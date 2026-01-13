«Бублик может навести шороху в Мельбурне». Взгляд Елены Весниной на Australian Open — 2026

Елена Веснина дважды играла в финале парного Australian Open и не раз оказывалась во второй неделе в одиночке. А теперь — помогла нам взглянуть на предстоящий австралийский «Шлем» с новой стороны!

«Чемпионат» пообщался с Еленой – о шансах Медведева на титул, будущем Бублика в Мельбурне, последствиях распада пары МиДи и всём, что нас ждёт в Австралии в этом году.

— Чем Australian Open для вас как для игрока отличается ото всех остальных «Шлемов»?

— Прежде всего он отличался погодными условиями. Потому что ту жару, с которой сталкиваешься в Австралии, мало где можно встретить. Плюс это январь — везде зима, а там лето, так что это тоже необычно.

Это Зелёный континент, и для меня он всегда был связан с ощущением какой-то радости, праздника, потому что турнир выпадает на новогодние праздники, и мы отмечали их уже будучи там, в Австралии.

Турнир отличался тем, что организаторы всегда очень хорошо относились к игрокам, старались создавать самые комфортные условия. Если сравнивать с другими турнирами «Большого шлема», Australian Open первый шёл на все изменения, которые предлагали ATP и WTA. Поэтому мы как игроки всегда это ощущали и с благодарностью относились к этому «Шлему». Я думаю, многие игроки согласятся со мной.

— Теперь, когда вы смотрите турнир исключительно как зритель, чем он вас привлекает и чем отличается от других ТБШ?

— Конечно, разница во времени колоссальная (смеётся). Не можешь смотреть очень многие матчи в ночи, и я, к сожалению, не могу себе это позволить. Сон дороже всего.

Ещё у нас сейчас зима, и каких-то крупных спортивных событий не происходит. И теннис этим отличается — у нас в самом разгаре турнир «Большого шлема». Много наших ребят и девочек сейчас играет, а за их выступлением всегда следишь. И мы понимаем, что Даниил Медведев трижды был в финале Australian Open, и он нас уже приучил готовиться к этому турниру как-то по-особенному.

Елена Веснина в финале парного Australian Open Фото: Michael Dodge/Getty Images

— Главная интрига турнира в этом году для вас — это?..

— Главная интрига, конечно, сможет ли Карлос Алькарас выиграть карьерный «Шлем» и закрыть этот гештальт, взяв Австралию. И позволит ли ему это сделать Янник Синнер, который безумно хорош в Австралии из года в год.

Вторая интрига: будет ли в женском туре новая победительница ТБШ, как это было в прошлом году. Позволят ли это сделать Арина Соболенко и Ига Швёнтек, пропустят ли вперёд кого-то из новеньких.

И третье: как наши ребята смогут выступить, потому что, мне кажется, в этом году всё будет по-другому. Будет много интересных результатов, в том числе от Даниила Медведева, только что завоевавшего титул в Брисбене, и Андрея Рублёва, который показывал хороший теннис.

Ещё думаю, что Александр Бублик может наделать шороху в Австралии. Если он, конечно, не расслабится и на волне дебюта в топ-10 не потеряет контроль над ситуацией. Поэтому мне кажется, что у ребят может случиться прорыв.

— К слову о наших парнях: из российской тройки Медведев – Хачанов – Рублёв многие выделяют Даниила как игрока, который покажет лучший результат в этом году. Разделяете это мнение?

— Наверное, да, потому что Даня всегда хорошо играл в Австралии. Ему в целом подходят климатические условия. Он очень здорово переносит жару. Это отличительная черта Медведева — его выносливость на очень высоком уровне.

Мне кажется, Карену Хачанову исторически было сложно играть в Австралии, и он часто в начале сезона не находит свою игру. А Медведев, например, как и Новак Джокович, уже умудряется быть в топ-форме. Ну и то, что Медведев всё-таки бывшая первая ракетка мира и победитель турнира «Большого шлема» — это сложно отрицать. И когда уже есть эти титулы, у тебя их никто не заберёт. Потенциал играть большие финалы у Даниила был всегда.

— А про Карлоса Алькараса: насколько вероятна его победа в этом году?

— Должно много факторов сложиться. Карлос — такой теннисист, очень эмоциональный, живой. Он играет не так дисциплинированно, как, например, тот же Янник Синнер. У него могут быть спады, он может играть волнами и в начале турнира, в принципе, даже и отлететь от кого-то неприятного для себя. Но я думаю, что цель закрыть все турниры «Большого шлема» у него сейчас в приоритете.

И, возможно, мы увидим другого Алькараса. Когда перед тобой стоит такая серьёзнейшая задача, то ты, конечно же, дисциплинируешься. Для Карлоса это будет крайне сложно. Я не могу сказать, что он всегда здорово играл в Австралии. В прошлом году дошёл до 1/4 финала, но, можно сказать, оступился на Джоковиче, а точнее, Новак тогда его слегка обдурил своим состоянием, и он, конечно же, расслабился тогда. Но в целом, если Карлос будет играть на все свои 100%, думаю, мы увидим очередной финал с Синнером. Однако хотелось бы, конечно, какой-то сенсации.

— А что кажется вероятнее: победа Алькараса либо Синнера или кого-то третьего?

— Я за второй вариант. Хотелось бы видеть нового чемпиона ТБШ. Мне очень нравится противостояние Янника Синнера и Карлоса Алькараса. Когда играют в теннис такого высокого уровня, я получаю колоссальное удовольствие. Но и не против того, чтобы появилась какая-то новая, третья фамилия.

— Но это будет не Джокович? Фамилия не новая, однако намекаю на 25-й «Шлем» Новака.

— Я не против, чтобы это был Новак Джокович, однозначно. Но мне кажется, ему будет очень сложно.

— Если говорить о наших девушках: кто из них может показать лучший результат на этом AO?

— Мне кажется, Александрова может что-то сенсационное сотворить, потому что теннис у неё хороший, она игрок десятки, её даже должно отпустить от того, что она добилась этой цели и может играть свободнее.

Но всё будет зависеть от сетки. Для многих наших девочек один из факторов удачного выступления на «Шлеме» – хорошая сетка. Поэтому мне кажется, что и Мирра Андреева может. Я бы очень хотела, чтобы у неё всё получилось.

— После целого сезона вместе Мирра и Диана не сыграют в паре на «Шлеме». Видите у этого решения больше позитивных или негативных последствий?

— То, что они не сыграют вместе, тоже стало для меня сюрпризом. Но это абсолютно нормально, потому что люди устают друг от друга. Иногда нужен перерыв, пауза. И полезно иногда поиграть с другими напарницами. Тем более зачастую задачи у девушек разные. Разный календарь турниров. И под это, конечно же, тяжело подстраиваться.

Так что это вполне рабочий момент для Мирры с Дианой. То, что у них есть сыгранность и понимание, что каждая из них делает на корте — это точно. Ещё у них есть результат. Так что это пока временное явление. Если Мирра с Дианой захотят вместе играть, они всегда встанут в пару, потому что контакт у них друг с другом определённо есть.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер Фото: Getty Images

— Если учитывать форму Елены Рыбакиной в последнее время, то можно сказать, что Арине Соболенко и в этом году в Мельбурне должно быть непросто. Или никто и ничто не может помешать Арине в Австралии?

— Я считаю, что Рыбакина — одна из главных конкуренток даже за звание первой ракетки мира, потому что именно её игра крайне неудобна. Хотя Соболенко выступает стабильно, в отличие, например, от той же Мэдисон Киз, которая победила в Австралии [в 2025 году].

У Елены игра уже очень зрелая, мощная, активная. И, конечно же, её подача доставляет много проблем соперницам, в том числе Арине Соболенко и Иге Швёнтек. Даже на быстром харде. Тем более Лена была в финале Australian Open, у неё очень хорошие шансы взять титул, потому что условия австралийской жары и климата ей очень подходят.

Но всё должно, конечно, сложиться. Должны сложиться и сетка, и все климатические условия, потому что в Австралии крайне сложно, если ты играешь, например, два-три матча подряд в самый пик жары. Очень много сил тратится. И, по моему опыту, теннисист уже к четвертьфиналу, к полуфиналу выходит просто полностью выхолощенный, потому что организм боролся не только с соперником. На ночных матчах гораздо проще — есть возможность хотя бы какое-то время провести вне этого палящего солнца, которое, можно сказать, прожигает кожу до дыр. Поэтому, если всё сложится в этом плане благоприятно, я уверена, что Лена Рыбакина может в этом сезоне выиграть турнир «Большого шлема».