Медведев рвётся в топ-10, Мирра — на 7-е место: посев и рейтинговые расклады перед AO-2026

До старта соревнований в основных одиночных сетках Australian Open осталась всего неделя. В понедельник, 12 января, ATP и WTA опубликовали очередные версии рейтингов теннисистов и теннисисток. Именно по этим спискам будет определены номера посева при жеребьёвке, которая состоится в четверг, 15 января.
Рейтинг ATP на 12 января
|Место
|Посев на AO
|Теннисист
|Очки
|1
|1
|Карлос Алькарас
|12 050
|2
|2
|Янник Синнер
|11 500
|3
|3
|Александр Зверев
|5105
|4
|4
|Новак Джокович
|4780
|5
|5
|Лоренцо Музетти
|4105
|6
|6
|Алекс де Минор
|4080
|7
|7
|Феликс Оже-Альяссим
|3990
|8
|8
|Бен Шелтон
|3960
|9
|9
|Тейлор Фриц
|3840
|10
|10
|Александр Бублик
|3065
|11
|Не играет
|Джек Дрейпер
|2990
|12
|11
|Даниил Медведев
|2910
|13
|12
|Каспер Рууд
|2795
|14
|13
|Андрей Рублёв
|2600
|15
|14
|Алехандро Давидович-Фокина
|2585
|16
|Не играет
|Хольгер Руне
|2580
|17
|15
|Карен Хачанов
|2320
Первые два номера, само собой, получили Карлос Алькарас и Янник Синнер. Испанец отправится на самый верх турнирной сетки, итальянец — в самый низ, на 128-ю позицию. Следующую двойку составили Александр Зверев и Новак Джокович. Потенциально они могут сыграть с Алькарасом и Синнером в полуфинале.
Турнир пропускают сразу два теннисиста, которые при определённых условиях могли бы далеко пройти по сетке. Джек Дрейпер и Хольгер Руне травмированы. Ввиду снятия Дрейпера на одно место в посеве поднялся Даниил Медведев. Турнир в Брисбене Медведев проводил в ранге 13-й ракетки мира. Успешный поход за титулом позволил ему подняться на 12-ю строчку, а посеян Даниил будет под 11-м номером.
Важно, что Медведев смог пробиться в третью четвёрку посева, то есть на места с девятого по 12-е. Это означает, что в четвёртом круге AO он гарантированно не встретится ни с кем из топ-4 — в частности, избежит пересечения с Алькарасом и Синнером. Потенциальные соперники россиянина в 1/8 финала — Лоренцо Музетти, Алекс де Минор, Феликс Оже-Альяссим и Бен Шелтон. Ровно в таком же положении находится и Александр Бублик, дебютировавший в топ-10. А вот Андрей Рублёв и Карен Хачанов, 13-й и 15-й сеяные соответственно, могут сразиться с Алькарасом и Синнером уже в четвёртом круге.
Андрей Рублёв
Фото: Julian Finney/Getty Images
Рейтинг WTA на 12 января
|Место
|Посев на AO
|Теннисистка
|Очки
|1
|1
|Арина Соболенко
|10 990
|2
|2
|Ига Швёнтек
|8328
|3
|3
|Кори Гауфф
|6423
|4
|4
|Аманда Анисимова
|6320
|5
|5
|Елена Рыбакина
|5850
|6
|6
|Джессика Пегула
|5453
|7
|7
|Жасмин Паолини
|4267
|8
|8
|Мирра Андреева
|4232
|9
|9
|Мэдисон Киз
|4003
|10
|10
|Белинда Бенчич
|3512
|11
|11
|Екатерина Александрова
|3375
|12
|12
|Элина Свитолина
|2856
|13
|13
|Линда Носкова
|2641
|14
|14
|Клара Таусон
|2530
|15
|15
|Эмма Наварро
|2467
|16
|16
|Наоми Осака
|2366
|17
|17
|Виктория Мбоко
|2157
|18
|18
|Людмила Самсонова
|2122
|19
|19
|Каролина Мухова
|2083
|20
|20
|Марта Костюк
|1983
|...23
|23
|Диана Шнайдер
|1818
|...31
|Не играет
|Вероника Кудерметова
|1517
|...33
|31
|Анна Калинская
|1483
В женской сетке AO потерь в топ-20 нет. Первыми сеяными будут Арина Соболенко и Ига Швёнтек, а их возможные соперницы на стадии 1/2 финала — Кори Гауфф и Аманда Анисимова. Пятое место Елены Рыбакиной означает, что, к примеру, с Соболенко она может встретиться и в финале (если попадёт в другую половину), и в полуфинале (в одной половине, но в разных четвертях), и даже в 1/4 финала.
В таких же условиях находится и Мирра Андреева. 18-летняя россиянка весьма удачно вернулась в топ-8 на этой неделе, в силу чего гарантированно избежит встречи в четвёртом круге с такими теннисистками, как Елена Рыбакина, Джессика Пегула и Жасмин Паолини. Вместо этого в 1/8 финала Андреева может сразиться с кем-то из четвёрки Мэдисон Киз — Белинда Бенчич — Екатерина Александрова — Элина Свитолина.
От посева плавно переходим к рейтинговым раскладам перед AO. К нижеследующим таблицам необходимы пояснения. Первая колонка — это очки, которые участники обнаружат напротив своих фамилий 19 января, в день старта AO-2026. Вторая колонка — очки, заработанные год назад в Мельбурне. 26 января, то есть по ходу AO-2026, они сгорают (в этом году турнир проходит на неделю позже). Четвёртая колонка (о третьей — чуть ниже) — очки на 2 февраля. Именно к этим числам будут прибавлены очки, которые участники заработают на AO-2026.
Кроме того, очки в первой и четвёртой колонках могут ещё увеличиться до старта AO, потому как некоторые теннисисты и теннисистки выступают и на текущей неделе. Эти игроки помечены звёздочкой. Уменьшиться же очки не могут, потому как у игроков 19 января ничего не сгорает — если отмотать на 52 недели назад от этой даты, попадём как раз на середину AO-2025. Отсортированы же игроки по четвёртой колонке, чтобы было видно, кто перед новым AO вырвался чуть вперёд, а кто вынужден догонять.
Следует упомянуть ещё вот о чём. Поскольку в этом году AO проходит на неделю позже, очки в четвёртой колонке не всегда представляют собой разность первой и второй колонок. 2 февраля 2026 года у участников не будет не только очков за прошлогодние результаты на AO, но и тех очков, которые они успели заработать на первой неделе после AO в 2025-м. Это отлично видно на примере Екатерины Александровой. В частности, россиянка успеет потерять не только 10 очков за первый круг AO-2025, но и 500 очков за титул в Линце. С другой стороны, сгорание очков означает, что начинают учитываться очки с другого турнира, который в предыдущем рейтинге не входил в зачёт. К примеру, Александрова теряет 500 очков, но приобретает 108 — за 1/4 финала «пятисотника» в Бад-Хомбурге либо в Токио. И фактические потери Екатерины в указанную неделю составляют 392 очка. Всё это учтено в третьей колонке.
Рейтинговые расклады перед AO-2026 (мужчины)
|Место
|Теннисист
|Рейтинг на 19 января
|Очки на AO-2025
|Другие потери
|Рейтинг на 2 февраля
|1
|Карлос Алькарас
|12 050
|400
|0
|11 650
|2
|Янник Синнер
|11 500
|2000
|0
|9500
|3
|Лоренцо Музетти
|4105
|100
|0
|4005
|4
|Новак Джокович
|4780
|800
|0
|3980
|5
|Александр Зверев
|5105
|1300
|0
|3805
|6
|Тейлор Фриц
|3840
|100
|0
|3740
|7
|Феликс Оже-Альяссим
|3990
|50
|225
|3715
|8
|Алекс де Минор
|4080
|400
|0
|3680
|9
|Бен Шелтон*
|3960
|800
|0
|3160
|10
|Александр Бублик
|3065
|10
|20
|3035
|11
|Даниил Медведев
|2910
|50
|0
|2860
|12
|Джек Дрейпер
|2990
|200
|0
|2790
|13
|Каспер Рууд*
|2795
|50
|0
|2745
|14
|Андрей Рублёв
|2600
|10
|90
|2500
|15
|Алехандро Давидович-Фокина*
|2585
|200
|0
|2385
|16
|Хольгер Руне
|2580
|200
|0
|2380
|17
|Карен Хачанов
|2320
|100
|0
|2220
На мужских ТБШ очки участникам начисляются по такой схеме: титул — 2000 очков, финал — 1300, полуфинал — 800, четвертьфинал — 400, четвёртый круг — 200, третий круг — 100, второй круг — 50, первый круг — 10.
Карлос Алькарас останется первой ракеткой мира и после AO, как бы ни закончился турнир. У Янника Синнера сгорают 2000 очков за прошлогодний титул, а испанец теряет лишь 400 очков за четвертьфинал. И в рейтинге на 2 февраля текущий разрыв между ними превышает 2000 очков. За третью строчку ожидается напряжённая борьба с участием сразу шести игроков, и небольшой отрыв у Лоренцо Музетти, который теряет всего 100 очков за третий круг за AO-2025. У Новака Джоковича и Александра Зверева гораздо более внушительные потери, и потому они в лайв-рейтинге на 2 февраля уступают второй ракетке Италии.
Что касается Даниила Медведева, то для него реально нацеливаться на девятую строчку. Отставание от Бена Шелтона составляет 300 очков, и его можно закрыть, например, выходом в четвертьфинал. Другое дело, что этого не хватит, если Шелтон тоже будет успешно идти по сетке; к тому же есть ещё и Александр Бублик, располагающийся в таблице как раз между ними. От восьмого места, на котором в лайве на 2 февраля находится Алекс де Минор, Медведев отстаёт на 820 очков, и отыграть это преимущество значительно сложнее. Для этого придётся выходить в финал.
Также отметим, что Андрею Рублёву для возвращения в топ-10 нужно выходить в полуфинал, а Карену Хачанову — в финал.
Карен Хачанов
Фото: Matthew Stockman/Getty Images
Рейтинговые расклады перед AO-2026 (женщины)
|Место
|Теннисистка
|Рейтинг на 19 января
|Очки на AO-2025
|Другие потери
|Рейтинг на 2 февраля
|1
|Арина Соболенко
|10 990
|1300
|0
|9690
|2
|Ига Швёнтек
|8328
|780
|0
|7548
|3
|Аманда Анисимова
|6320
|70
|0
|6250
|4
|Кори Гауфф
|6423
|430
|0
|5993
|5
|Елена Рыбакина
|5850
|240
|0
|5610
|6
|Джессика Пегула*
|5453
|130
|0
|5323
|7
|Жасмин Паолини
|4267
|130
|0
|4137
|8
|Мирра Андреева*
|4232
|240
|0
|3992
|9
|Белинда Бенчич*
|3512
|240
|0
|3272
|10
|Екатерина Александрова*
|3375
|10
|392
|2973
На женских мэйджорах очки теннисисткам начисляются чуть иначе: титул — 2000 очков, финал — 1300, полуфинал — 780, четвертьфинал — 430, четвёртый круг — 240, третий круг — 130, второй круг — 70, первый круг — 10.
Арина Соболенко теряет 1300 очков за финал, но в любом случае останется первой ракеткой мира после AO-2026. Её главная преследовательница Ига Швёнтек лишается 780 очков за полуфинал, и разрыв между ними в лайв-рейтинге на 2 февраля превышает 2000 очков.
Арина Соболенко
Фото: Albert Perez/Getty Images for Tennis Australia
С другой стороны, у Швёнтек прекрасные шансы сохранить второе место. Догнать её по отдельности могут Аманда Анисимова, Кори Гауфф и Елена Рыбакина, но каждой из них необходим титул, чтобы опередить польку. (Если быть совсем точным, Анисимову устроит и финал в случае снятия Швёнтек до турнира, но Аманду тогда всё равно могут обойти Гауфф и Рыбакина, если возьмут титул.) А если Ига выйдет в полуфинал, то обеспечит себе второе место вне зависимости от результатов соперниц. Рыбакина же вполне может нацеливаться на третью строчку. Её отставание от Анисимовой на 2 февраля составляет 640 очков, от Гауфф — 383.
Что касается ближайших перспектив Мирры Андреевой, то она, по всей видимости, поборется за седьмую строчку с Жасмин Паолини. Тут пока преимущество у итальянки, которая на 145 очков впереди. А вот от Джессики Пегулы, которая находится на шестом месте, Мирру отделяет 1331 очко. Этот разрыв можно закрыть только титулом.