Чемпиону AO-2026 дадут $ 2,8 млн — это рекорд турнира. Но топ-игроки всё равно недовольны

В этом сезоне призовые на Открытом чемпионате Австралии вновь побили исторический рекорд. Australian Open — единственный турнир «Большого шлема», на котором в XXI веке общий призовой фонд год от года увеличивается. Не помешала даже пандемия в 2020 году, которая началась уже после турнира. В 2026-м призовые на AO впервые превысят 100 млн австралийских долларов (далее AUD). Год назад общая сумма выплат составляла 96,5 млн AUD (примерно $ 65 млн), а теперь она равна 111,5 млн AUD — это примерно $ 75 млн.
Призовой фонд увеличился на 16%.
Победители в одиночных разрядах получат по 4,15 млн AUD ($ 2,79 млн), что на 19% больше, чем в прошлом году (3,5 млн AUD, или $ 2,35 млн). Это тоже рекордный показатель. При этом в первых кругах также наблюдается значительный прирост: за участие в 1/64 финала теннисисты и теннисистки получат рекордные 150 тыс. AUD ($ 100 тыс.). Участники квалификации также получат больше: выход на матч в любом из трёх кругов приносит дополнительные 16% по сравнению с прошлым годом.
Призовые Australian Open — 2026 (одиночный разряд)
|AUD
|$
|Прирост против 2025-го, %
|Титул
|4 150 000
|2 793 365
|18,6
|Финал
|2 150 000
|1 447 165
|13,2
|1/2 финала
|1 250 000
|841 375
|13,6
|1/4 финала
|750 000
|504 825
|12,8
|четвёртый круг
|480 000
|323 088
|14,3
|третий круг
|327 750
|220 609
|13
|второй круг
|225 000
|151 448
|12,5
|первый круг
|150 000
|100 965
|13,6
Квалификация
|Финал
|83 500
|56 204
|16
|второй круг
|57 000
|38 367
|16,3
|первый круг
|40 500
|27 261
|15,7
«Это увеличение на 16% демонстрирует нашу приверженность поддержке теннисной карьеры на всех уровнях. Увеличение призовых за квалификацию на 55% с 2023 года, улучшение условий для игроков — мы обеспечиваем устойчивость профессионального тенниса для всех участников», — сказал генеральный директор Tennis Australia Крейг Тайли.
Это решение было принято после того, как в октябре группа ведущих игроков усилила давление на турниры «Большого шлема» с требованием увеличить призовые фонды и улучшить условия для игроков. Однако, как сообщает BBC, ссылаясь на источник, близкий к группе игроков, они «будут разочарованы, скорее всего», поскольку их основные требования к Открытому чемпионату Австралии и другим турнирам «Большого шлема» «в основном были проигнорированы». Звёзды тенниса, включая Янника Синнера, Арину Соболенко и Александра Зверева, входят в число топовых игроков, которые просят четырёх организаторов мэйджоров обеспечить всем участникам более высокое соотношение призовых и доходов. Группа также желает больше консультаций по поводу структуры управления мировым теннисом, а также увеличения вкладов турниров «Большого шлема» в пенсионные, медицинские и материнские фонды.
Александр Зверев и Янник Синнер
Фото: Quinn Rooney/Getty Images
Издание Australian Financial Review сообщает, что федерация Tennis Australia, доходы которой в основном формируются за счёт AO, получила 697,2 млн AUD в виде общей выручки. Этот показатель означает, что призовой фонд турнира в этом году составляет около 16% доходов организаторов. В 2025 году US Open предоставил игрокам 16% от дохода предыдущего года, а Уимблдон (13%) и «Ролан Гаррос», чей показатель не раскрывается, предложили более низкую долю. Ведущие игроки обратились к организаторам ТБШ с просьбой о поэтапном увеличении призовых в течение следующих пяти лет, чтобы в конечном итоге приблизиться к отметке в 22%, которая имеет место на некоторых совместных турнирах ATP и WTA.
Как правило, в последние годы Australian Open — наименее денежный «Шлем» для игроков. Для чемпионов AO-2026 он таковым и останется. Однако общий призовой фонд турнира в этом году превысил призовой фонд Уимблдона и Открытого чемпионата Франции в 2025-м, хотя по-прежнему уступает призовому фонду US Open. Не исключено, впрочем, что в Париже и Лондоне тоже поднимут призовые, так что AO опять останется позади.
Призовые на турнирах «Большого шлема», $
|AO-2026
|«РГ»-2025
|Уимблдон-2025
|US Open — 2025
|Общий призовой фонд, $ млн
|75
|63
|72,8
|90
|Призовые победителю в одиночном разряде, $ млн
|2,79
|2,85
|4,08
|5
Жеребьёвка одиночных турниров состоится 15 января. Соревнования в основных сетках пройдут с 18 января по 1 февраля. Одиночные титулы защищают Янник Синнер и Мэдисон Киз. За всеми событиями Открытого чемпионата Австралии следите на «Чемпионате».