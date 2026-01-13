Чемпиону AO-2026 дадут $ 2,8 млн — это рекорд турнира. Но топ-игроки всё равно недовольны

В этом сезоне призовые на Открытом чемпионате Австралии вновь побили исторический рекорд. Australian Open — единственный турнир «Большого шлема», на котором в XXI веке общий призовой фонд год от года увеличивается. Не помешала даже пандемия в 2020 году, которая началась уже после турнира. В 2026-м призовые на AO впервые превысят 100 млн австралийских долларов (далее AUD). Год назад общая сумма выплат составляла 96,5 млн AUD (примерно $ 65 млн), а теперь она равна 111,5 млн AUD — это примерно $ 75 млн.

Призовой фонд увеличился на 16%.

Победители в одиночных разрядах получат по 4,15 млн AUD ($ 2,79 млн), что на 19% больше, чем в прошлом году (3,5 млн AUD, или $ 2,35 млн). Это тоже рекордный показатель. При этом в первых кругах также наблюдается значительный прирост: за участие в 1/64 финала теннисисты и теннисистки получат рекордные 150 тыс. AUD ($ 100 тыс.). Участники квалификации также получат больше: выход на матч в любом из трёх кругов приносит дополнительные 16% по сравнению с прошлым годом.

Призовые Australian Open — 2026 (одиночный разряд)

AUD $ Прирост против 2025-го, % Титул 4 150 000 2 793 365 18,6 Финал 2 150 000 1 447 165 13,2 1/2 финала 1 250 000 841 375 13,6 1/4 финала 750 000 504 825 12,8 четвёртый круг 480 000 323 088 14,3 третий круг 327 750 220 609 13 второй круг 225 000 151 448 12,5 первый круг 150 000 100 965 13,6

Квалификация

Финал 83 500 56 204 16 второй круг 57 000 38 367 16,3 первый круг 40 500 27 261 15,7

«Это увеличение на 16% демонстрирует нашу приверженность поддержке теннисной карьеры на всех уровнях. Увеличение призовых за квалификацию на 55% с 2023 года, улучшение условий для игроков — мы обеспечиваем устойчивость профессионального тенниса для всех участников», — сказал генеральный директор Tennis Australia Крейг Тайли.

Это решение было принято после того, как в октябре группа ведущих игроков усилила давление на турниры «Большого шлема» с требованием увеличить призовые фонды и улучшить условия для игроков. Однако, как сообщает BBC, ссылаясь на источник, близкий к группе игроков, они «будут разочарованы, скорее всего», поскольку их основные требования к Открытому чемпионату Австралии и другим турнирам «Большого шлема» «в основном были проигнорированы». Звёзды тенниса, включая Янника Синнера, Арину Соболенко и Александра Зверева, входят в число топовых игроков, которые просят четырёх организаторов мэйджоров обеспечить всем участникам более высокое соотношение призовых и доходов. Группа также желает больше консультаций по поводу структуры управления мировым теннисом, а также увеличения вкладов турниров «Большого шлема» в пенсионные, медицинские и материнские фонды.

Александр Зверев и Янник Синнер Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Издание Australian Financial Review сообщает, что федерация Tennis Australia, доходы которой в основном формируются за счёт AO, получила 697,2 млн AUD в виде общей выручки. Этот показатель означает, что призовой фонд турнира в этом году составляет около 16% доходов организаторов. В 2025 году US Open предоставил игрокам 16% от дохода предыдущего года, а Уимблдон (13%) и «Ролан Гаррос», чей показатель не раскрывается, предложили более низкую долю. Ведущие игроки обратились к организаторам ТБШ с просьбой о поэтапном увеличении призовых в течение следующих пяти лет, чтобы в конечном итоге приблизиться к отметке в 22%, которая имеет место на некоторых совместных турнирах ATP и WTA.

Как правило, в последние годы Australian Open — наименее денежный «Шлем» для игроков. Для чемпионов AO-2026 он таковым и останется. Однако общий призовой фонд турнира в этом году превысил призовой фонд Уимблдона и Открытого чемпионата Франции в 2025-м, хотя по-прежнему уступает призовому фонду US Open. Не исключено, впрочем, что в Париже и Лондоне тоже поднимут призовые, так что AO опять останется позади.

Призовые на турнирах «Большого шлема», $

AO-2026 «РГ»-2025 Уимблдон-2025 US Open — 2025 Общий призовой фонд, $ млн 75 63 72,8 90 Призовые победителю в одиночном разряде, $ млн 2,79 2,85 4,08 5

Жеребьёвка одиночных турниров состоится 15 января. Соревнования в основных сетках пройдут с 18 января по 1 февраля. Одиночные титулы защищают Янник Синнер и Мэдисон Киз. За всеми событиями Открытого чемпионата Австралии следите на «Чемпионате».