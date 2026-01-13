Три россиянки — во втором круге квалификации AO: Приданкина и Гасанова выбили сеяных

Сегодня, 13 января, на Открытом чемпионате Австралии завершился первый круг квалификации. Свои матчи провели российские теннисистки, попавшие в отборочную сетку.

Три россиянки выступили ещё в понедельник, 12 января. Татьяна Прозорова, занимающая 173-е место в мировой классификации, вышла на корт с испанкой Андреа Ласаро Гарсией, располагающейся девятью строчками ниже. В первом сете обе теннисистки поначалу не могли наладить подачу и дарили друг другу брейки, а после 2:2 Прозорова прибавила и не отдала ни одного гейма — 6:2. Во второй партии россиянка сразу же взяла чужую подачу, в продолжение сета спокойно держала отрыв и победила — 6:2, 6:4 за 1 час 19 минут. Во втором круге Татьяна сыграет с Гуйомар Маристани Сулетой Де Реалес из Испании, 184-й ракеткой мира.

162-я ракетка мира Алина Чараева играла с Ребекой Масаровой, располагающейся на 115-й строчке в рейтинге WTA. Швейцарка имела 10-й номер посева. В первом сете на подаче Чараевой возникали брейк-пойнты, она их отыгрывала, но в шестом гейме Масарова всё же добилась брейка — 4:2. Сама же Ребека провела партию без единого брейк-пойнта на своей подаче — 6:3.

В середине второго сета соперницы обменялись брейками, и в 12-м гейме Чараева не использовала два сетбола на приёме. На тай-брейке же россиянка была лучше — 7:6 (7:2). В третьей партии Алина уступала с брейком, затем сама сделала два брейка подряд, а подавая на матч при 5:4, упустила матчбол. На тай-брейке, который в решающем сете играется до 10 очков, Масарова добилась победы — 6:3, 6:7 (2:7), 7:6 (10:5). Этот матч продолжался 3 часа 33 минуты!

212-й номер рейтинга WTA Анастасия Гасанова провела матч с 19-летней Кайтлин Кеведо, 129-й ракеткой мира. Испанская теннисистка была посеяна под 30-м номером. В первом сете Гасанова, уступая с брейком, не дала сопернице подать на партию, после чего взяла тай-брейк — 7:6 (7:3). Во втором сете Анастасия в первом же гейме не удержала подачу, зато потом сделала два брейка, а подавая на матч, ушла с брейк-пойнта и победила — 7:6 (7:3), 6:3 за 1 час 55 минут. В полуфинале россиянка сыграет с Юстиной Микульските из Литвы, 216-м номером рейтинга WTA.

Ещё три российские теннисистки выступили сегодня. Двукратная чемпионка юниорских ТБШ Алина Корнеева противостояла Чжосюань Бай. 18-летняя Корнеева идёт на 211-м месте в мировой классификации, а китайская теннисистка располагается в конце топ-700 и в квалификацию попала по защищённому рейтингу.

Несмотря на огромный отрыв в рейтинге, Корнеева потерпела поражение. В первом сете всё решил второй брейк в исполнении Чжосюань, сделанный ею в 10-м гейме. Стартовую партию китаянка выиграла со счётом 6:4. Во втором сете у обеих теннисисток были проблемы с подачей, и Корнеева не взяла ни одного своего гейма, хотя и сама трижды добивалась успеха на приёме. В девятом же гейме китаянка подала на матч — 6:4, 6:3 за 1 час 21 минуту. Россиянка допустила за матч семь двойных ошибок.

159-я ракетка мира Полина Яценко, которая ранее никогда не играла не только в основной сетке ТБШ, но и даже в отборе, встретилась с аргентинкой Марией Карле, располагающейся строчкой выше. Первый опыт вышел неудачным. В стартовой партии Яценко вела с брейком, однако потом дважды отдала подачу. Россиянка была близка к тому, чтобы не дать сопернице подать на сет. Но Карле в девятом гейме отыграла оба брейк-пойнта и использовала пятый сетбол — 6:3.

Во второй партии Яценко уступала 1:5, пустилась в погоню, в восьмом гейме ушла с матчбола на подаче соперницы. Однако сразу после этого Полина в четвёртый раз за сет отдала свой гейм, а с ним и всю встречу — 6:3, 6:3 в пользу Карле за 1 час 40 минут.

20-летняя Елена Приданкина сражалась с француженкой Диан Парри, 13-й сеяной. Приданкина является 189-й номером рейтинга WTA, а Парри идёт на 122-м месте. Из первых шести геймов Приданкина выиграла пять, хотя о разгроме речи не шло. Почти в каждом из геймов было «ровно» — россиянка оказывалась чуть удачливее. При 5:1 Елена не смогла подать на сет, однако со второй попытки закрыла партию — 6:3 за 47 минут.

Во втором сете Приданкина уверенно довела дело до победы. Тут она тоже начала с 5:1, а при 5:2 подала на матч — 6:3, 6:2 за 1 час 30 минут.

Из других результатов отметим, что Нишеш Басаваредди, которого тренирует бывший наставник Даниила Медведева Жиль Сервара, пробился во второй круг, победив Алексиса Галарно (6:4, 6:2). Круз Хьюитт, сын Ллейтона Хьюитта, уступил Майклу Чжэну (3:6, 3:6). А финалист US Open — 2014 Кей Нисикори снялся ещё до матча.

В женской сетке свой матч первого круга выиграла чемпионка US Open — 2017 Слоан Стивенс, победившая Барбору Палицову (6:1, 7:5). Бывшая российская, а ныне узбекистанская теннисистка Мария Тимофеева уступила Маи Хонтаме (6:1, 4:6, 5:7). Что касается следующей соперницы Приданкиной, то она определится в противостоянии Лилли Таггер (Австрия) — Синьюй Гао (Китай).

Квалификация Australian Open завершится 15 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».