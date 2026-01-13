Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Australian Open — 2026: квалификация, сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Корнеева, Приданкина, Прозорова

Три россиянки — во втором круге квалификации AO: Приданкина и Гасанова выбили сеяных
Александр Насонов
Три россиянки — во втором круге квалификации AO
Комментарии
Также в полуфинал отбора вышла Татьяна Прозорова. А двукратная чемпионка юниорских ТБШ Алина Корнеева проиграла.

Сегодня, 13 января, на Открытом чемпионате Австралии завершился первый круг квалификации. Свои матчи провели российские теннисистки, попавшие в отборочную сетку.

В отбор AO-2026 заявились шесть наших девушек:
Чемпионка юниорских ТБШ и абсолютная дебютантка: все россиянки в квалификации AO-2026
Чемпионка юниорских ТБШ и абсолютная дебютантка: все россиянки в квалификации AO-2026

Три россиянки выступили ещё в понедельник, 12 января. Татьяна Прозорова, занимающая 173-е место в мировой классификации, вышла на корт с испанкой Андреа Ласаро Гарсией, располагающейся девятью строчками ниже. В первом сете обе теннисистки поначалу не могли наладить подачу и дарили друг другу брейки, а после 2:2 Прозорова прибавила и не отдала ни одного гейма — 6:2. Во второй партии россиянка сразу же взяла чужую подачу, в продолжение сета спокойно держала отрыв и победила — 6:2, 6:4 за 1 час 19 минут. Во втором круге Татьяна сыграет с Гуйомар Маристани Сулетой Де Реалес из Испании, 184-й ракеткой мира.

Australian Open — квалификация (ж). 1-й круг
12 января 2026, понедельник. 05:10 МСК
Андреа Ласаро Гарсия
182
Испания
Андреа Ласаро Гарсия
А. Ласаро Гарсия
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Татьяна Прозорова
173
Россия
Татьяна Прозорова
Т. Прозорова

162-я ракетка мира Алина Чараева играла с Ребекой Масаровой, располагающейся на 115-й строчке в рейтинге WTA. Швейцарка имела 10-й номер посева. В первом сете на подаче Чараевой возникали брейк-пойнты, она их отыгрывала, но в шестом гейме Масарова всё же добилась брейка — 4:2. Сама же Ребека провела партию без единого брейк-пойнта на своей подаче — 6:3.

В середине второго сета соперницы обменялись брейками, и в 12-м гейме Чараева не использовала два сетбола на приёме. На тай-брейке же россиянка была лучше — 7:6 (7:2). В третьей партии Алина уступала с брейком, затем сама сделала два брейка подряд, а подавая на матч при 5:4, упустила матчбол. На тай-брейке, который в решающем сете играется до 10 очков, Масарова добилась победы — 6:3, 6:7 (2:7), 7:6 (10:5). Этот матч продолжался 3 часа 33 минуты!

Australian Open — квалификация (ж). 1-й круг
12 января 2026, понедельник. 06:15 МСК
Ребека Масарова
115
Швейцария
Ребека Масарова
Р. Масарова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 2 7 10
3 		7 7 6 5
         
Алина Чараева
162
Россия
Алина Чараева
А. Чараева

212-й номер рейтинга WTA Анастасия Гасанова провела матч с 19-летней Кайтлин Кеведо, 129-й ракеткой мира. Испанская теннисистка была посеяна под 30-м номером. В первом сете Гасанова, уступая с брейком, не дала сопернице подать на партию, после чего взяла тай-брейк — 7:6 (7:3). Во втором сете Анастасия в первом же гейме не удержала подачу, зато потом сделала два брейка, а подавая на матч, ушла с брейк-пойнта и победила — 7:6 (7:3), 6:3 за 1 час 55 минут. В полуфинале россиянка сыграет с Юстиной Микульските из Литвы, 216-м номером рейтинга WTA.

Australian Open — квалификация (ж). 1-й круг
12 января 2026, понедельник. 09:00 МСК
Анастасия Гасанова
212
Россия
Анастасия Гасанова
А. Гасанова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		3
         
Кайтлин Кеведо
129
Испания
Кайтлин Кеведо
К. Кеведо

Ещё три российские теннисистки выступили сегодня. Двукратная чемпионка юниорских ТБШ Алина Корнеева противостояла Чжосюань Бай. 18-летняя Корнеева идёт на 211-м месте в мировой классификации, а китайская теннисистка располагается в конце топ-700 и в квалификацию попала по защищённому рейтингу.

Несмотря на огромный отрыв в рейтинге, Корнеева потерпела поражение. В первом сете всё решил второй брейк в исполнении Чжосюань, сделанный ею в 10-м гейме. Стартовую партию китаянка выиграла со счётом 6:4. Во втором сете у обеих теннисисток были проблемы с подачей, и Корнеева не взяла ни одного своего гейма, хотя и сама трижды добивалась успеха на приёме. В девятом же гейме китаянка подала на матч — 6:4, 6:3 за 1 час 21 минуту. Россиянка допустила за матч семь двойных ошибок.

Australian Open — квалификация (ж). 1-й круг
13 января 2026, вторник. 04:50 МСК
Чжосюань Бай
697
Китай
Чжосюань Бай
Ч. Бай
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Алина Корнеева
211
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева

159-я ракетка мира Полина Яценко, которая ранее никогда не играла не только в основной сетке ТБШ, но и даже в отборе, встретилась с аргентинкой Марией Карле, располагающейся строчкой выше. Первый опыт вышел неудачным. В стартовой партии Яценко вела с брейком, однако потом дважды отдала подачу. Россиянка была близка к тому, чтобы не дать сопернице подать на сет. Но Карле в девятом гейме отыграла оба брейк-пойнта и использовала пятый сетбол — 6:3.

Во второй партии Яценко уступала 1:5, пустилась в погоню, в восьмом гейме ушла с матчбола на подаче соперницы. Однако сразу после этого Полина в четвёртый раз за сет отдала свой гейм, а с ним и всю встречу — 6:3, 6:3 в пользу Карле за 1 час 40 минут.

Australian Open — квалификация (ж). 1-й круг
13 января 2026, вторник. 05:50 МСК
Полина Яценко
159
Россия
Полина Яценко
П. Яценко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Мария Карле
158
Аргентина
Мария Карле
М. Карле

20-летняя Елена Приданкина сражалась с француженкой Диан Парри, 13-й сеяной. Приданкина является 189-й номером рейтинга WTA, а Парри идёт на 122-м месте. Из первых шести геймов Приданкина выиграла пять, хотя о разгроме речи не шло. Почти в каждом из геймов было «ровно» — россиянка оказывалась чуть удачливее. При 5:1 Елена не смогла подать на сет, однако со второй попытки закрыла партию — 6:3 за 47 минут.

Во втором сете Приданкина уверенно довела дело до победы. Тут она тоже начала с 5:1, а при 5:2 подала на матч — 6:3, 6:2 за 1 час 30 минут.

Australian Open — квалификация (ж). 1-й круг
13 января 2026, вторник. 10:50 МСК
Диан Парри
122
Франция
Диан Парри
Д. Парри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Елена Приданкина
189
Россия
Елена Приданкина
Е. Приданкина

Из других результатов отметим, что Нишеш Басаваредди, которого тренирует бывший наставник Даниила Медведева Жиль Сервара, пробился во второй круг, победив Алексиса Галарно (6:4, 6:2). Круз Хьюитт, сын Ллейтона Хьюитта, уступил Майклу Чжэну (3:6, 3:6). А финалист US Open — 2014 Кей Нисикори снялся ещё до матча.

В женской сетке свой матч первого круга выиграла чемпионка US Open — 2017 Слоан Стивенс, победившая Барбору Палицову (6:1, 7:5). Бывшая российская, а ныне узбекистанская теннисистка Мария Тимофеева уступила Маи Хонтаме (6:1, 4:6, 5:7). Что касается следующей соперницы Приданкиной, то она определится в противостоянии Лилли Таггер (Австрия) — Синьюй Гао (Китай).

Australian Open – 2026. Квалификация. Женщины. Турнирная сетка

Квалификация Australian Open завершится 15 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android