 очков, от Гауфф — 383.

Что касается ближайших перспектив Мирры Андреевой, то она, по всей видимости, поборется за седьмую строчку с Жасмин Паолини. Тут пока преимущество у итальянки, которая на 145 очков впереди. А вот от Джессики Пегулы, которая находится на шестом месте, Мирру отделяет 1331 очко. Этот разрыв можно закрыть только титулом.

