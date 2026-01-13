Мирра пробилась в 1/4 финала «пятисотника» в Аделаиде. Шнайдер остановила финалистку ТБШ

Началась последняя неделя перед стартом Australian Open — первым «Шлемом» в сезоне-2026. В эти дни проходят престижный «пятисотник» в Аделаиде и турнир WTA-250 в Хобарте, в которых принимают участие сразу несколько наших теннисисток, продолжающих набирать форму перед мельбурнским мэйджором. А вот российские мужчины в эту игровую неделю не будут соревноваться и сосредоточатся на тренировочном процессе.

История выступлений наших спортсменок в Аделаиде в последние годы складывалась весьма успешно. Так, в 2023-м и 2024-м до финала этого «пятисотника» добиралась Дарья Касаткина, которая на тот момент ещё представляла Россию. А в 2025-м эстафету высоких результатов подхватила Людмила Самсонова, которая дошла до полуфинала, но, к сожалению, не смогла завершить матч и снялась по ходу встречи.

В предстоящую неделю на этом «пятисотнике» болельщики увидят сразу несколько наших теннисисток. В основной сетке турнира были заявлены Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова и Диана Шнайдер — каждая из них рассчитывала получить игровую практику и поймать нужный ритм перед Australian Open. А вот в Хобарте российское представительство куда скромнее: на этом соревновании выступит лишь одна наша спортсменка — Оксана Селехметьева.

Российские теннисистки на протяжении многих лет оставляют заметный след на турнире в Хобарте. В разные годы наши спортсменки добирались до поздних стадий соревнования: в 2025-м до четвертьфинала дошла Вероника Кудерметова, в 2023-м Анна Блинкова сумела пробиться в полуфинал, в 2020-м на этой же стадии остановилась и сама Кудерметова. Наивысшего результата добились Анна Чакветадзе и Елена Веснина, которые завоевали титулы в 2007-м и 2013-м соответственно.

Понедельник, 12 января, стал первым игровым днём для россиянок в Аделаиде. В борьбу вступили Анна Калинская и Екатерина Александрова, которым предстояло пройти стартовые испытания на пути к более поздним стадиям соревнований. Один из поединков не обошёлся без неожиданного результата, добавив интриги в дальнейший ход турнира.

11-я ракетка мира и четвёртая сеяная Екатерина Александрова сенсационно покинула «пятисотник» в первом же матче. Встреча россиянки с Жаклин Кристиан, занимающей 37-е место в рейтинге и пробившейся в сетку турнира через квалификацию, завершилась в пользу румынки со счётом 6:4, 6:4. Для россиянки этот матч стал неприятным сюрпризом, если учитывать, что по личным встречам она вела 1-0, одержав разгромную победу над соперницей в Токио-2025 (6:1, 6:2).

А вот Анна Калинская успешно начала поход по сетке Аделаиды. Наша теннисистка в первом круге не оставила шансов 79-й ракетке мира Елене-Габриэле Русе (6:0, 6:3) и вышла на канадку Викторию Мбоко, занимающую 17-е место в рейтинге.

Во вторник, 13 января, в Аделаиде были доиграны оставшиеся встречи первого круга, а также начался второй круг. Турнир рассчитан на ускоренный график, чтобы финальные матчи успели завершиться к субботе, 17 января, ведь уже на следующий день стартует первый «Шлем» сезона — Australian Open. Так, во вторник свои поединки на «пятисотнике» сыграли Диана Шнайдер, Людмила Самсонова, Анна Калинская и Мирра Андреева, а на турнире в Хобарте должна была выступить Оксана Селехметьева, но её сражение перенесли из-за непогоды.

За выход во второй круг Аделаиды сражались Диана Шнайдер и финалистка US Open — 2021 Лейла Фернандес. В очных встречах соперниц счёт был 2-1 в пользу канадки, однако последнюю победу одержала именно россиянка, что наверняка придало Диане уверенности перед новым поединком. На прошлой неделе на турнире в Брисбене Фернандес неожиданно завершила борьбу в первом же своём матче, тогда как Шнайдер смогла дойти до третьего круга.

Диана Шнайдер Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая партия продолжалась 56 минут и выдалась для девушек крайне напряжённой. Обе теннисистки демонстрировали уверенную подачу и старательно держали очки. Порой спортсменки доходили до брейк-пойнтов, однако ни один из них не смогли реализовать. Ключевой момент наступил в 12-м гейме, когда Шнайдер наконец сделала брейк и закрыла сет со счётом 7:5.

Второй сет оказался менее затяжным и продлился 42 минуты. Уже на старте партии Диане удалось забрать подачу Лейлы, и этого брейка оказалось достаточно, чтобы контролировать игру до самого конца. Несмотря на преимущество по ходу всей встречи, концовка для россиянки вышла нервозной, и она лишь с пятого матчбола закрыла поединок и пробилась во второй круг — 7:5, 6:3.

Таким образом, наша теннисистка не только вышла в следующую стадию, но и сравняла счёт по личным встречам с канадкой — 2-2. Следующим испытанием для Шнайдер станет матч с опытной чешкой Катержиной Синяковой.

На старте соревнований Людмила Самсонова встретилась с чемпионкой Уимблдона-2023 Маркетой Вондроушовой. По личным встречам преимущество на стороне чешки — 2-1, россиянка одержала свою единственную победу ещё в Берлине-2021, тогда как две последующие встречи остались за Маркетой. Интересно, что на недавнем «пятисотнике» в Брисбене Вондроушова покинула турнир уже в первом круге, а вот Самсонова пробилась в четвертьфинал.

Первый сет поединка оказался непростым для россиянки и завершился за 33 минуты. С самого начала у Самсоновой не сложилась игра, она уступала 0:4, а затем взяла единственный гейм, и в итоге партия закончилась со счётом 6:1 в пользу Вондроушовой.

Людмила Самсонова Фото: Robert Prange/Getty Images

Второй сет стал настоящей битвой и длился 51 минуту, показывая, насколько равной была борьба между теннисистками. С самого старта партии шла череда брейков: спортсменки брали подачи друг друга до счёта 2:1 в пользу Самсоновой. После этого Людмила взяла ещё один гейм, а вместе с ним и гейм соперницы — 4:1. Вондроушова тут же ответила обратным брейком, а затем взяла и свою подачу, сократив отставание до 3:4. Тем не менее этого преимущества оказалось достаточно для россиянки, чтобы удержать лидерство, взять оставшиеся геймы и закрыть партию со счётом 6:4.

Решающая партия встречи длилась 39 минут. С самого начала Вондроушова смогла захватить инициативу, сделала брейк и уверенно вышла вперёд — 3:1. Чешская теннисистка продолжала активно атаковать и в восьмом гейме вновь забрала подачу Самсоновой, а вместе с ней и сам матч — 6:1, 4:6, 6:2.

Анна Калинская без отдыха на следующий день провела поединок второго круга с 19-летней Викторией Мбоко из Канады, которая была признана одним из открытий прошлого сезона. Матч получился очень тяжёлым и был больше похож на качели. Первый сет остался за юной канадкой — 6:2, во втором уже Анна повела 5:0 и сумела довершить эту партию победой — 6:3. В третьем сете Виктория повела с брейком — 5:3, но не подала на матч — 5:4. Следом Калинская добилась второго брейка подряд — 6:5 и уже сама не подала на матч, потеряв при этом матчбол — 6:6. На тай-брейке россиянка добилась второго матчбола, однако и его упустила. В итоге за 2 часа 22 минуты победу праздновала Мбоко — 6:2, 3:6, 7:6 (8:6).

Ещё один поединок второго круга на турнире WTA-500 в Аделаиде провели Мирра Андреева и Мари Боузкова. До этой встречи соперницы сражались дважды в прошлом сезоне, и оба раза сильнее оказывалась россиянка. Примечательно, что оба матча наша теннисистка выиграла в двух сетах.

Мирра Андреева Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая партия продолжалась всего 38 минут и началась для Мирры далеко не идеально. Мари сразу же сделала брейк и повела 1:0, а затем сумела отразить двойной брейк-пойнт соперницы и удержать свою подачу — 3:1. Однако после этого Боузкова неожиданно «посыпалась», чем Андреева мгновенно воспользовалась. Россиянка стала увереннее действовать и выиграла пять геймов подряд, а с ними забрала и стартовый сет со счётом 6:3.

Вторая партия прошла ещё стремительнее — за 32 минуты. Андреева оформила брейк в стартовом гейме и повела 1:0. При счёте 2:1 в пользу россиянки её соперница взяла медицинский тайм-аут, пожаловавшись врачу на плохое самочувствие. После этого игра Боузковой совсем расклеилась, и она упустила пять геймов подряд — 1:6. Таким образом, Мирра выиграла матч со счётом 6:3, 6:1 за 1 час 10 минут и вышла в 1/4 финала. За столь короткий поединок Мирра успела выполнить 29 ударов навылет при 17 невынужденных ошибках. В то время как соотношение этих показателей у чешки — 10/20. За место в четвёрке лучших турнира Мирра сыграет с хозяйками корта — Майей Джойнт или Айлой Томлянович.

Турниры в Аделаиде и Хобарте проходят с 12 по 17 января. Соревнования женщин на Australian Open состоятся с 18 по 31 января. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».