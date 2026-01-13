Скидки
Теннис Статьи

Australian Open — 2026: общий призовой фонд, сколько зарабатывают в миксте, сравнение с Ролан Гаррос, Уимблдоном, US Open

Чемпиону AO-2026 дадут $ 2,8 млн — это рекорд турнира. Но топ-игроки всё равно недовольны
Александр Насонов
Australian Open — 2026: общий призовой фонд
По общему размеру призового фонда Открытый чемпионат Австралии уступает только US Open.

В этом сезоне призовые на Открытом чемпионате Австралии вновь побили исторический рекорд. Australian Open — единственный турнир «Большого шлема», на котором в XXI веке общий призовой фонд год от года увеличивается. Не помешала даже пандемия в 2020 году, которая началась уже после турнира. В 2026-м призовые на AO впервые превысят 100 млн австралийских долларов (далее AUD). Год назад общая сумма выплат составляла 96,5 млн AUD (примерно $ 65 млн), а теперь она равна 111,5 млн AUD — это примерно $ 75 млн.

Призовой фонд увеличился на 16%.

Победители в одиночных разрядах получат по 4,15 млн AUD ($ 2,79 млн), что на 19% больше, чем в прошлом году (3,5 млн AUD, или $ 2,35 млн). Это тоже рекордный показатель. При этом в первых кругах также наблюдается значительный прирост: за участие в 1/64 финала теннисисты и теннисистки получат рекордные 150 тыс. AUD ($ 100 тыс.). Участники квалификации также получат больше: выход на матч в любом из трёх кругов приносит дополнительные 16% по сравнению с прошлым годом.

Призовые Australian Open — 2026 (одиночный разряд)

AUD$Прирост против 2025-го, %
Титул4 150 0002 793 36518,6
Финал2 150 0001 447 16513,2
1/2 финала1 250 000841 37513,6
1/4 финала750 000504 82512,8
четвёртый круг480 000323 08814,3
третий круг327 750220 60913
второй круг225 000151 44812,5
первый круг150 000100 96513,6

Квалификация

Финал83 50056 20416
второй круг57 00038 36716,3
первый круг40 50027 26115,7

«Это увеличение на 16% демонстрирует нашу приверженность поддержке теннисной карьеры на всех уровнях. Увеличение призовых за квалификацию на 55% с 2023 года, улучшение условий для игроков — мы обеспечиваем устойчивость профессионального тенниса для всех участников», — сказал генеральный директор Tennis Australia Крейг Тайли.

Это решение было принято после того, как в октябре группа ведущих игроков усилила давление на турниры «Большого шлема» с требованием увеличить призовые фонды и улучшить условия для игроков. Однако, как сообщает BBC, ссылаясь на источник, близкий к группе игроков, они «будут разочарованы, скорее всего», поскольку их основные требования к Открытому чемпионату Австралии и другим турнирам «Большого шлема» «в основном были проигнорированы». Звёзды тенниса, включая Янника Синнера, Арину Соболенко и Александра Зверева, входят в число топовых игроков, которые просят четырёх организаторов мэйджоров обеспечить всем участникам более высокое соотношение призовых и доходов. Группа также желает больше консультаций по поводу структуры управления мировым теннисом, а также увеличения вкладов турниров «Большого шлема» в пенсионные, медицинские и материнские фонды.

Александр Зверев и Янник Синнер

Александр Зверев и Янник Синнер

Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Издание Australian Financial Review сообщает, что федерация Tennis Australia, доходы которой в основном формируются за счёт AO, получила 697,2 млн AUD в виде общей выручки. Этот показатель означает, что призовой фонд турнира в этом году составляет около 16% доходов организаторов. В 2025 году US Open предоставил игрокам 16% от дохода предыдущего года, а Уимблдон (13%) и «Ролан Гаррос», чей показатель не раскрывается, предложили более низкую долю. Ведущие игроки обратились к организаторам ТБШ с просьбой о поэтапном увеличении призовых в течение следующих пяти лет, чтобы в конечном итоге приблизиться к отметке в 22%, которая имеет место на некоторых совместных турнирах ATP и WTA.

Как правило, в последние годы Australian Open — наименее денежный «Шлем» для игроков. Для чемпионов AO-2026 он таковым и останется. Однако общий призовой фонд турнира в этом году превысил призовой фонд Уимблдона и Открытого чемпионата Франции в 2025-м, хотя по-прежнему уступает призовому фонду US Open. Не исключено, впрочем, что в Париже и Лондоне тоже поднимут призовые, так что AO опять останется позади.

Призовые на турнирах «Большого шлема», $

AO-2026«РГ»-2025Уимблдон-2025US Open — 2025
Общий призовой фонд, $ млн756372,890
Призовые победителю в одиночном разряде, $ млн2,792,854,085

Жеребьёвка одиночных турниров состоится 15 января. Соревнования в основных сетках пройдут с 18 января по 1 февраля. Одиночные титулы защищают Янник Синнер и Мэдисон Киз. За всеми событиями Открытого чемпионата Австралии следите на «Чемпионате».

